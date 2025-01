MS registra primeira morte por Covid-19 do ano

Mato Grosso do Sul

Afogamentos em série marcam o verão em Mato Grosso do Sul

O corpo de um jovem de 22 anos, que desapareceu no domingo (12), enquanto nadava com os amigos no Rio Iguatemi, foi encontrado por volta das 16 horas da segunda-feira (13), em Iguatemi, município localizado no sul do estado.

Segundo boletim de ocorrência, registrado pelo pai da vítima, o jovem teria ido com alguns amigos acampar às margens do Rio Iguatemi. Amigos relataram que estavam tomando banho no rio, quando a vítima se distraiu e foi para a parte mais funda.

Os amigos teriam tentado fazer o resgate, mas, em determinado momento, o jovem afundou e não retornou mais.

O Corpo de Bombeiros realizou as buscas acompanhado de voluntários, e encontrou o corpo a 700 metros do local do desaparecimento.

Essa é a oitava morte por afogamento em Mato Grosso do Sul nos últimos três dias.

No sábado, um jovem, também de 22 anos, desapareceu no Rio Dourados, em Ponta Porã. Ele foi encontrado somente na manhã do domingo, pelo Corpo de Bombeiros.

Também no domingo, um homem de 27 anos se afogou em uma lagoa localizada no Assentamento Teijin, em Nova Andradina; e uma bebê de 1 ano e 11 meses se afogou na piscina de uma casa onde a família passava o fim de semana, em Coxim.

Nesta segunda-feira (13) um carro foi encontrado submerso em uma lagoa localizada próxima à estrada Cascalho, em Brasilândia. Alex Genival Soares da Silva, de 32 anos, Monique de Lins Neves, de 32 anos, e seus filhos, de 13 e 10 anos, morreram afogados.

A suspeita é de que o acidente aconteceu entre a noite de domingo (12) e a madrugada de segunda-feira (13), mas, o carro só foi encontrado na manhã de ontem (13).

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe

Não ultrapasse faixas e placas de avisos

Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas

Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros

Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros

Evite nadar sozinho

Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água

Não se afaste da margem

Nade longe de pedras e estacas

Não salte de locais elevados para dentro da água

Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo

Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele

Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar

Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas

Não abuse se aventurando perigosamente

Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos

Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças

Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada

Obedeça sinalizações próximos à margem de rios

Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia

Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça

Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem

Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando

Evite navegar com carga em excesso

Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas

Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)

Quando possível, remova a vítima da água com segurança

posicione a vítima de costas

Limpe a boca e nariz

Faça respiração boca a boca (RCP)

Massageie o coração (se necessário)

Assine o Correio do Estado.