Mulher que matou marido já havia esfaqueado o filho 16 vezes em crime anterior

A idosa de 71 anos foi presa em flagrante no último domingo (6) após o marido ser esfaqueado em Paranaíba. Aos policiais, ela confessou que matou o próprio filho a facadas há quatro anos.

Emília Maria de Jesus, de 71 anos, foi presa neste final de semana após matar o marido, João Teodoro do Prado, de 66 anos, a facadas em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as investigações, há quatro anos, a idosa confessou ter matado o filho por legítima defesa, com 16 facadas, no mesmo município.

A idosa foi encontrada ensanguentada na calçada da residência, por volta das 16h deste domingo (6), onde ocorreu o crime. Ela foi encaminhada ao hospital para atendimento médico e, logo depois, levada a uma delegacia para prestar depoimento.

Testemunhas relataram aos policiais que um veículo parou em frente à residência, no Bairro Daniel II, quando a idosa saiu do carro e entrou na casa.

Após pouco tempo, Emília foi vista saindo do imóvel ensanguentada e caiu na calçada. A mulher foi socorrida com ferimentos no tornozelo e encaminhada ao hospital para atendimento médico.

Em depoimento com os vizinhos da mulher, foram relatos que o casal brigava constantemente e que a idosa apresentava sempre um comportamento agressivo com o marido.

Diante das informações, Emília foi interrogada na delegacia. Aos policiais, ela detalhou que, em setembro de 2020, matou o filho, Agmar Quirino de Almeida, de 50 anos, com 16 facadas, por legítima defesa.

Na época do crime, Emília afirmou que o filho pegou uma faca e a atacou, momento em que a idosa caiu ao chão e foi chutada por Agmar.

A idosa ainda relatou que ela e o filho entraram em luta corporal, momento em que se levantou, pegou a faca que estava sobre a mesa e desferiu 16 golpes contra o filho.

O homem morreu no local. Ela chegou a ser presa, mas conseguiu liberdade provisória e responde pelo crime em liberdade.



Assassinato

Segundo investigações, João Teodoro do Prado, de 66 anos, foi assassinado a facadas neste domingo (6), em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. A idosa foi encontrada por testemunhas ensanguentada em frente ao imóvel onde ocorreu o crime.

A corporação policial foi acionada por volta das 16h e encontrou a idosa inconsciente na calçada, com as roupas ensanguentadas. Com lesões no tornozelo, a mulher foi encaminhada ao hospital, onde ficou sob observação.

Dentro da casa, João Teodoro foi encontrado morto em um dos cômodos. Ele apresentava diversas perfurações de faca pelo corpo. Ao ser interrogada, a mulher optou por permanecer em silêncio.

Testemunhas relataram aos policiais que o casal tinha registros de brigas e separações e que, neste domingo, Emília chegou à residência em um veículo e o deixou. Minutos depois, ela foi vista saindo da casa, toda ensanguentada.

Depois de ser atendida no hospital, ela foi encaminhada à delegacia para depoimento e registro da ocorrência.

