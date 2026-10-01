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ELEIÇÕES 2026

Mais de 200 mil eleitores na faixa dos 70 anos não são obrigados a votar em MS

Estado tem 202,1 mil eleitores na faixa dos 70 anos em diante; na outra ponta, adolescentes de 16 e 17 anos também podem escolher se participam das eleições

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

01/10/2026 - 09h15
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Mais de 200 mil eleitores de Mato Grosso do Sul estão na faixa dos 70 anos em diante e, portanto, inegram a parcela mais idosa da população para a qual o voto deixa de ser obrigatório. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), analisados pelo Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul (OCMS), mostram que 202.096 pessoas estão nessa faixa etária em 2026.

O contingente correspondente a praticamente 10% dos 2.023.884 eleitores aptos a votar no Estado neste ano. Pela Constituição Federal, o voto é facultativo para os maiores de 70 anos, assim como para os jovens de 16 e 17 anos e para pessoas analfabetas. Para os maiores de 18 anos e menores de 70, alfabetizados, o voto é obrigatório.

Isso não significa que os idosos com mais de 70 anos estejam impedidos de participar da eleição. Eles permanecem com todos os direitos eleitorais, mas podem decidir se comparecem ou não às urnas sem a obrigação imposta às demais faixas etárias. 

Na outra ponta estão os adolescentes. Mato Grosso do Sul possui 22.984 eleitores de 16 e 17 anos, conforme a distribuição por idade do eleitorado de 2026. Embora ainda não tenham atingido a idade em que o voto se torna obrigatório, esses jovens puderam solicitar o título eleitoral e estão habilitados a participar da escolha de presidente, governador, senadores e deputados.

Somados, apenas os grupos de 16 e 17 anos e da faixa dos 70 anos em diante reúnem cerca de 225 mil eleitores no Estado. O universo do voto facultativo, porém, é maior, porque também abrange pessoas analfabetas e situações previstas pela legislação eleitoral.

Estatística

Os números mostram ainda que o peso das faixas etárias mais elevadas vem aumentando no eleitorado sul-mato-grossense.

Quando considerados todos os eleitores com 60 anos ou mais, o contingente saltou de 397.658 pessoas em 2022 para 460.085 em 2026. São 62.427 eleitores a mais em quatro anos, crescimento de 15,7%.

A expansão é expressivamente superior à registrada pelo conjunto do eleitorado estadual. Entre as duas eleições gerais, o número de pessoas aptas a votar em Mato Grosso do Sul passou de 1.996.510 para 2.024.884, acréscimo de 28.374 eleitores, ou 1,42%.

Enquanto aumenta a presença dos mais velhos, uma das principais faixas de adultos jovens encolheu. O grupo entre 21 e 34 anos caiu de 579.687 eleitores em 2022 para 533.539 em 2026, redução de aproximadamente 8%.

Entre 35 e 59 anos, houve movimento contrário, mas em ritmo menor: o número passou de 910.144 para 921.225, alta de 1,2%.

Já o grupo entre 16 e 20 anos, que inclui tanto adolescentes com voto facultativo quanto jovens para os quais o comparecimento já é obrigatório, passou de 108.973 para 109.997 eleitores, aumento de 0,9%.

O envelhecimento do eleitorado aparece também nos números gerais do voto facultativo. Em 2022, 238.322 eleitores de Mato Grosso do Sul estavam dispensados da obrigatoriedade de votar. Em 2026, são 262.611, crescimento de 24.289 pessoas, ou 10,2%.

No mesmo período, o eleitorado sujeito ao voto obrigatório praticamente não mudou. Passou de 1.758.188 para 1.762.273 pessoas, acréscimo de 4.085 eleitores, equivalente a 0,2%.

Já as mulheres seguem representando a maior parte do eleitorado de Mato Grosso do Sul. São 1.069.380 eleitoras, ou 52,81% do total, ante 1.047.054 em 2022.

O número de homens aptos a votar passou de 949.456 para 955.504 no mesmo período. Apesar do crescimento absoluto, a participação masculina no eleitorado caiu de 47,56% para 47,19%.

Municípios

A composição do eleitorado também mudou no interior do Estado. Sidrolândia apresentou o maior crescimento absoluto identificado no levantamento, passando de 33.114 eleitores em 2022 para 35.197 neste ano, acréscimo de 2.083 pessoas.

Chapadão do Sul ganhou 1.912 eleitores e chegou a 23.040, enquanto Ribas do Rio Pardo passou de 14.569 para 16.370, aumento de 1.801.

Na direção contrária, Corumbá registrou a maior redução absoluta, de 70.963 para 67.791 eleitores, perda de 3.172. Dourados perdeu 2.894 eleitores, passando de 169.042 para 166.148, enquanto Cassilândia recuou de 16.093 para 15.327.

