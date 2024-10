MS entra no alerta de tempestade para os próximos dois dias

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), há riscos de tempestade em todo o Mato Grosso do Sul nos próximos dias, com a mesma força do último temporal em Campo Grande, há duas semanas.

Começando por hoje, quinta-feira (17), o Inmet colocou a tempestade como perigo potencial até o final do dia e engloba todos os 79 municípios, com previsão de chuvas de até 50 mm por dia, acompanhadas de granizo e ventos de 40 a 60 km/h. Porém, colocam como baixo o risco de “corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”.

Na sexta-feira (18) e no sábado (19), o Cemtec indica uma um tempo ainda mais instável, com o avanço de uma frente fria decorrente da baixa pressão atmosférica. Com isso, o favorecimento de “nebulosidade, chuvas, tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo” deve ganhar força durante o dia. As precipitações podem ultrapassar os 40 mm em 24h.

Acerca da temperatura, nas regiões sul, leste e sudeste do estado estão previstos dias com mínimas entre 19°C e 23°C e máximas de 25°C e 33°C. Em comparação, nas regiões pantaneiras e sudoeste espera-se um pouco mais de calor, com mínimas de 23°C e 25°C e máximas de 29°C a 34°C, muito parecido com a previsão para a região norte, com mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 27°C e 34°C.

Já no domingo (20), espera-se um tempo mais firme, com chance de chuva apenas nas regiões centro-norte e nordeste do estado, mas ainda nebuloso e frio, com temperaturas entre 18°C e 30°C, a depender da região analisada. Ventos de 30 km/h e 50 km/h também estão previstos para o dia.

No caso do real acontecimento do temporal, o Inmet emite instruções do que fazer e não fazer, como:

Em caso de rajadas de vento - não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Último temporal

Campo Grande viu uma das maiores tempestades do ano na cidade, com ventos de até 85 km/h e forte temporal entre a noite do último dia 9 e madrugada do dia 10. Com isso, algumas consequências aconteceram pela Capital, como queda de árvores e energia em diversos bairros, alagemento de ruas e casas, semáforos desligados, desabamento do teto da UPA Leblon, abertura de buracos e crateras, lamaçal em avenidas, entre outras. Mesmo diante desse cenário, não houve vítimas fatais.

Confira abaixo a previsão do tempo para esta quinta-feira (17) em cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 31°C. Chove.

, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 31°C. Chove. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 24°C e 34°C. Deve chover.

deve registrar temperaturas entre 24°C e 34°C. Deve chover. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 26°C e a máxima de 34°C. Pode chover.

é esperada a mínima de 26°C e a máxima de 34°C. Pode chover. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Há previsão de chuva.

deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Há previsão de chuva. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 22°C e 33°C. Irá chover.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 22°C e 33°C. Irá chover. Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 33°C. Há possibilidade de chuva.

terá mínima de 22°C e máxima de 33°C. Há possibilidade de chuva. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 23°C e máxima de 34°C. Há previsão de chuva.

deve registrar mínima de 23°C e máxima de 34°C. Há previsão de chuva. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 23°C e 31°C. Pode chover.

temperaturas entre 23°C e 31°C. Pode chover. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C. Há possibilidade de chuva.

Assine o Correio do Estado