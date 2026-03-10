Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

COP15

Mapa digital vai monitorar atropelamentos de animais em rodovias de MS

Plataforma do MPMS será lançada durante conferência internacional sobre espécies migratórias, em Campo Grande, e promete orientar políticas de proteção da fauna e segurança nas estradas

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

10/03/2026 - 09h45
Uma plataforma digital voltada ao monitoramento de atropelamentos de animais silvestres nas estradas de Mato Grosso do Sul será lançada ainda neste mês, durante um evento internacional realizado em Campo Grande. Batizada de Mapa de Colisões com a Fauna (Cofauna) a ferramenta permitirá identificar, com precisão geográfica, os pontos das rodovias onde ocorrem mais acidentes envolvendo animais.

A iniciativa é do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Núcleo Ambiental, e será apresentada oficialmente durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias (COP15 da CMS), que ocorre entre os dias 23 e 29 de março na capital sul-mato-grossense.

A plataforma reúne dados sobre atropelamentos em rodovias estaduais e federais, além de registros dentro do perímetro urbano de Campo Grande. O objetivo é transformar informações dispersas em um banco de dados capaz de orientar decisões ambientais e de infraestrutura.

Segundo o coordenador do Núcleo Ambiental do MPMS, promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet, o sistema permitirá identificar com exatidão os trechos mais críticos, onde há maior incidência de colisões com animais.

Com essas informações, órgãos públicos poderão direcionar medidas preventivas, como a instalação de passagens de fauna, cercamentos e outras estruturas que evitem que animais tenham acesso às pistas. A ferramenta também deve auxiliar processos de licenciamento ambiental e concessões rodoviárias.

Além do impacto ambiental, o monitoramento também busca reduzir riscos de acidentes envolvendo motoristas. Colisões com animais de grande porte, comuns em algumas rodovias do Estado, podem provocar danos graves a veículos e colocar vidas em perigo.

Trabalho conjunto

O desenvolvimento do Cofauna é resultado de uma articulação entre diferentes instituições que integram o Fórum Rota Sustentável de Prevenção a Colisões com a Fauna Silvestre, criado em 2024 sob coordenação do MPMS.

O grupo reúne órgãos públicos, como Tribunal de Contas do Estado, Ibama, Imasul, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Rodoviária, além de universidades e organizações ambientais.

Desde sua criação, o fórum tem participado de discussões técnicas relacionadas a concessões e obras em rodovias estratégicas do Estado, como as MS-040, MS-338, MS-395, além das federais BR-262 e BR-267.

Em 2025, vistorias realizadas por técnicos do grupo identificaram trechos considerados críticos, onde foi recomendada a instalação de cercamento ao longo das rodovias para evitar o acesso de animais à pista.

Com o lançamento durante a conferência internacional, a expectativa é que o sistema desenvolvido em Mato Grosso do Sul sirva como referência para outras regiões do país e até para iniciativas em nível internacional.

A proposta é conciliar a expansão da infraestrutura de transporte com estratégias mais eficientes de preservação da fauna, especialmente em um estado que abriga importantes corredores ecológicos e espécies migratórias.

CONTRABANDO

DOF apreende carretas com mais de R$ 1 milhão em pneus

Ação em Ponta Porã prendeu dois homens e ambas as carretas somaram 400 pneus transportados na caçamba dos veículos

10/03/2026 10h50

Divulgação / DOF

Durante a última segunda-feira (09), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam duas carretas com 400 pneus para caminhão. A apreensão aconteceu em Ponta Porã, na MS-164 e dois homens foram presos.

De 32 e 46 anos, os motoristas das carretas foram abordados durante o bloqueio que a equipe militar realizava na rodovia estadual, próximo ao Trevo do Copo Sujo. Na ação, os agentes realizaram a vistoria e encontraram na caçamba de cada carreta 200 pneus.

Ao questionar os condutores dos veículos, os dois homens assumiram o esquema de contrabando. Segundo as informações, ambos confessaram terem sido contratados para realizar o transporte dos pneus por 315 quilômetros da fronteira do Estado, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai até Campo Grande, e o outro por mais de 1,1 mil quilômetros até Goiânia (GO).

Os 400 pneus ilegais foram apreendidos e posteriormente avaliados em aproximadamente R$ 1,2 milhão, após serem encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, localizada em Ponta Porã.

A ação ocorreu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é parceria da Secretaria de Segurança de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O DOF disponibiliza o canal direto com o cidadão para denúncias anônimas por meio do telefone 0800 647-6300.

Fatalidade

Motorista morre após carro capotar na BR-163 em MS

Com o impacto, o corpo da vítima foi arremessado para fora do veículo e atropelado por um caminhão

10/03/2026 10h44

Crédito: Oswaldo Duarte / Dourados News / Reprodução Redes Sociais

Um condutor, até o momento não identificado, morreu na manhã desta terça-feira (10), após perder o controle do veículo, que capotou várias vezes nas proximidades do distrito de Bocajá, em Douradina.

A vítima seguia em um Fiat Pálio de cor preta quando ocorreu o acidente e teve o corpo arremessado para fora do veículo. Ao cair na pista de rolamento, acabou sendo atropelada por um caminhão.

Conforme informações do site Dourados News, o caminhoneiro não conseguiu frear a tempo e acabou passando por cima do corpo da vítima, que não resistiu e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atender a ocorrência e, durante a vistoria no carro, verificou que ele estava carregado com cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai.

As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas pela perícia, que deverá estabelecer a dinâmica do ocorrido.
 