 

MATO GROSSO DO SUL

TJ convoca habilitados em concurso de Juiz Substituto para exames

Com 23 concorrentes, candidatos devem passar por verificações clínicas, psicotécnicas e psiquiátricas para alcançar uma das 15 vagas ofertadas

01/10/2026 10h45

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Candidatos que não comparecerem a qualquer um desses exames irão caracterizar sua desistência, sendo consequentemente eliminados desse 34° Concurso Público

Candidatos que não comparecerem a qualquer um desses exames irão caracterizar sua desistência, sendo consequentemente eliminados desse 34° Concurso Público Marcelo Victor/Correio do Estado

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Com 23 nomes na disputa pelas 15 vagas do 34° Concurso Público para provimento do cargo de Juiz Substituto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou hoje (1° de outubro) a convocação para que esses habilitados dêem sequência no processo através agora da realização de exames. 

Pela convocação, os exames psicotécnico e de saúde física e mental ficam agendados de 26 a 29 de outubro de 2026. Esses procedimentos precisam ser agendados com o "clínico" sendo o único gratuito, a ser realizado no gabinete médico do TJMS, que fica localizado na Avenida Mato Grosso, na altura do Parque dos Poderes em Campo Grande. O telefone para contato é o (67) 3314-1445. 

Além desse, há ainda os exames psicotécnico e psiquiátrico, que custam R$780 e R$300 respectivamente, com os agendamentos feitos nos seguintes endereços e telefones: 

  • Psicotécnico | Clínica Vinculum e Co.
    Endereço: Travessa Dona Sabina, nº 188 / Tel.: (67) 99981-4465 (via Whatsapp)
     
  • Psiquiátrico | Clínica Vivara
    Endereço: Av. Calógeras, nº 1593 / Tel.: (67) 3341-4356 ou (67) 99685-7556 (via Whatsapp)

Entre os 23 nomes há um candidato (Lucas Lopes Saling) que ainda precisa se submeter à avaliação da Comissão Multiprofissional, no gabinete médico do TJMS, para verificação quanto à existência e compatibilidade da deficiência alegada. 

Importante frisar que aqueles candidatos que não comparecerem a qualquer um desses exames irão caracterizar sua desistência, sendo consequentemente eliminados desse 34° Concurso Público, que visa ainda a formação de cadastro reserva. 

Fique atento

Com objetivo de preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto, que conta com subsídio de R$32.289,54, esse concurso possui cinco etapas totais. 

Porém, para finalmente chegar ao magistério, o candidato precisa ser bacharel em Direito com, no mínimo, três anos de atividade jurídica comprovada, atendendo também o que estabelecem os determinados editais. 

Das vagas totais, uma é voltada para candidatos com deficiência, três para negros e uma para indígenas, com as 10 restantes colocadas para ampla concorrência. 

Há um total de cinco etapas, com as duas primeiras sendo aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas, enquanto as demais ficarão a cargo da comissão organizadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 

Modelos de requerimento, declarações, etc, estarão disponíveis em formulário eletrônico na aba concursos magistratura do TJMS (acesse CLICANDO AQUI)

Depois dessa etapa de avaliações médicas, está prevista a realização da prova oral que têm caráter eliminatório e também classificatório, onde os candidatos devem passar pela banca examinadora. O certame termina na fase da avaliação de títulos apresentados pelos concorrentes.

Esse concurso têm validade de dois anos, que passam a contar a partir de quando houver a homologação do resultado final, havendo a possibilidade de prorrogação uma única vez por igual período.
 

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licitação

Agesul prevê R$ 19 milhões para levar água à aldeia Jaguapiru

Projeto abrange obras de implantação de sistema de abastecimento de água para indígenas

01/10/2026 10h15

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Caixa d'água/reservatório elevado usada para armazenar e distribuir água

Caixa d'água/reservatório elevado usada para armazenar e distribuir água Foto: Saul Schramm/Governo de MS

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Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), abriu licitação para implantar sistema de abastecimento de água na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, município localizado a 216 quilômetros de Campo Grande.

O valor estimado é de R$ 19.764.583,04. O aviso de licitação foi publicado nesta quinta-feira (1°) no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

O critério de julgamento é o menor preço. O modo de disputa é aberto. O regime de execução é empreitada por preço unitário.

O pregão será aberto em 22 de outubro de 2026, às 8h30min, no site de Licitações da Agesul. Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

Caixa d

A abertura de licitação mostra que água potável e saneamento para a população indígena estão prestes a sair do papel.

De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel, as obras saneamento vão beneficiar 120 mil indígenas que ainda não têm acesso à água de qualidade.

“São 120 mil indígenas que não têm acesso à água de qualidade. Aí nós vamos resolver esse problema. E aí, de novo, todo mundo em torno do mesmo propósito: Assembleia Legislativa, Bancada Federal, Bancada Estadual, Executivo Estadual, Governo Federal, colocando recurso nesse projeto. E a Senesul é uma empresa que o Estado é sócio dela, é uma empresa de mercado. Ela tem que dar resultado”, ressaltou Riedel, em discurso realizado no evento "Benefícios econômicos da espansão do Saneamento em Mato Grosso do Sul", em 22 de junho de 2026, no auditório da Governadoria, em Campo Grande.

A proposta busca levar infraestrutura a localidades que enfrentam dificuldades históricas de acesso à água potável.

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