MS é o 8º estado com maior número de acidentes aéreos nos últimos 10 anos - Foto: Divulgação / Governo do Estado

Com a tragédia acontecida na tarde desta sexta-feira (09), em Vinhedo (SP), que vitimou todos os 62 passageiros a bordo, os olhos voltaram a se fixar no tema dos acidentes aéreos brasileiros. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), antes do desastre aéreo, havia registrado 108 acidentes no ano, tendo Mato Grosso do Sul em oitavo com o maior número de acidentes nos últimos 10 anos.

Segundo o relatório do órgão, em 2024, o estado pantaneiro teve apenas dois sinistros, mas que não resultaram em nenhuma morte, um caso aconteceu em um avião B06 e outro em um PA11.

Na última década, 75 acidentes foram registrados no MS, que resultaram em 23 mortes. Campo Grande foi a cidade com maior quantidade de sinistros nos últimos 10 anos, com 12 ocorrências, seguido por Corumbá, com 5, Ponta Porã e Nova Andradina, com 4. Perda de controle em voo e falha/mau funcionamento no motor, ambos com 13, são os principais motivos para os acidentes sul mato-grossenses.

Fonte: Cenipa

No panorama nacional, dos 108 registrados, 23 ocorreram no Mato Grosso, 15 em São Paulo (ainda sem contar a tragédia em Vinhedo), 11 no Rio Grande do Sul e no Pará. Ao todo, 49 mortes foram catalogadas, número que deve subir para 111 com os 62 óbitos desta sexta-feira (09). No ano passado, foram 156 casos, com 72 mortes.

Nos últimos 10 anos, foram 1.665 mil acidentes, com 338 mortes. O tipo de operação com maior frequência de sinistro foi a particular, que é uma modalidade de transporte que oferece serviços exclusivos para um único cliente ou grupo de clientes.

Acidente em Vinhedo (SP)

Um avião de médio porte caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em uma área no bairro Capela. A aeronave, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta.

A Prefeitura de Vinhedo confirmou, no início da tarde desta sexta-feira (9), que não havia sobreviventes. O Policial Rodoviário Federal (PRF) Hiales Froda, de 33 anos, que atuava em Mato Grosso do Sul, é uma das 62 vítimas do avião da Voe Pass. Ele estava acompanhado da esposa Daniela Schulz Froda que é fisioculturista, e o destino do casal seria os Estados Unidos.

Lista de passageiros divulgada pela companhia aérea

ROSANGELA SOUZA

ELIANE ANDRADE FREIRE

LUCIANI CAVALCANTI

JOSE FER

DENILDA ACORDI

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

JOSE CLOVES ARRUDA

NELVIO JOSE HUBNER

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

RONALDO CAVALIERE

SILVIA CRISTINA OSAKI

WLISSES OLIVEIRA

HIALES CARPINE FODRA

DANIELA SCHULZ FODRA

REGICLAUDIO FREITAS

SIMONE MIRIAN RIZENTAL

JOSGLEIDYS GONZALEZ

MARIA PARRA

IOSLAN PEREZ

MAURO BEDIN

ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA

ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR

KHARINE GAVLIKPESSOAZINI

MAURO SGUARIZI

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

MARIA VALDE TEBARTNIK

RENATO BARTNIK

HADASSA MARIA DASILVA

RAPHAEL BOHNE

RENATO LIMA

RAFAEL ALVES

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

ADRIELLE COSTA

LAIANA VASATTA

ANA CAROLINE REDIVO

JOSE CARLOS COPETTI

ANDRE MICHEL

SARAH SELLALANGER

EDILSON HOBOLD

RAFAELFERNANDO DOS SANTOS

LIZIBBA DOS SANTOS

PAULO ALVES

PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO

ROSANA SANTOS XAVIER

THIAGO ALMEIDA PAULA

ADRIANA SANTOS

DEONIR SECCO

ALIPIO SANTOS NETO

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

ADRIANO DALUCA BUENO

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

DIOGO AVILA

LUCIANO TRINDADE ALVES

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

TIAGO AZEVEDO

MARIANA BELIM

ARIANNE RISSO

