MS tem 60 municípios abaixo da meta do Ideb, que devem ser cobrados pelo MEC - Marcelo Victor/Arquivo Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Pelo menos 60 municípios de Mato Grosso do Sul que estão com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio abaixo do índice nacional vão ser cobrados pelo Ministério da Educação (MEC) para que melhorem os parâmetros da aprendizagem e possibilitem que os estudantes dominem o conhecimento.

Destes, cinco são considerados críticos, por apresentarem índice inferior a 4,9 nos anos iniciais.

Esta decisão foi anunciada pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, em coletiva realizada ontem, em Brasília (DF), para divulgar os resultados do Ideb 2025.

A Pasta enfatizou os resultados e destacou a redução do número de municípios com média até 4,9 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 2023, eram 1.097 e, agora, são 442.

Para o próximo ciclo, a Pasta se comprometeu a oferecer assistência técnica com ênfase nos processos de aprendizagem e no acompanhamento de ações para estes municípios, sendo cinco de Mato Grosso do Sul: Miranda, Douradina, Ladário, Juti e Sidrolândia.

Na outra ponta, entre os melhores dos anos iniciais do Ensino Fundamental no Estado, apenas 19 municípios estão com conceito superior ao índice de 6,1 nacional, em relação ao ensino público. Nos anos finais do Ensino Fundamental, foram 24 cidades que alcançaram o índice nacional e, no Ensino Médio, 22 chegaram ao patamar do País no ensino público.

O ministro enfatizou que o foco do governo para o próximo ciclo será reforçar a educação nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e também no Ensino Médio.

“Toda a estratégia do Ministério, que vamos apresentar em outubro, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de Educação, tem como foco a aprendizagem nessas etapas, sem, claro, esquecer a equidade”, ressaltou, destacando que “mostramos que, após 20 anos, a escola brasileira conseguiu, ao mesmo tempo, melhorar o acesso, melhorar a trajetória desses estudantes, melhorando o fluxo, e melhorar a proficiência”.

Barchini afirmou que, com atenção adequada ao estudante, o sistema educacional “consegue recuperar de uma forma mais rápida” o estudante que reprova, ressaltando que a reprovação desestimula o aluno.

“Cada estado tem sua estratégia. Ele que vai ter que se virar, a escola vai ter que se virar para fazer com que aquele estudante aprenda e tenha proficiência [conhecimento]”, disse.

O ministro também explicou que o MEC vai observar “se o estado está adotando as medidas corretas e concretas para que aquele estudante não fique para trás [repetência]. Se a rede aprovou oito e caiu proficiência, aí está com problema Não queremos aprovação sem proficiência. A proficiência estará no centro do novo ciclo. Depois de resolver fluxo, melhorar o acesso, vamos trabalhar juntos para que eles possam melhorar a proficiência”.

IDEB GERAL

Levando em conta os dados do Ideb geral, que soma a rede pública e a rede particular, Mato Grosso do Sul tem apenas 10 municípios com conceito superior ao índice de 6,3 nacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

São eles: Sonora, Tacuru, Batayporã, Bodoquena, Caracol, Costa Rica, Inocência, Ivinhema, Japorã e Nova Andradina. Essas localidades ajudaram a puxar o Ideb do Estado neste segmento para 5,9.

No Ensino Médio, 10 cidades estão com Ideb superior à média nacional geral de 4,5: Alcinópolis, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Naviraí, Paraíso das Águas, Vicentina, Sete Quedas e São Gabriel do Oeste.

Nos anos finais do Ensino Fundamental, que tem conceito 5,3 de parâmetros gerais, apenas 9 cidades têm índice superior: Nova Andradina, Japorã, Ivinhema, Itaquiraí, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Coxim, Costa Rica e Bataguassu.

O município de Água Clara teve o melhor Ideb municipal no Estado, com índice 7,2 em 2025, contra 6,7 em 2023.

De acordo com o MEC, de 2023 a 2025, em uma escala de zero a 10, o Ideb do Ensino Fundamental brasileiro nas redes públicas e privadas passou de 6 para 6,3 nos anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e de 5 para 5,3 nos anos finais (do 6º ao 9º ano).

Já o Ideb do Ensino Médio em ambas as redes passou de 4,3 para 4,5. Na avaliação do ministro, com esses resultados, o Ideb alcançou, nas três etapas avaliadas, os maiores valores da série histórica, iniciada em 2005.