Mato Grosso do Sul registra aumento de mortes por dengue, totalizando 19 óbitos

Cidades

Outras 62 instituições federais do País também optaram por continuar em greve

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), assim como as outras 62 instituições federais do Brasil, decidiu manter greve mesmo após acordo do Governo Federal com a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes).

A reunião entre um dos sindicatos que representam a classe e o governo foi realizada na segunda (27), e na terça (28) todas as 63 instituições de ensino, que estão com aulas paralisadas, realizaram assembleias para decidir se retornariam ou não às atividades. Até o momento, todas decidiram manter a paralisação.

Conforme noticiado pela Folha de S. Paulo, a decisão dos docentes atende à expectativa do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), outra entidade com protagonismo nas negociações salariais, mas que rejeitou a proposta salarial da gestão Lula (PT).

O presidente do Andes, Gustavo Seferian, defende que o acordo assinado pelo Proifes não atende às demandas dos servidores, e ainda "afronta as decisões das bases em greve".

Os servidores pediam reajuste de 7,06% em 2024, de 9% em janeiro de 2025 e de 5,16% em 2026, mas o governo negou aumento já neste ano, oferecendo 9% em janeiro de 2025 e de 3,5% em maio de 2026.

Com a paralisação mantida, a estratégia do sindicato é abrir uma nova rodada de negociações.

Relembre

No dia 23 de abril deste ano, os docentes de Campo Grande se reuniram na Assembleia Geral da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (ADUFMS) e votaram "sim" pela adesão - a partir do dia 1º de maio - à greve nacional que reivindica a recomposição salarial ao nível da inflação.

Além de Campo Grande, essa Assembleia Geral foi realizada em Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Chapadão do Sul, Ponta Porã, Nova Andradina e Naviraí, por meio de voto on-line e presencial.

Confira a lista de Universidades e Institutos Federais que seguem em greve:

Universidade Federal do Rio Grande Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Universidade Federal do Ceará Universidade Federal do Cariri Universidade de Brasília Universidade Federal de Juiz de Fora Universidade Federal de Ouro Preto Universidade Federal de Pelotas Universidade Federal de Pelotas Universidade Federal de Viçosa Universidade Federal do Espírito Santo Universidade Federal do Maranhão Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Paraná Universidade Federal do Sul da Bahia Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Universidade Tecnológica Federal do Paraná Universidade Federal de Rondônia Universidade Federal de Minas Gerais Universidade Federal de Minas Gerais Universidade Federal de Roraima Universidade Federal de São João del-Rei Universidade Federal de Pernambuco Universidade Federal de Catalão Universidade Federal do Oeste da Bahia Universidade Federal de Santa Maria Universidade Federal de Tocantins Universidade Federal do Rio Grande do Norte Universidade Federal Fluminense Universidade Federal de Alagoas Universidade Federal do Agreste de Pernambuco Universidade Federal Rural de Pernambuco Universidade Federal de São Paulo Universidade Federal da Bahia Universidade Federal do ABC Universidade Federal Rural da Amazônia Universidade Federal Rural da Amazônia Universidade Federal de Campina Grande Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Universidade Federal do Triângulo Mineiro Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Universidade Federal do Acre Universidade Federal de Lavras Universidade Federal de São Carlos Universidade Federal de Goiás Universidade Federal de Santa Catarina Universidade Federal do Amapá Universidade Federal do Sergipe Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Universidade Federal da Integração Latino-Americana Universidade Federal do Oeste do Pará Universidade Federal de Mato Grosso Universidade Federal de Uberlândia Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri Universidade Federal do Piauí Instituto Federal do Sul de Minas Gerais Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Instituto Federal do Piauí Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

Fonte: Andes

Com informações de Folha Press