Motorista morre em colisão frontal com carreta na BR-262

Histórico

Com recordes de temperatura, como Águia Clara, quando registrou 43,1ºC, o mês de setembro foi absurdamente seco em MS e mais quatro estados brasileiros

Sol predomina e calorão com o tempo extremamente seco continua neste final de semana. Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Segundo relatório divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná e São Paulo registraram temperaturas 7°C acima do normal para o mês de setembro.

O calor extremo e a seca absurda incomodaram os sul-mato-grossenses, que se viraram para sobreviver nas últimas semanas. Em Água Clara, no dia 25 de setembro, foi registrada a temperatura mais alta do ano: 43,1°C. Nesse mesmo dia, Cuiabá (MT) registrou 43,2°C, deixando os meteorologistas espantados com o clima extremo.

Até o momento, os sul-mato-grossenses já passaram por sete ondas de calor, duas delas somente em setembro. A sensação é de que 2024 está sendo o ano mais quente da história, mas é importante lembrar que, em 2020, foram registradas temperaturas ainda mais extremas.

No dia 30 de setembro daquele ano, o município de Água Clara registrou 44,1°C, deixando os meteorologistas assustados.

MS tem dias mais quente do século



Em um início de mês com altos índices de temperatura, Mato Grosso do Sul ontem registrou a maior máxima do ano e o dia mais quente do século.

Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o município de Aquidauana bateu o recorde deste ano, registrando 43,7ºC na tarde de ontem, sendo esta a maior temperatura máxima atingida no Estado.

Em todo Mato Grosso do Sul, a média de temperatura máxima desta segunda-feira foi a maior do século: 39,3ºC. Em 34 municípios do Estado, as temperaturas máximas ultrapassaram 40ºC.

Em Campo Grande, a maior temperatura máxima do ano foi de 39,8ºC, registrada no dia 24 de setembro, porém, nesta semana, a Capital chegou a índices próximos ao maior registro do ano, batendo 39,7ºC nas tardes de domingo e segunda-feira.

Neste ano, os maiores índices de calor no Estado eram de 43,3ºC, registrados no domingo em Pedro Gomes e na estação da Nhecolândia, localizada no Pantanal de Corumbá.

No município de Miranda, os termômetros também marcaram 43,3ºC, porém, o índice máximo da cidade ocorreu ontem.



Como fica o tempo para os próximos dias



Os dados meteorológicos mostram que o calor não foi embora de Mato Grosso do Sul e pode surpreender muita gente. Por enquanto, segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), é indicado que o sol permanece, atingindo temperaturas entre 34°C e 37°C, com possibilidade de tempestades até o final de semana, devido à disponibilidade de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera.

Assine o Correio do Estado