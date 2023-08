Ministério Público passa pente fino e investiga os 21 CRAS de Campo Grande

LUTO

Ela deixou Campo Grande aos 15 anos e oito anos depois, aos 23, iniciou sua carreira na dramaturgia, tornando-se em um dos principais nomes do país

Nomes das artes e colegas de trabalho homenagearam Aracy Balabanian. A atriz, que teve mais 50 anos de carreira, morreu nesta segunda-feira (7), aos 83 anos. Desde 2022, ela lutava contra um câncer de pulmão e estava internada em uma clínica no Rio de Janeiro.

Alexandre Borges disse que a artista vai fazer muita falta pois era uma mulher fantástica, mas que deixa muitas obras. "Ela era uma amiga pessoal, linda, e deixa trabalhos maravilhosos", disse no programa Encontro com Patricia Poeta.

Mguel Falabella, que contracenou com Aracy em "Toma Lá Dá Cá", afirmou que tem lembranças coloridas e ensolaradas com a artista.

"Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu".

Já Cris Oliveira paz para a atriz: "O Brasil sentirá sua falta e da sua arte. R.I."

Isabel Teixeira, que interpretou Maria Bruaca em "Pantanal", homenageou a atriz e disse que vai continuar a seguir os passos trilhados por ela. "Aquele nosso encontro, quase marcado, vai ficar para mais tarde. Fica aqui minha singela homenagem e a promessa que seguirei como uma navegadora atenta à rosa dos ventos desenhada por você. Todo meu amor a essa atriz maravilhosa, que deixa sua marca em várias gerações."

Atriz, de origem armênia, era sul-mato-grossense, de Campo Grande. Iniciou sua carreira em 1963, aos 23 anos. Mas a ligação com a dramaturgia surgiu antes, quando ela tinha 15 anos e assistiu a uma peça de teatro da atriz Maria Della Costa (1926-2015).

A experiência a impactou fortemente, a ponto de revelar que era aquilo que queria fazer na vida. Entretanto, a atriz costumava dizer em entrevistas que viveu numa época que era considerado feio uma mulher fazer teatro. "A mulher era educada para ser dona de casa e obedecer ao marido".

Boa aluna, a jovem estudou no Colégio Bandeirantes, que lhe deu o suporte para entrar na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, no curso de Ciências Sociais e, ao mesmo tempo, na Escola de Arte Dramática (EAD).

Acabou abandonando, no terceiro ano, o curso de Ciências Sociais para terminar o de arte dramática com louvor, pois lá havia tudo o que precisava para se realizar. Na peça de formatura, encenou "Macbeth", interpretando a personagem Lady Machbeth, que lhe rendeu uma nota 10.

A peça "Os Ossos do Barão" (1962), de Jorge Andrade (1922-1984), foi a primeira que a atriz, então com 22 anos, participou ao ingressar no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). A obra foi um sucesso absoluto, com mais de 500 apresentações, sendo assistida por mais de 125 mil espectadores, permanecendo quase dois anos em cartaz.