Ministra de MS é alvo de denúncias de assédio moral

Educadoras e educadores da Aguapé trazem conversa com o especialista Rubens Salles, com café da manhã e vivência para pequenos e adultos

Escola foca aprendizagem prática e proximidade da natureza, com vagas para o ensino fundamental em 2025; contraturno das aulas no período vespertino e também para os jardins de infância 1 e 2 Reprodução/Divulgação/Escola Aguapé

No próximo dia 26, a Escola Aguapé - unidade de Iniciativa Waldorf em Campo Grande - traz uma programação de portas abertas para adultos e pequenos conhecerem de perto e espaço e pedagogia, em uma agenda que envolve desde um café da manhã com vivências até conversa com o especialista Rubens Salles.

Diretor-executivo do Instituto Ruth Salles, de atuação em escolas associativas livres baseadas na Pedagogia Waldorf, Rubens dirige atividades na instituição há mais de duas décadas, participante de ações como: o Movimento pela Educação Humanizadora (MOVEH) e Casa Comum.

Ele participa do bate-papo "100 anos da Pedagogia Waldorf", marcado para às 09h30 do próximo sábado (26), porém a programação na Escola Aguapé começa bem antes, com:

08h30 - Café da manhã;

09h15 - Roda Rítmica;

09h30 - Conversa com Rubens Salles;

10h30 às 11h - Vivências.

Nesse período, mães; pais e filhos poderão juntos participarem de desenhos de formas; tricô de dedo e até de contação de história, mas é preciso confirmar presença através do formulário disponível virtualmente por meio desse link.

Escola Aguapé

Mariana Capitani é uma das gestoras da escola e explica que, faz parte da essência de uma iniciativa Waldorf ser associativa, seguindo o princípio de construção de uma verdadeira comunidade escolar participativa.

Ela frisa que a pedagogia Waldorf traz esse entendimento de "rede social verdadeiramente conectada com o propósito de educar".

"Ou seja, de criar seres livres, porém responsáveis por seus próximos e pelo ambiente em que vivem", diz.

Capitani frisa que as crianças observam o cotidiano dos pais e a interação desses adultos no ambiente em que os filhos se sentem pertencentes, bem como a forma que esses responsáveis tratam os demais e cuidam do espaço, um verdadeiro espaço de desenvolvimento humano para todas as idades.

"Na prática, uma escola associativa tem então as portas abertas para o envolvimento dos familiares que tiverem essa disposição e disponibilidade de participar, em várias frentes de ação, desde organizar eventos da escola, regar a horta, pensar na manutenção do espaço, como de produzir algum artesanato para ser vendido pela escola para arrecadar fundos", complementa.

Com vagas para o ensino fundamental em 2025; contraturno das aulas no período vespertino e também para os jardins de infância 1 e 2, que compreende idades entre 2 a 6 anos, a escola foca uma aprendizagem prática com uma proximidade da natureza e meio ambiente.

Para ela, um dos principais pontos de retorno por parte dos pais se dá sobre o desenvolvimento físico em si dos pequenos, seja pela noção espacial; equilíbrio ou mesmo coordenação motora.

E justamente isso se dá através das brincadeiras, exploração do espaço escolar que prioriza a relação com a natureza, criando uma "autonomia incrível", conforme a gestora, por passarem a confiar em suas habilidades.

"A pedagogia respeita muito o desenvolvimento natural e individual das crianças... é lindo ver como as crianças se sentem respeitadas e, por isso, atuam no mundo também de forma mais respeitosa. Ficam muito confiantes de suas capacidades, tornam-se pequenos seres especialistas em observar o mundo, muito atentos e conectados com o ambiente", diz Mariana Capitani.

Além disso, como os lanches da Escola Aguapé são compostos de alimentos naturais, as crianças acabam experimentando de tudo e construindo, assim, hábitos de alimentação saudáveis.

"Todos os dias elas têm a oportunidade de entrar em contato com um alimento natural que ainda não incluíram em seu repertório alimentar", completa ela.

Por fim, ela lembra que a proposta Waldorf contempla os pré-requisitos da base curricular nacional, mas também vai além por trazer o desenvolvimento da autonomia; da criatividade e das habilidades artísticas e motoras.

"Todas as rotinas são compostas por rituais que envolvem música, momentos de concentração e de expansão e muita imaginação. Aliás, no dia 26 de outubro teremos o evento Portas Abertas para que as pessoas conheçam um pouco mais da pedagogia Waldorf e possam vivenciar algumas das atividades propostas pela escola", conclui.

Pelo Instagram da Aguapé é possível ficar por dentro das programações da Escola, conferir os pouco dos espaços: como a horta e o ateliê, que estarão de portas abertas nesse próximo final de semana, bem como ter acesso aos contatos e tirar dúvidas com a Instituição.



