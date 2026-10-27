MS prevê pagar R$ 2,1 milhões para avaliar rodovias, incluindo trecho inaugurado há 2 anos

O governo de Mato Grosso do Sul prevê gastar R$ 2,1 milhões na contratação de uma empresa para elaborar um diagnóstico das condições do pavimento e identificar eventuais defeitos em rodovias que passam por Bonito, Ponta Porã, Caarapó, Aral Moreira, Iguatemi e Japorã.
De acordo com publicação no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (27), a empresa também deverá elaborar projetos de engenharia para recuperar o asfalto e corrigir os problemas identificados. O serviço inclui uma avaliação funcional e estrutural das rodovias, que permitirá verificar as condições do pavimento.
Os trechos que passarão pelo diagnóstico ficam nas rodovias MS-345, MS-270, MS-278, MS-382, MS-286 e MS-386. Juntas, elas somam 226,576 quilômetros de extensão.
Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), o diagnóstico servirá de base para cobrar das empresas responsáveis pelas obras a execução imediata dos reparos previstos nos contratos.
Estrada do 21
A MS-345, conhecida como Estrada do 21, por exemplo, apresentou problemas como buracos e deslocamento de pavimento apenas dois anos depois da inauguração.
O trecho liga Anastácio a Bonito e diminui em 40 quilômetros entre Campo Grande e o município turístico, o que equivale a 30 minutos a menos de trajeto, comparando com o trecho da BR-060. O investimento foi de R$ 340 milhões, conforme anunciado na ocasião.
A MS-270, que liga os trechos de Copo Sujo a Cabeceira do Apa, em Ponta Porã, também recebeu obras de pavimentação e drenagem em maio de 2024, conforme divulgação feita na época pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog).
Ainda conforme a Agesul, a empresa que vencer a licitação aberta hoje indeficiará os eventuais danos e deteriorações.
A abertura das propostas está marcada em 21 de dezembro, às 8h30, no https://www.agesul.ms.gov.br/.