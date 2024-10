Mesmo sem temporal previsto pelo Inmet, tempo esfria em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na quinta-feira (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) alertaram para uma possível tempestade que aconteceria pelos próximos dois dias em todo o estado, mas isso acabou não ocorrendo e os sul-mato-grossenses presenciaram nuvens carregadas, mas sem chuva, porém com um clima mais fresco e nublado.

Segundo o divulgado pelos institutos meteorológicos, estava previsto para acontecer chuvas de até 50 mm por dia, acompanhadas de granizo e ventos de 40 a 60 km/h em todo o estado. Já o Cemtec seguiu o órgão nacional e indicou um tempo ainda mais instável, com o avanço de uma frente fria decorrente da baixa pressão atmosférica.

Com isso, o favorecimento de “nebulosidade, chuvas, tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo” ganhariam força e as precipitações ultrapassariam os 40 mm em 24h. Porém, apenas a queda de temperatura e o clima nebuloso foram vistos pelos sul-mato-grossenses, acompanhadas de um pouquíssimo volume de precipitação.

De acordo com dados do próprio Inmet desta sexta-feira, Rio Brilhante foi a cidade de MS que mais choveu, com 20 mm, seguido Amambaí, com 16,4 mm, e Dourados, com 9,2 mm, bem menos do que o previsto por eles. Já na capital, que viu um forte temporal acontecer na cidade há quase duas semanas, marcou apenas 3,4 mm neste dia 18.

Acerca das temperaturas, não dá para dizer que os institutos erraram, já que algumas cidades chegaram a indicar mínimas entre 19°C e 24°C. Amambaí novamente aparece entre as primeiras cidades com menor temperatura registrada nesta sexta-feira, com 18.6°C, seguido por Ponta Porã, com 19.7°C, e Costa Rica, com 19.8°C. Em Campo Grande, a menor temperatura foi 21.3°C.

Previsão - final de semana

Mesmo com o erro na previsão desta sexta-feira, os alertas seguem em todo o estado para uma possível tempestade. A previsão deste sábado (19) mostra novamente condições favoráveis para aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e até mesmo a queda pontual de granizo.

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 27°C. Chove.

, estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 27°C. Chove. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 22°C e 29°C. Deve chover.

deve registrar temperaturas entre 22°C e 29°C. Deve chover. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 23°C e a máxima de 31°C. Pode chover.

é esperada a mínima de 23°C e a máxima de 31°C. Pode chover. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 21°C e máxima de 29°C. Há previsão de chuva.

deve registrar temperatura mínima de 21°C e máxima de 29°C. Há previsão de chuva. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 21°C e 29°C. Irá chover.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 21°C e 29°C. Irá chover. Anaurilândia terá mínima de 20°C e máxima de 26°C. Há possibilidade de chuva.

terá mínima de 20°C e máxima de 26°C. Há possibilidade de chuva. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 20°C e máxima de 29°C. Há previsão de chuva.

deve registrar mínima de 20°C e máxima de 29°C. Há previsão de chuva. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 20°C e 25°C. Pode chover.

temperaturas entre 20°C e 25°C. Pode chover. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 20°C e máxima de 27°C. Há possibilidade de chuva.

Segundo o Cemtec, espera-se um tempo mais firme no domingo (20), com chance de chuva apenas nas regiões centro-norte e nordeste do estado, mas ainda nebuloso e frio, com temperaturas entre 18°C e 30°C, a depender da região analisada. Ventos de 30 km/h e 50 km/h também estão previstos para o dia.

Alertas de tempestades

Nesta manhã, o Inmet emitiu um alerta laranja (perigo) para tempestade em 21 cidades do Mato Grosso do Sul. Segundo o aviso, há potencial de "chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos". Os municipíos que fazem parte destes avisos são:

Água Clara

Alcinópolis

Aparecida do Taboado

Bandeirantes

Camapuã

Cassilândia

Chapadão do Sul

Corumbá

Costa Rica

Coxim

Figueirão

Inocência

Paraíso das Águas

Paranaíba

Pedro Gomes

Ribas do Rio Pardo

Rio Verde de Mato Grosso

São Gabriel do Oeste

Selvíria

Sonora

Três Lagoas

Ainda, outras cidades sul-mato-grossenses aparecem no alerta amarelo (perigo potencial), do qual revelam um risco menor de temporal, mas que deve ter preocupação e cuidados da população sobre.

