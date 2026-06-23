Morre Marcelo Miranda, ex-governador do Mato Grosso do Sul

Marcelo entrou para a política por convite de Pedro Pedrossian e Levy Dias com o intuito de disputar a cadeira máxima da Capital - Reprodução/Redes Sociais

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Imortalizado na história local como ex-governador do Mato Grosso do Sul por dois mandatos e também como chefe do Executivo da Capital, Marcelo Miranda Soares faleceu nesta terça-feira (23) aos 88 anos.

Como confirmado pelo neto do político mineiro, João Henrique Catan, através das redes sociais, Marcelo Miranda teria "lutado até o último minuto" por meio de suas sessões de hemodiálise.

"Sempre me preocupei em estar entre os primeiros para agradar a ele, porque via nele o suprassumo da capacidade e da inteligência - ele sempre me dizia que isso não era o mais importante, o que valia era terminar uma tarefa, concluir, chegar até o fim! Felizes os homens que podem beijar seus avôs!", declarou Catan em texto de despedida ao avô.

Tendo iniciado as sessões de hemodiálise ainda em meados de junho de 2016, o político chegou a ser internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, à época do início do tratamento, com uma infecção nos rins, a terceira que havia sido registrada em um intervalo menor que um semestre.

Histórico

Prefeito de Campo Grande em 1976, em 1979 Marcelo Miranda tornou-se o segundo governador de Mato Grosso do Sul, cargo que voltou a ocupar no período entre 1987 a 1991.

Nascido e formado em Uberaba (MG), Marcelo esteve como encarregado durante a construção da barragem de Jupiá, entre Três Lagoas e Castilho (SP), e entrou para a política em meados da década de 1970, por convite de Pedro Pedrossian e Levy Dias com o intuito de disputar a cadeira máxima da Capital Campo Grande.

Em entrevista à TV Assembleia ainda em 2011, o político lembrou que logo em sua estreia obteve êxito, registrando "mais votos que a soma dos outros candidatos". À frente da Prefeitura da Capital, criou o programa que juntava todos os investimentos necessários para garantir desde o abastecimento de água potável até a construção de escolas, que chamou de Projeto Cura.

Já em 1979, dois anos após a Divisão do Estado, chegou à cadeira de governador por Mato Grosso do Sul, onde permaneceu inicialmente por quase um ano e quatro meses, até 28 de outubro de 1980.

Após a passagem de Londres Machado; Pedro Pedrossian; Wilson Barbosa Martins e Ramez Tebet pelo cargo, Marcelo Miranda volta à cadeira máxima do Executivo de MS em março de 1987, onde permaneceu por quatro anos até 1991.

Eleito governador em 1987, o desafio foi dar infraestrutura para Campo Grande e também levar desenvolvimento ao interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme o ex-governador, esse segundo período à frente do Estado tornou-se um momento "conturbado", tendo em vista que um movimento político de oposição era contrário às ações que buscava desempenhar.

Ainda assim, implantou: 400 km de linha de energia elétrica, entre Campo Grande e Corumbá; criou 15 municípios e pavimentou rodovias importantes para Mato Grosso do Sul que, inclusive, foram posteriormente federalizadas.

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