Parque das Nações Indígenas

Instalado nos altos da Afonso Pena, o equipamento possui 12 placas solares fixadas nas pétalas e disponibilizará energia em tomadas para a população carregar o celular

Flor Solar, estrutura metálica composta por pétalas de energia solar, foi inaugurada na manhã desta terça-feira (30), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O equipamento possui 12 placas solares fixadas nas pétalas, mede cinco metros de altura, pesa 1.200 kg, produz 400 kWh e levou quatro meses para ser fabricado e instalado. Foi inspirada na Floralis Genérica, flor metálica de energia solar localizada em Bueno Aires, na Argentina.

Governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB) e diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes. Foto: Marcelo Victor

A Flor Solar sul-mato-grossense promete se tornar um ponto turístico e atrair milhares de viajantes em Campo Grande, assim como é na Argentina.

A estrutura metálica é capaz de acompanhar os ângulos de incidência solar ao longo do dia, como se fosse um girassol.

Ela abre quando o sol nasce e fecha quando o sol se põe, devido ao sistema integrado e inteligente de geração fotovoltaica de energia elétrica. Confira o vídeo da flor abrindo e se fechando no fim desta reportagem.

Além disso, produz até 40% mais energia do que um sistema solar convencional, o que gera economia para os cofres públicos. O sistema distribuirá energia para a estrutura do Parque das Nações e disponibilizará tomadas para a população carregar o celular.

Design, tecnologia sustentável e energia limpa estão reunidos em um equipamento só. O investimento é de R$ 600 mil por parte da Energisa. O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Governador de MS e outras autoridades reunidas na cerimônia de inauguração da Flor Solar. Foto: Marcelo Victor

De acordo com o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, a Flor Solar é um presente para Mato Grosso do Sul em comemoração aos 10 anos da Energisa.

“Pensamos o que poderíamos fazer para retribuir para a população e essa ideia estava guardada, tínhamos pensado sobre ela [Flor Solar], pensamos em colocá-la em cima de um prédio, fomos desenvolvendo, e pensamos que tinha que ser um lugar mais legal e trouxemos ela para o Parque das Nações, além de construirmos uma estrutura em volta para a população aproveitar melhor”, comentou Vinhaes.

Segundo o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), a implantação da Flor Solar nos altos da avenida Afonso Pena é uma forma de demonstrar o compromisso do governo do Estado com o meio ambiente e turismo.

"O Estado tem no seu eixo de desenvolvimento a sustentabilidade e essa flor mostra um pouquinho disso, de excelência, desenvolvida com sustentabilidade e ecoturismo. Essa flor no Parque das Nações Indígenas é um dos grandes orgulhos de MS. A Energisa é parceira desse projeto. Isso aqui é um espaço de turismo e simbologia”, disse o governador.

As autoridades que marcaram presença na cerimônia de inauguração são governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB); diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes; diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), Carlos Alberto de Assis; secretário de Meio Ambiente de MS, Jaime Verruck e deputados federais Beto Pereira (PSDB), Geraldo Resende (PSDB) e Vander Loubet (PT).

Veja o vídeo da Flor Solar se abrindo: