Mulher é morta com tiro na cabeça enquanto filhos dormiam; marido desaparece

Rogai Por Nós

O Papa Pio XI declarou Nossa Senhora como Padroeira do Brasil em 1929, em Campo Grande e interior do Estado devotos celebram a Mãe Aparecida

Romeiros estão prestando homenagens à Padroeira Nossa Senhora Aparecida, celebrada no sábado (12), na capital e no interior do estado.

São eventos que vão desde a tradicional cavalgada de Ribas do Rio Pardo até a caminhada de peregrinos em Dourados, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal.

Capital

Imagem Divulgação

"Mãe, ensina-nos a rezar e a sermos fraternos"

Em Campo Grande, a romaria das Paróquias Palotinas, em sua 34ª edição, tem como tema deste ano "Mãe Aparecida, ensina-nos a rezar e a sermos fraternos".

Há mais de 30 anos, a romaria reúne diversas paróquias, sendo reconhecida como uma das principais procissões de Campo Grande.

Como ocorre todos os anos, a procissão sai de pontos distintos nas Paróquias Divino Espírito Santo, no Aero Rancho, e encontra a Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Universitário.

A procissão também encontra a comunidade São Martinho de Lima e, neste ano, a Paróquia São José de Anchieta participa da grande celebração à Senhora Aparecida.

Previsto para o meio da manhã, em torno das 9h, ocorre a Santa Missa com a coroação da imagem da Padroeira.

Veja o percurso:

Saída: 6h30

6h30 Paróquia Santa Rita de Cássia: na Rua João Maiolino, 306 – Universitário

na Rua João Maiolino, 306 – Universitário Paróquia Divino Espírito Santo: na Rua Galeão, 34 – Aero Rancho

na Rua Galeão, 34 – Aero Rancho Encontro da procissão: Paróquia São Martinho de Lima, durante o percurso, na Rua Ana Luiza de Souza, no bairro Pioneiros

Paróquia São Martinho de Lima, durante o percurso, na Rua Ana Luiza de Souza, no bairro Pioneiros Santa Missa: Centro de Formação São Vicente Pallotti, na Rua Brigadeiro Tiago com a Rua Júlio Verne – Dr. Albuquerque.

"Nossa Padroeira, Mãe da Esperança"

Imagem Divulgação

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que está em sua 12ª Festa da Padroeira, inicia com o Santo Terço e promove a carreata, com concentração na Praça do Papa, onde acontece a bênção dos veículos.

Depois, os fiéis seguem até a paróquia, onde será celebrada a Santa Missa Solene.

Veja a programação:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida: Avenida Tamandaré, bairro Vila Planalto.

Avenida Tamandaré, bairro Vila Planalto. Santo Terço: 6h

6h Santa Missa das Crianças: 11h

11h Concentração da carreata: 16h na Praça do Papa

16h na Praça do Papa Santa Missa Solene: 19h

Imagem Divulgação

"Mãe Aparecida, ajuda-nos a sermos fiéis aos ensinamentos de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso!"

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas, uma comunidade tradicional, neste ano celebra com o tema "Mãe Aparecida, ajuda-nos a sermos fiéis aos ensinamentos de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso!".

A Paróquia, que fica na Avenida Tamandaré, no bairro Vila Planalto, teve uma semana de eventos, com início no dia 3 de outubro, com a oração do Santo Terço. No dia 12, dia da Mãe Aparecida, os fiéis sairão em procissão às 18h, da Comunidade Nossa Senhora das Graças até a matriz, onde ocorrerá a Missa.

Trajeto: Ruas Palmácea, Ipamerim, Fraiburgo, Minas Novas.

Matriz: Santa Missa às 18h30.

Ribas do Rio Pardo

A cavalgada, que está em sua décima oitava edição em louvor a Nossa Senhora Aparecida, ocorre no município de Ribas do Rio Pardo.

Os romeiros saíram no início da manhã de quinta-feira (10), às 6h, de Cerâmica do Rio Pardo. No percurso de três dias, passam por quatro fazendas até chegar ao Rancho JM Mantena, no dia 12, onde assistem à Santa Missa às 12h e, por fim, seguem o trecho até o Espaço de Eventos Agro Rio.

Dourados

Durante os 25 anos do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, com a romaria, a estimativa é de participação de mais de 45 mil devotos.

Imagem Divulgação

"Com Maria, Peregrinos da Esperança"

A programação inicia com a Santa Missa no primeiro horário da manhã. Os romeiros saem antes do raiar do dia, acompanhando a imagem de Nossa Senhora. Em torno das 10h, será celebrada outra missa com a presença do Bispo Dom Henrique.

Assine o Correio do Estado