Mesmo com feriado alterado, corrida do servidor tem data mantida

Muito embora o feriado do Dia do Servidor tenha tido a data alterada por conta do segundo turno das eleições municipais, a 2ª Corrida dos Poderes será no sábado (26).

Em sua segunda edição, a corrida faz parte da celebração do Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro.

Entenda a alteração

Como o segundo turno das eleições municipais será no dia 27 de outubro, a alteração (tanto para servidores municipais quanto estaduais) ocorreu com intuito de evitar uma possível abstenção do eleitor.

O município de Campo Grande, conforme noticiado pelo Correio do Estado, a Prefeita Adriane Lope (PP) adiantou o Dia do Servidor para 10 de outubro.

Enquanto isso, o governo do Estado, em publicação no Diário Oficial, alterou o feriado para o dia 14 de novembro.

Corrida

Nesta edição, a corrida será na tarde de sábado (26), e a organização estima atrair mais de 7 mil pessoas.

Uma das organizadoras do evento, Kátia Claro (esposa do deputado estadual Gerson Claro), explicou que o evento não encerra após a cruzada da linha de chegada.

“É um evento para comemorar o Dia do Servidor, celebrado no dia 28 de outubro. Estamos planejando para que o momento seja aproveitado ao máximo e em família. A diversão não vai acabar quando cruzarmos a linha de chegada. Teremos várias atividades, como shows musicais e brincadeiras, para deixar a experiência marcante”, pontuou Kátia.

Veja o número de inscritos

Caminhada - 2.225;

Corrida de 5 km - 1.575;

Corrida de 10 km - 700;

Corrida kids - 250.

O início será às 15h, e a largada das crianças será às 16h, em frente ao estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Retirada dos kits

A entrega será feita no auditório Pedro de Medeiros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, na quinta-feira (24) e sexta-feira (25), das 9h às 19h.

A retirada do material será feita somente mediante a apresentação de documento, como também a doação de um brinquedo em novo ou bom estado de conservação.

Premiação

Serão premiados os primeiros colocados nas categorias masculino, feminino, público geral e servidor público. Acompanhe mais detalhes do evento clicando aqui.

