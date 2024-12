Motociclista colide em meio-fio, cai, é atropelado e morre na Gunter Hans

MEIO AMBIENTE

Modelo internacional há mais de 10 anos, Brenda Matos já desfilou para marcas de moda em todo o mundo

A representante do Mato Grosso do Sul, Brenda Matos, 27, tornou-se no final da noite desta sexta (13) a nova Miss Eco Brasil. Ela foi coroada em evento realizado na cidade de Taquari, no interior gaúcho, e competiu pelo posto com outras 16 mulheres de todo o país.

A partir de agora, Brenda começa a se preparar para o mundial Miss Eco International, que deve acontecer no Egito no primeiro semestre de 2025.

Natural de Campo Grande, capital do sul-mato-grossense, Brenda é educadora física especializada em prevenção e reabilitação de doenças crônicas pelo Instituto Israelita Albert Einstein de São Paulo. Modelo internacional há mais de 10 anos, ela já desfilou para marcas de moda em todo o mundo. Esse trabalho a levou para morar temporadas na China, Alemanha, Reino Unido e Itália.

Uma curiosidade é que esta é a segunda vez seguida que uma representante do Mato Grosso do Sul conquista o título. Afinal, em 2023, a vencedora Fabiane Goia, 30, apesar de ser natural de Piracicaba (SP), também defendeu a faixa sul-mato-grossense no certame.

Em segundo e terceiro lugares na final ficaram, respectivamente, as misses Minas Gerais, Julia Costa, 20, e Maranhão, Ildi Cunha, 24. Completaram o Top 5 as misses Amazonas, Khrystma Siberth, 22, e Paraná, Anaiza Pasa, 26. Quem passou a faixa foi a paulista Fabiane Goia, 30, titular de 2023.

As misses chegaram em Taquari (RS) na última terça (10) e, desde então, cumpriram uma agenda de atividades culturais e turísticas, além de passarem por etapas de avaliação com a organização do concurso.

MISS ECOLÓGICA

Nascido em 2015, o Miss Eco é conhecido por apoiar causas humanitárias, sociais e ambientais, tanto que seu lema é "Tornar o Mundo Verde". Pode-se dizer que é um evento ESG, sigla em inglês para meio ambiente, social e governança -uma tendência bastante atual e forte no mundo corporativo em todo o planeta. As edições reúnem cerca de 50 candidatas de todo o mundo.

A vencedora do mundial embolsa US$ 10 mil (cerca de R$ 60 mil, na cotação atual), sendo parte em dinheiro e parte em presentes e viagens. Também tem a chance de receber um passaporte diplomático da ONU como embaixadora da Boa Vontade.

A atual Miss Eco é a modelo ucraniana Angelina Usanova, 26, que conquistou a nona coroa do certame. Cantora e compositora, ela escreve e interpreta músicas sobre ecologia, amor e paz. Ela diz se considerar, acima de tudo, uma ativista pelo fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. Em seu perfil nas redes sociais, que tem 149 mil seguidores, a Miss Eco também se identifica como vegana e instrutora de ioga.

De olhos claros e cabelos castanhos, a modelo já foi capa das revistas de moda Vogue e L'Officiel. Ela é veterana no mundo miss, já que disputou o Miss Universo 2023.

Além dela, as vencedoras do Miss Eco são a eslovena Patricia Peklar (2015), a costa-riquenha Natalia Carvajal (2016), a canadense Amber Bernachi (2017), as filipinas Cynthia Thomalla (2018) e Kathleen Paton (2022), a malaia Amy Tinie Abdul (2019), a sul-africana Gizzelle Mandy (2021) e a vietnamita Nguyen Thanh Ha (2023). Em 2020, não houve concurso por conta da pandemia de Covid-19.

No Brasil, quem atualmente dirige a licença da competição é o gaúcho Maurício Oliveira, que trabalha com concursos de beleza desde 2014. Segundo ele, a equipe nacional tem mais de 20 parceiros e profissionais de diferentes áreas, que ajudarão na preparação da nova miss para o Egito.

* INFORMAÇÕES DE FOLHAPRESS