Missão Ásia apresenta potencial da Rota Bioceânica na Índia em encontro com autoridades

O potencial da Rota Bioceânica foi apresentado hoje (6) pelos parlamentares sul-mato-grossenses a autoridades da Índia, na primeira reunião que integra a missão Ásia, que segue até semana que vem.

Apresentar os potenciais da Rota para o comércio entre a Ásia, América do Sul e Brasil, especialmente entre a Índia e Mato Grosso do Sul, é uma das principais iniciativas da viagem ao continente. A conexão entre os oceanos pode reduzir em até ¼ o tempo de entrega das mercadorias entre os continentes, além de baratear de forma considerável o custo final do produto.

Assim, a Missão busca abrir novos mercados para os produtos regionais e atrair investimentos privados para o Estado.

"Chegamos hoje de madrugada e já tivemos um dia extenso, com agendas importantes que deram o tom da perspectiva comercial que temos entre Índia e Mato Grosso do Sul, e o Brasil também. A Índia é um país que vem crescendo a taxas enormes, assim como o nosso Estado, e possui uma população gigantesca, com várias complementaridades empresariais", comenta o governador Eduardo Riedel.

Foto: Governo do Estado de MS

A Índia, recentemente, atingiu a marca de população superior a 1 bilhão de pessoas, superando a China, se tornando o país mais populoso do planeta. Esse crescimento econômico acelerado dos dois grandes países os coloca em uma posição privilegiada no mercado, fazendo com que Mato Grosso do Sul veja uma oportunidade de alinhar relações econômicas.

"Já fomos a Mahindra, importante fabricante de tratores e equipamentos, e que tem uma série de novas empresas cuja perspectivas estão muito alinhadas às demandas de Mato Grosso do Sul. Aqui pudemos apresentar a Rota Bioceânica, que é importantíssima. Todos ficaram impressionados com as possibilidades que se avizinham, de um novo eixo de trânsito de bens e mercadorias, que sem dúvida nenhuma vai ser extremamente importante para nosso Estado", explica Riedel.

A agenda dos parlamentares inclui visitas oficiais às autoridades locais, como ao governador do estado de Maharashtra, C.P. Radhakrishnan, na capital estadual Mumbai, que recebeu Eduardo Riedel.

"Começamos bem e pudemos ver bem a dinâmica empresarial local. O secretário Jaime Verruck (Desenvolvimento) já estabeleceu contatos para fazer intercâmbios em áreas como ciência, tecnologia e inovação, fora outras áreas de nosso interesse", conclui Riedel.

Além de Verruck, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, também iniciou tratativas empresariais entre empreendimentos dos dois países.

"O objetivo é esse, avançar nas discussões que envolvam o desenvolvimento do nosso Estado. Na mesa desde manhã, importantes projetos foram apresentados para importantes empresário de Mumbai. Entendemos que esse é o caminho para dar a oportunidade para que conheçam o Mato Grosso do Sul e também buscarmos ações de intercâmbio", destaca Longen.

A missão também conta com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, do secretário-adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Artur Falcette, do diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim, do diretor superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, e do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vice-presidente da Famasul, Maurício Saito.