Mega-Sena acumula mas sortudo de MS fatura quina e leva R$62 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um apostador de Campo Grande, município localizado em Mato Grosso do Sul, acertou 5 das 6 dezenas sorteadas em uma aposta simples, na Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal e levou o montante de R$62783,24.

Além dele, outros trinta e três apostadores de MS acertaram 4 números, levando de R$ 1 mil a R$3 mil cada. Eles são residentes dos municípios de Anastácio, Aquidauana, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Eldorado, Naviraí, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

Ambos valores poderão ser sacados no próximo dia útil, mediantes a comprovação original em uma das agências da estatal.

O sorteio do concurso 2812 da Mega Sena aconteceu na noite da última segunda-feira (07) às 19h (no horário de MS), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números da Mega-Sena 2812 são:

39 - 42 - 31 - 15 - 18 - 27

Casal de MS ganha direito de receber prêmio

Um casal de Campo Grande conseguiu na Justiça o direito a receber o prêmio correspondente ao valor de um bolão que foi premiado em concurso da Mega-Sena, em 1999, que foi vendido, mas não foi registrado pela atendente da casa lotérica. A última decisão, do Supremo Tribunal Federal (STF), é de 2023, mas o caso voltou a ganhar repercussão após uma mulher alegar que marcou uma aposta com os números sorteados na última Mega da Virada, mas o jogo não ter sido registrado.

No caso mais recente, Elza Jesus Almeida afirma ter acertado os seis números sorteados na Mega da Virada de 2024 e tenta provar que fez o jogo regularmente e que tem direito ao prêmio milionário. Ela alega que marcou três jogos no volante, mas apenas dois foram registrados, ficando de fora o que continha as seis dezenas sorteadas no concurso.

Em Campo Grande, já houve caso similar, de jogo não registrado onde os apostadores conseguiram na Justiça o direito a receber o prêmio, mesmo sem a aposta ter sido validada. Diferente do recente, o casal tinha o recibo de compra do bolão, emitido pela casa lotérica e com os números.

Conforme consta no processo, os dois apostadores compraram meia cota de bolão do concurso 171 da Mega-Sena, em 1999, em uma casa lotérica em Campo Grande.

Foi entregue a eles um recibo de compra, com os números, mas a funcionária não efetivou regularmente a aposta no sistema da Caixa Econômica Federal.

Paulista reclama prêmio da Mega da Virada

Atualmente, Elza Jesus Almeida, 64 anos, moradora de São Paulo, afirma ter acertado os seis números do último concurso da Mega da Virada, mas que a casa lotérica onde fez o jogo não registrou a aposta vencedora.

Segundo Elza, ela fez oito apostas no total, sendo registradas apenas sete e, justamente a que constava os números sorteados, não teria sido registrado.

Neste caso, ela não tem nenhum recibo que indique a aposta foi ou deveria ter sido feita, como no caso do casal sul-mato-grossense.

A mulher diz que ao receber os comprovantes de aposta, não conferiu para ver se a quantidade de jogos efetivados batia com os canhotos e que só teria percebido após o sorteio da Mega da Virada, pois os números sorteados eram os que ela afirma ter marcado no canhoto.

Foi registrado um boletim de ocorrência não-criminal na Polícia Civil, para formalizar a reclamação e iniciar uma investigação detalhada. A família da apostadora espera imagens de câmera de segurança da casa lotérica, na tentativa de comprovar que a aposta estava de fato marcada no canhoto e não foi registrada.

A Caixa Econômica, no entanto, afirmou que o recibo emitido no terminal é o único documento que valida uma aposta para a premiação.

**Colaborou Glaucea Vaccari**