Mapa digital vai monitorar atropelamentos de animais em rodovias de MS

A iniciativa será apresentada oficialmente durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias (COP15 da CMS) - Divulgação / MPMS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma plataforma digital voltada ao monitoramento de atropelamentos de animais silvestres nas estradas de Mato Grosso do Sul será lançada ainda neste mês, durante um evento internacional realizado em Campo Grande. Batizada de Mapa de Colisões com a Fauna (Cofauna) a ferramenta permitirá identificar, com precisão geográfica, os pontos das rodovias onde ocorrem mais acidentes envolvendo animais.

A iniciativa é do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Núcleo Ambiental, e será apresentada oficialmente durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias (COP15 da CMS), que ocorre entre os dias 23 e 29 de março na capital sul-mato-grossense.

A plataforma reúne dados sobre atropelamentos em rodovias estaduais e federais, além de registros dentro do perímetro urbano de Campo Grande. O objetivo é transformar informações dispersas em um banco de dados capaz de orientar decisões ambientais e de infraestrutura.

Segundo o coordenador do Núcleo Ambiental do MPMS, promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet, o sistema permitirá identificar com exatidão os trechos mais críticos, onde há maior incidência de colisões com animais.

Com essas informações, órgãos públicos poderão direcionar medidas preventivas, como a instalação de passagens de fauna, cercamentos e outras estruturas que evitem que animais tenham acesso às pistas. A ferramenta também deve auxiliar processos de licenciamento ambiental e concessões rodoviárias.

Além do impacto ambiental, o monitoramento também busca reduzir riscos de acidentes envolvendo motoristas. Colisões com animais de grande porte, comuns em algumas rodovias do Estado, podem provocar danos graves a veículos e colocar vidas em perigo.

Trabalho conjunto

O desenvolvimento do Cofauna é resultado de uma articulação entre diferentes instituições que integram o Fórum Rota Sustentável de Prevenção a Colisões com a Fauna Silvestre, criado em 2024 sob coordenação do MPMS.

O grupo reúne órgãos públicos, como Tribunal de Contas do Estado, Ibama, Imasul, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Rodoviária, além de universidades e organizações ambientais.

Desde sua criação, o fórum tem participado de discussões técnicas relacionadas a concessões e obras em rodovias estratégicas do Estado, como as MS-040, MS-338, MS-395, além das federais BR-262 e BR-267.

Em 2025, vistorias realizadas por técnicos do grupo identificaram trechos considerados críticos, onde foi recomendada a instalação de cercamento ao longo das rodovias para evitar o acesso de animais à pista.

Com o lançamento durante a conferência internacional, a expectativa é que o sistema desenvolvido em Mato Grosso do Sul sirva como referência para outras regiões do país e até para iniciativas em nível internacional.

A proposta é conciliar a expansão da infraestrutura de transporte com estratégias mais eficientes de preservação da fauna, especialmente em um estado que abriga importantes corredores ecológicos e espécies migratórias.

Assine o Correio do Estado