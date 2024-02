Vídeo: em barreira policial, PM é atropelado por moto em evento de influencer digital

Soldado da Polícia Militar, de 33 anos, foi atropelado por uma motocicleta, na noite desta quinta-feira (23), durante ‘encontro’ de influenciador digital com seus seguidores, realizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O militar foi atingido pela moto em barreira policial, enquanto tentava pacificar o evento.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o influenciador digital, Rodolfo Manolo, marcou um encontro com seus milhares de seguidores nos altos da avenida Afonso Pena.

Ele convocou seus 85 mil seguidores para open de água, refrigerante, bebidas alcoólicas e narguilé, além de sorteio de vales-compra, móveis, whisky e vodka.

Uma multidão se formou no local ao redor de um veículo iluminado e adesivado, do tipo trailer, estacionado ao lado do Bioparque Pantanal.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tumulto e briga generalizada nos altos da Afonso Pena, a qual indivíduos teriam derrubado a grade do Parque das Nações.

Diante da dimensão do evento, foi solicitado apoio do Batalhão de Choque (BPMChoque). Viaturas se deslocaram até o local, foram estacionadas na diagonal na avenida, formando um bloqueio policial. Várias motocicletas, em alta velocidade, aceleram em direção ao bloqueio policial.

O militar desceu da viatura, deu voz de parada aos motociclistas, mas eles desobedeceram e atropelaram o soldado.

Outros militares presenciaram o atropelamento e deram voz de comando para que o piloto descesse da motocicleta, porém, a ordem foi desobedecida.

Com isso, a PM efetuou dois disparos de calibre 12, com munição menos letal e pediu que o condutor se deitasse no chão. De imediato, outro policial algemou o condutor da moto e o colocou na viatura.

O soldado foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e posteriormente encaminhado para o Hospital Santa Casa. Ele sofreu fratura exposta na tíbia direita.

Veja o vídeo:

Enquanto estava sendo atendido, o soldado mencionou que o autor de seu atropelamento era uma motocicleta com dois ocupantes e que o motociclista contido não seria o autor.

Após conhecimento de que o autor preso não seria o responsável pelo atropelamento, dois vídeos chegaram ao conhecimento das guarnições, onde é possível ver a dinâmica dos fatos e também verificar que a motocicleta em questão é de cor escura, sendo que um dos capacetes dos ocupantes é branco.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol) como homicídio, se praticado contra a autoridade no exercício de sua função e omissão de socorro, qualificada se resulta lesão corporal de natureza grave.

Veja o vídeo do influenciador digital convocando seus seguidores para o 'encontrinho':