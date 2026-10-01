Mais de 200 mil eleitores na faixa dos 70 anos não são obrigados a votar em MS

Mais de 202 mil eleitores de Mato Grosso do Sul estão na faixa dos 70 anos em diante, quando o voto deixa de ser obrigatório - Divulgação

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Mais de 200 mil eleitores de Mato Grosso do Sul estão na faixa dos 70 anos em diante e, portanto, inegram a parcela mais idosa da população para a qual o voto deixa de ser obrigatório. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), analisados pelo Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul (OCMS), mostram que 202.096 pessoas estão nessa faixa etária em 2026.

O contingente correspondente a praticamente 10% dos 2.023.884 eleitores aptos a votar no Estado neste ano. Pela Constituição Federal, o voto é facultativo para os maiores de 70 anos, assim como para os jovens de 16 e 17 anos e para pessoas analfabetas. Para os maiores de 18 anos e menores de 70, alfabetizados, o voto é obrigatório.

Isso não significa que os idosos com mais de 70 anos estejam impedidos de participar da eleição. Eles permanecem com todos os direitos eleitorais, mas podem decidir se comparecem ou não às urnas sem a obrigação imposta às demais faixas etárias.

Na outra ponta estão os adolescentes. Mato Grosso do Sul possui 22.984 eleitores de 16 e 17 anos, conforme a distribuição por idade do eleitorado de 2026. Embora ainda não tenham atingido a idade em que o voto se torna obrigatório, esses jovens puderam solicitar o título eleitoral e estão habilitados a participar da escolha de presidente, governador, senadores e deputados.

Somados, apenas os grupos de 16 e 17 anos e da faixa dos 70 anos em diante reúnem cerca de 225 mil eleitores no Estado. O universo do voto facultativo, porém, é maior, porque também abrange pessoas analfabetas e situações previstas pela legislação eleitoral.

Estatística

Os números mostram ainda que o peso das faixas etárias mais elevadas vem aumentando no eleitorado sul-mato-grossense.

Quando considerados todos os eleitores com 60 anos ou mais, o contingente saltou de 397.658 pessoas em 2022 para 460.085 em 2026. São 62.427 eleitores a mais em quatro anos, crescimento de 15,7%.

A expansão é expressivamente superior à registrada pelo conjunto do eleitorado estadual. Entre as duas eleições gerais, o número de pessoas aptas a votar em Mato Grosso do Sul passou de 1.996.510 para 2.024.884, acréscimo de 28.374 eleitores, ou 1,42%.

Enquanto aumenta a presença dos mais velhos, uma das principais faixas de adultos jovens encolheu. O grupo entre 21 e 34 anos caiu de 579.687 eleitores em 2022 para 533.539 em 2026, redução de aproximadamente 8%.

Entre 35 e 59 anos, houve movimento contrário, mas em ritmo menor: o número passou de 910.144 para 921.225, alta de 1,2%.

Já o grupo entre 16 e 20 anos, que inclui tanto adolescentes com voto facultativo quanto jovens para os quais o comparecimento já é obrigatório, passou de 108.973 para 109.997 eleitores, aumento de 0,9%.

O envelhecimento do eleitorado aparece também nos números gerais do voto facultativo. Em 2022, 238.322 eleitores de Mato Grosso do Sul estavam dispensados da obrigatoriedade de votar. Em 2026, são 262.611, crescimento de 24.289 pessoas, ou 10,2%.

No mesmo período, o eleitorado sujeito ao voto obrigatório praticamente não mudou. Passou de 1.758.188 para 1.762.273 pessoas, acréscimo de 4.085 eleitores, equivalente a 0,2%.

Já as mulheres seguem representando a maior parte do eleitorado de Mato Grosso do Sul. São 1.069.380 eleitoras, ou 52,81% do total, ante 1.047.054 em 2022.

O número de homens aptos a votar passou de 949.456 para 955.504 no mesmo período. Apesar do crescimento absoluto, a participação masculina no eleitorado caiu de 47,56% para 47,19%.

Municípios

A composição do eleitorado também mudou no interior do Estado. Sidrolândia apresentou o maior crescimento absoluto identificado no levantamento, passando de 33.114 eleitores em 2022 para 35.197 neste ano, acréscimo de 2.083 pessoas.

Chapadão do Sul ganhou 1.912 eleitores e chegou a 23.040, enquanto Ribas do Rio Pardo passou de 14.569 para 16.370, aumento de 1.801.

Na direção contrária, Corumbá registrou a maior redução absoluta, de 70.963 para 67.791 eleitores, perda de 3.172. Dourados perdeu 2.894 eleitores, passando de 169.042 para 166.148, enquanto Cassilândia recuou de 16.093 para 15.327.