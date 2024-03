MEC divulga resultado da segunda chamada do Prouni

Endemia

Ação conta com blitz educativa e parceria entre órgãos e secretarias

Unidos contra a proliferação de focos de dengue, Mato Grosso do Sul participa da campanha nacional de dia D, ‘Brasil unido contra a dengue’! Com o tema ‘10 minutos contra a dengue’. A ação acontece de forma simultânea nos 79 municípios do Estado.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Batalhão de Polícia Militar de Trânsito da Polícia Militar, Defesa Civil e Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso Do Sul (Cosems/MS), realiza a Blitz Educativa a fim de reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito transmissor, além de orientar a população sobre os cuidados para se evitar acúmulo de lixo e resíduos que possam contribuir para formação de criadouros do mosquito.

Para a secretária de Estado de Saúde em exercício, Dra. Crhistinne Maymone, a mobilização nacional contra a Dengue é um momento de união de forças e convida toda a população a comparecer. “Contamos com o seu apoio, para que você se motive, esteja conosco, mas que também tire 10 minutos do seu dia e verifique todos os locais em sua residência, se não está deixando recipientes e/ou reservatórios de água que possam impactar na propagação da doença. Contamos com você”.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, destaca que este movimento já vem ocorrendo em todos os municípios do Estado. “Nós estamos acompanhando esse cenário no país, e estamos nos preparando e criando ações que possam mitigar a ação dengue em nosso Estado. Por isso, ações como essa ação são de extrema importância e precisamos estar juntos nesta luta diária contra o mosquito”.

A presidente do Cosems/MS, Josiane Oliveira Corrêa, reforça a importância da população na ajuda ao combate ao mosquito. “Mais importante do que impedir a transmissão é não deixar realmente o mosquito nascer. Por isso é importante aproveitarmos esse período em que estamos nas nossas casas para limparmos o nosso quintal e, de certa forma, tentar mitigar a transmissão da dengue no Estado”.

"O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul vem somar forças na conscientização desta ação integrada para o combate à Dengue, Zika e Chikugunya na eliminação de recipientes que acumulem água, impedindo assim, a possibilidade de formação de criadouros do mosquito. Todos estamos nessa guerra juntos”, enfatizou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de MS, Coronel Frederico Reis Pouso Salas.

Para a Tenente Lechuga, do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, é uma grande honra poder participar desse evento de prevenção à Dengue. “Reconhecemos a importância da campanha e estaremos presentes com o intuito de agregar porque entendemos a necessidade da conscientização da população”.

Balanço



Em meio à situação de epidemia de dengue no País, Mato Grosso do Sul ainda está no sentido contrário e registra cerca de metade dos casos, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Conforme o último Boletim Epidemiológico, divulgado no início da semana, MS registra 1,6 mil casos confirmados em 2024. No ano passado, nessa mesma semana, havia 3,6 mil casos confirmados, ou seja, há uma queda de 55,89%.

Neste ano, há, ainda, 4,6 mil casos prováveis, enquanto em 2023 havia 8,1 mil.

Quanto ao número de óbitos, os dados dos dois anos são semelhantes no mesmo período: três mortes em 2024 e duas em 2023.

Estima-se que entre os motivos para tal cenário esteja o baixo volume de chuvas registrado no início deste ano no Estado.

Os dados do último balanço da primeira quinzena de fevereiro de 2024, divulgados na sexta-feira (23), mostram que praticamente todos os municípios monitorados ficaram com chuvas abaixo da média histórica em MS.

Mesmo diante do cenário positivo em comparação ao do ano passado, as autoridades de saúde local reforçam os cuidados, prezando pela prevenção do aumento de casos.