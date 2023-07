Mais de 43 milhões de pessoas deixam linha da pobreza em junho

Tempo

No Centro-Sul do Estado ventou forte na tarde desta quarta-feira (12); tempo muda na madrugada de quinta (13)

O ciclone extratropical que se formou no Oceano Atlântico e cujas consequências já causam chuva, vento e frio em estados do Sul do Brasil e também parte do Estado de São Paulo começou a chegar na tarde desta quarta-feira (12) a Mato Grosso do Sul.

O primeiro sinal das consequências do ciclone foram as rajadas de vento. No Cone-Sul do Estado foi onde foram registrados os ventos mais fortes, conforme o meteorologista Natáli Abraão Filho.

Em Iguatemi, os ventos foram de 58,1 km/h; em Caarapó, 57,2 km/h; em Itaquiraí, 57,1 km/h e em Ponta Porã, 56,2 km/h. Mesmo em Campo Grande, em alguns locais da cidade, as rajadas de vento atingiram 54,7 km/h, mesma velocidade verificada em Bonito.

Conforme o meteorologista, as condições do tempo em Mato Grosso do Sul devem ficar mais severas ao longo da madrugada desta quinta-feira (13). Primeiro deve chover em algumas cidades, sobretudo no Sul do Estado, e depois fazer frio.

Em Campo Grande há a previsão de chuva para esta quinta-feira (13).

O ciclone extratropical estará associado a uma frente fria que deverá avançar pelo País ao longo da quinta-feira e, com isso, as temperaturas terão queda significativa no Estado.

A previsão indica tendência de queda de 10°C a 12°C com relação às temperaturas observadas na semana em Mato Grosso do Sul, especialmente nas máximas. Há possibilidade de geada em alguns municípios do sul do Estado.

No sábado (15), as condições para geada se mantém no extremo sul de Mato Grosso do Sul.

A atuação da frente fria será rápida e, a partir da tarde de sábado, as temperaturas entrarão em gradativa elevação.

Além da frente fria, o ciclone também se afasta da costa no sábado e o vento diminui em todas as regiões.

(Com Glaucea Vaccari)

Assine o Correio do Estado