Motorista sem antecedentes é preso com R$ 5 milhões em cocaína

Em um fundo falso de uma carreta, policiais da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) localizaram uma carga de cocaína - avaliada em R$ 5 milhões em MS - camuflada em fundo falso do veículo que estava sob posse de um motorista de 22 anos, que sequer tinha antecedentes criminais e ia de carreta rumo à Maringá, onde o valor comercial da droga poderia duplicar.

Titular de Denar, o delegado Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa aponta que, justamente pela localização geográfica de Mato Grosso do Sul e suas diversas fronteiras nacionais e internacionais, as forças policiais estão focadas em combater não só o tráfico doméstico como também o interestadual e transnacional.

"Esse motorista foi abordado em Dourados, se contradisse e ficou bastante nervoso em relação à origem, ao destino, razão pela qual nós fizemos uma vistoria minuciosa na carreta com apoio da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e no momento que foi retirado o assoalho onde a droga estava acomodada, aí realmente ele confessou que estaria transportando, esse entorpecente", diz o delegado em coletiva desta sexta-feira (30).

Como bem aponta o titular da Denar, nesse caso também foi observada uma estratégia antiga do crime organizado, que é camuflar o transporte de entorpecentes junto de uma carga lícita.

"Ele estava entrando em uma empresa de grãos para descarregar uma carga de milho, novamente efetuar uma carga na carreta e seguir o destino que seria Maringá. Colocam a droga em fundo falso e carregam com uma lícita com nota fiscal, para fugir da força polícia", expõe Hoffman.

Essa droga, segundo o delegado, estava acomodada junto ao eixo da carreta, o que gerou trabalho para as forças policiais, que precisaram retirar todo o assoalho do veículo, momento no qual o motorista confessou que estava sendo pago para transporte ilícito de substâncias, ou seja, servia de "mula" para o tráfico de drogas.

Apreensões e tipos de drogas

Droga em MS foi avaliada em R$ 5 milhões. Foto: Marcelo Victor/C.E

Sendo que as forças policiais contabilizam tanto a apreensão; prisão, bem como a própria retenção do veículo como prejuízo para o tráfico de drogas, Hoffman detalha que em Mato Grosso do Sul a carga de 215 kg poderia atingir valores que beira R$ 5 milhões.

Entretanto, o delegado Hoffman D'ávila faz questão de ressaltar que, como o destino desse carregamento era Maringá, ao sair de Mato Grosso do Sul esse valor de comércio da substância poderia até mesmo duplicar.

"Temos um olhar preocupante em relação a sufocar financeiramente as organizações criminosas, tentando descapitalizar com sequestro de bens, bloqueio de contas, além do prejuízo de imediato que a polícia, nessa apreensão, causa à organização, porque Aqui tem 5 milhões, ali tem uma carreta que não é roubada nem furtada, tá no nome do motorista, é outro prejuízo", cita Hoffman.

Aqui, o delegado detalha o tipo de substância encontrada, sendo que tanto pela pureza, quanto pelo condicionamento da droga, esse carregamento não se trata de uma quantidade que seria destinada à exportação, mas sim voltada para o comércio interno nacional.

"A gente tem conhecimento, até pela textura; aparência e claro pelo teste reagente, que é uma droga comercial misturada, não é um cloridrato bem aguçado", cita.

Ainda, sobre o visível aumento das apreensões, ele atribui ao trabalho das forças policiais sul-mato-grossenses - principalmente na região de fronteira -, que monitoram e investigam as mudanças comportamentais das quadrilhas em Mato Grosso do Sul.

Isso porque, como bem explica Hoffman, o tráfico de drogas, como da cocaína nesse caso, depende da oferta e da procura, mas também fica a reboque de toda uma logística dos criminosos.

"De quem vai comprar; quem faz o transporte; batedor, se tem fiscalização na estrada... então [os criminosos] ficam atentos à questão da segurança, envolve vários pormenores", complementa ele.

Nessa cadeia criminosa, Mato Grosso do Sul, pelas suas divisas com cinco Estados e outros dois países, ainda não perdeu o "status" de corredor do tráfico de drogas, com a própria capital de MS, Campo Grande, sendo hoje um entreposta de maconha e cocaína, segundo investigações da Denar.

"Formam-se consórcios, a droga vem da fronteira e é destinada a outros estados. A gente trabalha dentro do inquérito policial, da investigação dos aparelhos de telefones apreendidos, para chegar em outros membros dessa organização, que são os autores intelectuais, financiadores de toda essa cadeia", conclui o delegado.

