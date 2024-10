Mulher é ferida por bala perdida após resultado das eleições

Vicentina

Vítimas tinham 55 e 18 anos; a perícia ainda investiga as causas do acidente

O capotamento de uma caminhonete na BR-367, em Vicentina, deixou dois mortos na noite do último domingo (6). As víimas foram identificadas como Aldo Medeiros de Andrade, de 55 anos, e Anna Mel Calixto Santinatti, de 18 anos.

O veículo, uma Toyota Hilux com placa de Dourados, seguia no sentido Jateí/Vicentina quando saiu da pista, colidiu com uma cerca, atingiu algumas árvores de pequeno porte, capotou e só parou após ficar presa em uma árvore maior.

A caminhonete ficou destruída, e as vítimas, que estavam presas nas ferragens, não resistiram e morreram com o impacto.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica estiveram no local. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. As autoridades tentam identificar o que causou a perda do controle do veículo, que pode ter sido em decorrência de falha mecência, animal na pista, por um mal súbito sofrido pelo condutor ou por alguma outra condição adversa.

Segundo informações da imprensa local, Aldo Medeiros de Andrade era ex-policial e proprietário de uma garagem em Dourados.

Anna Mel Calixto Santinatti já havia morado em Vicentina e Dourados, cidades onde mantém familiares.

