Mulher é presa pela PF por contrabando de cigarros eletrônicos em Três Lagoas

Em flagrante

Além do servidor, o comerciante também foi preso pelos policiais do Garras.

Agentes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) capturaram nesta quinta-feira (25) um policial militar da reserva de 55 anos vendendo armas para o proprietário de um box no camelódromo de Campo Grande. O comerciante, de 41 anos, também foi encaminhado à delegacia.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o Garras recebeu informações de que um comerciante do camelódromo estava negociando a venda de duas pistolas

Diante das informações, os policiais passaram a monitorar o local e conseguiram identificar o box onde as pistolas estavam sendo comercializadas.

Os suspeitos foram encontrados no espaço junto com as duas armas. Segundo a polícia, o policial reformado era dono das armas e estaria negociando a venda com o comerciante.

Questionados pelos policiais, o comerciante e o policial relataram que as armas seriam revendidas para outra pessoa. A identidade do comprador não foi revelada pelos suspeitos.

Além disso, durante a entrevista, o policial reformado disse que teria mais armas em sua residência, no Bairro Nova Lima. No local, os policiais encontraram dentro de um cofre diversas armas de fogo ilegais, tais como: uma garrucha calibre 380, uma garrucha de dois canos sem marca e calibre aparente, dois revólveres sem marca e calibre aparente, uma pistola Taurus 765 e uma pistola Browning calibre 380. Também foram encontradas inúmeras munições de diversos calibres, bem como diversos carregadores de pistola e acessórios de arma de fogo.

Diante dos fatos, os policiais também descobriram que o comerciante tinha passagens pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo uma delas registrada em novembro do ano passado.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e serão indiciados por comércio ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.