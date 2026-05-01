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Mineradoras se adaptam à seca e despacham volume recorde pelo Rio Paraguai

Mesmo com o nível do rio abaixo de 1,5 metro, empresas escoaram 1,4 milhão de toneladas a partir de Ladário e Corumbá no primeiro bimestre

Neri Kaspary

Neri Kaspary

01/05/2026 - 12h54
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Apesar da escassez de água no Rio Paraguai, que na maior parte do primeiro bimestre ficou com o nível abaixo de um metro na régua de Ladário, o volume transportado pela hidrovia bateu recorde histórico nos dois primeiros dois meses de 2026, chegando a 1,403 milhão de toneladas. 

Os dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) revelam que o volume foi 15,5% maior que no primeiro bimestre do ano passado, quando foram escoadas 1,215 milhão de toneladas.

Em 2025, porém, o nível do Rio Paraguai já estava em 1,14 metro no primeiro dia do ano. Em 2026, por conta das chuvas abaixo da média história, este nível só foi alcançado no dia 27 de fevereiro. 

Historicamente as embarcações, que transportam principalmente minérios, somente desciam o Rio Paraguai quando o nível superava um metro na régua de Ladário, e mesmo assim com carga parcial. O nível indeal era quando ele superava a marca de 1,5 metro. 

Neste ano, mesmo que não tenham sido feitas as dragagens de manutenção esperadas faz anos, os números revelam que as empresas se adaptaram às condições  do rio e conseguiram escoar volume recorde mesmo com pouca água no principal rio pantaneiro. 

Ao longo de todo o mês janeiro o nível ficou abaixo de um metro. Mesmo assim, conforme os dados da Antaq, foram escoadas 681 mil toneladas, praticamente tudo de minérios a partir dos portos de Ladário e Corumbá. 

Deste total, 470 mil toneladas foram despachadas a partir do porto Gregório Curvo, instalado em Porto Esperança, próximo da ponte ferroviária sobre o Rio Paraguai. É dali que saem os minérios da empresa controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista. 

E é justamente esta empresa, a LHG Logística, que conseguiu empréstimo de R$ 3,7 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investir na construção de 400 balsas e 15 empurradores. 

Quando da aprovação do financiamento, em 2024, a empresa prometeu investir em embarcações com calado menor, que se carcterizam por conseguirem navegar em águas com menor profundidade.  

E é exatamente isso que defendem os ambientalistas contrários às dragagens de manutenção, entre eles o atual ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. Eles exigem que as emabarcações se adaptem ao rio, e não o contrário. 

Ao longo de todo o ano passado foram transportadas 9,45 milhões de toneladas pela hidrovia, volume recorde e 185% acima daquilo que fora despachado em 2024, ano marcado pela maior seca já registrada no Rio Paraguai. Em outubro daquele ano o nível chegou a 69 centímetros abaixo de zero na régua de Ladário. 

Levando em consideração o volume despachado nos dois primeiros meses, o recorde de 2025 tende a ser superado neste ano. Em média, no ano passado, fora 780 mil toneladas mensais, volume transportado agora em período de estiagem. Nos meses de pico, entre maio e agosto, tendem a ser despachadas mais de um milhão de toneladas mensalmente. Isso equivale a cerca de 20 mil carretas por mês. 

Nesta sexta-feira (1), o nível do Rio Paraguai em Ladário amanheceu em 2,08 metros. Na mesma data no ano passado, estava 30 centímetros acima disso. Em 2023, último ano em que o nível chegou a superar os 4 metros , o nível já estava em 3,20 metros no primeiro dia de maio. Naquele ano, o pico ocorreu em meados de julho, com 4,24 etros. 

 

Despedida

Velório de Ivan Paes Barbosa será neste sábado, na sede da TV MS Record

Empresário morreu aos 92 anos no Rio de Janeiro, onde morava; cerimônia será neste sábado e será aberta ao público

01/05/2026 14h47

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Velório de Ivan Paes Barbosa será neste sábado, na sede da TV MS Record

Velório de Ivan Paes Barbosa será neste sábado, na sede da TV MS Record Divulgação

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O velório do fundador da Rede MS de Comunicação, Ivan Paes Barbosa, será realizado na sede da TV MS Record, em Campo Grande (MS), com início na manhã de sábado, 2 de maio, a partir das 7h. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque das Primaveras, na Capital, às 16h. A cerimônia será aberta ao público.

O empresário faleceu aos 92 anos, no Rio de Janeiro, onde morava, vítima de um infarto. A família está realizando o traslado do corpo neste feriado de 1º de maio e organizando o funeral.

Reconhecido como um dos principais nomes da comunicação sul-mato-grossense, Ivan foi responsável por idealizar e consolidar a Rede MS, grupo que reúne a TV MS Record, cinco emissoras de rádio FM instaladas em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Dourados, além do canal AgroBrasil TV e do portal Diário Digital.

Mesmo após a sucessão administrativa, o empresário permaneceu como referência dentro do grupo, contribuindo com sua experiência e visão estratégica.

Natural de Camapuã, Ivan Paes Barbosa construiu uma trajetória marcada pela superação. De origem humilde, enfrentou dificuldades na infância, realidade que, segundo ele próprio relatou em entrevistas, foi determinante para seu sucesso profissional.

