Mineradoras se adaptam à seca e despacham volume recorde pelo Rio Paraguai

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Apesar da escassez de água no Rio Paraguai, que na maior parte do primeiro bimestre ficou com o nível abaixo de um metro na régua de Ladário, o volume transportado pela hidrovia bateu recorde histórico nos dois primeiros dois meses de 2026, chegando a 1,403 milhão de toneladas.

Os dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) revelam que o volume foi 15,5% maior que no primeiro bimestre do ano passado, quando foram escoadas 1,215 milhão de toneladas.

Em 2025, porém, o nível do Rio Paraguai já estava em 1,14 metro no primeiro dia do ano. Em 2026, por conta das chuvas abaixo da média história, este nível só foi alcançado no dia 27 de fevereiro.

Historicamente as embarcações, que transportam principalmente minérios, somente desciam o Rio Paraguai quando o nível superava um metro na régua de Ladário, e mesmo assim com carga parcial. O nível indeal era quando ele superava a marca de 1,5 metro.

Neste ano, mesmo que não tenham sido feitas as dragagens de manutenção esperadas faz anos, os números revelam que as empresas se adaptaram às condições do rio e conseguiram escoar volume recorde mesmo com pouca água no principal rio pantaneiro.

Ao longo de todo o mês janeiro o nível ficou abaixo de um metro. Mesmo assim, conforme os dados da Antaq, foram escoadas 681 mil toneladas, praticamente tudo de minérios a partir dos portos de Ladário e Corumbá.

Deste total, 470 mil toneladas foram despachadas a partir do porto Gregório Curvo, instalado em Porto Esperança, próximo da ponte ferroviária sobre o Rio Paraguai. É dali que saem os minérios da empresa controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista.

E é justamente esta empresa, a LHG Logística, que conseguiu empréstimo de R$ 3,7 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investir na construção de 400 balsas e 15 empurradores.

Quando da aprovação do financiamento, em 2024, a empresa prometeu investir em embarcações com calado menor, que se carcterizam por conseguirem navegar em águas com menor profundidade.

E é exatamente isso que defendem os ambientalistas contrários às dragagens de manutenção, entre eles o atual ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. Eles exigem que as emabarcações se adaptem ao rio, e não o contrário.

Ao longo de todo o ano passado foram transportadas 9,45 milhões de toneladas pela hidrovia, volume recorde e 185% acima daquilo que fora despachado em 2024, ano marcado pela maior seca já registrada no Rio Paraguai. Em outubro daquele ano o nível chegou a 69 centímetros abaixo de zero na régua de Ladário.

Levando em consideração o volume despachado nos dois primeiros meses, o recorde de 2025 tende a ser superado neste ano. Em média, no ano passado, fora 780 mil toneladas mensais, volume transportado agora em período de estiagem. Nos meses de pico, entre maio e agosto, tendem a ser despachadas mais de um milhão de toneladas mensalmente. Isso equivale a cerca de 20 mil carretas por mês.

Nesta sexta-feira (1), o nível do Rio Paraguai em Ladário amanheceu em 2,08 metros. Na mesma data no ano passado, estava 30 centímetros acima disso. Em 2023, último ano em que o nível chegou a superar os 4 metros , o nível já estava em 3,20 metros no primeiro dia de maio. Naquele ano, o pico ocorreu em meados de julho, com 4,24 etros.