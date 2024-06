Manolo apaga vídeo sobre alvará e se cala sobre morte em autódromo

Nome de Manolo esteve envolvido como organizador do evento realizado nos altos da Avenida Afonso Pena - na Capital, no dia 22 daquele mês -, que terminou com um policial militar atropelado - Reprodução/Redes Sociais

Influenciador digital local, de 39 anos, Rodolfo Manolo - que já acumula cerca de 104 mil seguidores no Instagram - apagou o vídeo postado em que comentava sobre o alvará para o evento do último sábado (1º), além de ainda não ter se pronunciado sobre a morte de Nicholas Yann Santos de Jesus, de 20 anos.

No vídeo em questão, o influenciador de Mato Grosso do Sul convocava seus seguidores para a ação que ocorreria no dia 1º e frisava que não seria possível prorrogar o alvará e remarcar a ação batizada de "motor sound Brasil".

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, que agora interditou temporariamente o autódromo de Campo Grande, já que o espaço estaria notificado por pendências, sendo que o alvará do local também foi caçado de forma temporária.

Mais recente o Correio do Estado entrou em contato com Rodolfo, para que pudesse dar sua versão sobre os fatos e se pronunciar a respeito da morte ocorrida em seu evento, porém, até o fechamento dessa matéria não houve retorno, sendo que o espaço segue aberto para posicionamento.

Ainda, como bem apontou o Correio do Estado, a estimativa é que pelo menos duas mil pessoas compareceram ao autódromo de Campo Grande no última sábado, sendo que, como mostram ainda os vídeos de divulgação, o influenciador rifava para esse evento desde um kit completo com capacete e capa de chuva até R$ 300 no pix.

Apesar de não comentar o caso ocorrido e apagar as publicações feitas, o influenciador segue usando os stories, por onde compartilha fotos com crianças e mensagens com tom sentimental.

Conforme registros, Manolo responde por pelo menos dois processos na Justiça de Mato Grosso do Sul, sendo que no mais recente (de 2021), as vítimas seriam os próprios filhos.

Além disso, os dados apontam que Rodolfo Manolo acumula registros por crimes que vão desde estelionato até lesão corporal, sendo que pela morte no último sábado (1º) ele deverá responder agora por homicídio simples.

Vale lembrar também que, ainda em fevereiro desse ano, o nome de Manolo esteve envolvido como organizador do evento realizado nos altos da Avenida Afonso Pena - na Capital, no dia 22 daquele mês -, que terminou com um policial militar atropelado.

À época, o influenciador afirmou que a confusão que gerou o atropelamento aconteceu após o fim do evento, além de que a fuga em massa ocorrida "não tinha relação com o sorteio de prêmios" que fez nas imediações do Bioparque Pantanal.

Também, em captura feita na manhã desta segunda-feira (03), da publicação de Manolo convidando para o evento do fim de semana, é possível notar que os próprios seguidores começavam a cobrar uma posição do influenciador.

"O maior evento de irresponsabilidade, com uma morte, irregularidade e sem conhecimento da polícia, parabéns", ironiza um primeiro comentário.

Enquanto outros nomes cobravam um pronunciamento, há quem aponta que o evento já era divulgado há tempos "e se não poderia estar acontecendo por que a polícia não fez algo", questiona um perfil.

Também, havia comentários que torciam pela prisão do influenciador e outros que questionavam o motivo pelo qual Manolo fugiu na ocasião, levantando a possibilidade que tal atitude poderia "piorar a situação".