Além da atuação no setor de comunicação, também se destacou como produtor rural e incentivador de ações filantrópicas.

O empresário deixa dois filhos e dois netos.

Repercussão

O governador Eduardo Riedel manifestou pesar pela morte do empresário Ivan Paes Barbosa, destacando sua importância para a comunicação regional e o legado deixado ao jornalismo em Mato Grosso do Sul.

Em nota, afirmou ter recebido a notícia com “profunda tristeza” e ressaltou a trajetória de superação e a atuação empreendedora do fundador do grupo Rede MS, que também contribuiu para o desenvolvimento do agronegócio no Estado.

O chefe do Executivo também se solidarizou com familiares, amigos e colaboradores, desejando força e conforto diante da perda.

Em nota, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul (Midiacom) lamentou a morte e destacou que a trajetória do empresário foi marcada pela superação desde a infância até o reconhecimento como um dos grandes nomes da comunicação regional.

O senador Nelsinho Trad destacou, em nota oficial, o olhar visionário de Ivan:

“Visionário, construiu um dos maiores grupos de comunicação do Estado, o Grupo Rede MS Integração de Rádio e TV, contribuindo de forma decisiva para a informação, a integração e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Seu legado permanece vivo na história sul-mato-grossense.”

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, publicou em suas redes sociais que recebeu com pesar a notícia do falecimento de Ivan Paes Barbosa e ressaltou que o empresário deixa um importante legado de trabalho, coragem e compromisso com a comunicação sul-mato-grossense.

A TV MS Record está localizada na Rua Itajaí, 433, Vila Antônio Vendas (esquina com a Avenida Eduardo Elias Zahran).

 


 

4 DIAS DE FESTA

Festa da Linguiça promete atrair 30 mil pessoas em Maracaju

Evento começou nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (3), com shows e pratos típicos

01/05/2026 14h30

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Maracaju é 100% sul-mato-grossense e temperado com suco de

Maracaju é 100% sul-mato-grossense e temperado com suco de "laranja azeda" DIVULGAÇÃO/Governo de MS

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30ª Festa da Linguiça de Maracaju começou nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (3).

O evento é realizado no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, localizado na rua Wartudes Muzi, número 699, em Maracaju, município situado a 159 quilômetros de Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

Ao todo, 30 mil pessoas são esperadas em quatro dias de festa. O evento oferece cultura (shows), gastronomia (pratos típicos) e arte (artesanato).

O dinheiro arrecadado no evento é destinado a entidades sociais do município, como Associação dos Pais e Amigos Excepcionais (APAE), Fundação Anália Franco e Sociedade Beneficente, entre outras.

Maracaju é 100% sul-mato-grossense e temperado com suco de "laranja azeda"Riedel esteve na abertura da festa na noite desta quinta-feira (30).Foto: Saul Schramm

A realização é do Rotary Club (organização da sociedade civil sem fins lucrativos, responsável pela festa desde 1994), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Maracaju.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), esteve na abertura da festa na noite desta quinta-feira (30) e afirmou que a linguiça de Maracaju reafirma a cultura e tradição da festa realizada todos os anos.

“É uma festa de entretenimento, afirmação cultural, tradição. A juventude que vem aqui para o show, ela conhece a tradição, a história da linguiça de Maracaju, realizada lá atrás pelas famílias que aqui chegaram, e sem dúvida nenhuma conquistam e ensinam um pouco dessa nossa história para essa nova geração”, ressaltou o governador.

O evento é tradicional no Estado, ocorre todos os anos e atrai turistas de outras cidades, estados e países. O evento foi cancelado em 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19.

A festa gera resultados positivos para o município: gira a economia, agita bares e restaurantes, aquece o comércio, lota hotéis, estimula o turismo, gera empregos e impulsiona lojas e serviços.

Veja a programação:

1° de maio – sexta-feira

  • 10h30min: almoço na super tenda do Rotary, show com Gregório e Grupo Fronteira
  • 21h30min: show no palco principal com Country Beat
  • 23h00: show com Mulerada e DJ Celso

2 de maio – sábado

  • 10h30min: almoço na super tenda do Rotary, show regional com Rosy Firmo e Jorge Alarcon
  • 22h00: show com US Agroboy e DJ Celso

3 de maio – domingo

  • 10h30min: almoço na super tenda do Rotary, show regional com Natália Paraguaia, Maurício Brito e Humberto Yule

LINGUIÇA

A linguiça é preparada somente com carnes de primeira e temperada com ingredientes tradicionais misturados a itens curiosos, como o suco de “laranja azeda”, o que torna único o sabor dessa iguaria.

O preparo é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo do charque.

Em 1997, a linguiça de Maracaju entrou para edição anual do livro do Guinness Book, como a maior linguiça do mundo feita de uma tripa única do boi, com 31 metros.

Já em 2016, a iguaria recebeu o selo de Indicação Geográfica (IG) emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), que garante proteção contra falsificações de origem e produção.

A linguiça de Maracaju deu origem a tradicional Festa da Linguiça que há décadas movimenta a economia não só do município, mas de todo Estado.

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