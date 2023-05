Mulher que matou e esquartejou marido tem prisão convertida em preventiva

MUDANÇA NO TEMPO

Avião tentou fazer aterrissagem por duas vezes no Pantanal, mas condição climática não permitiu

O voo regular da empresa Azul para Corumbá e Bonito, a partir de Campinas, não conseguiu ser realizado neste domingo.

A chuva intensa que vem caindo nas duas cidades impediu que houvesse condições climáticas favoráveis para a aeronave pousar. Em Corumbá, a aterrissagem estava prevista para ocorrer por volta das 10h30.

O avião chegou a tentar por duas vezes pousar, porém não houve sucesso. O avião precisou seguir para Campo Grande para aterrissar.

Desde as 2h da manhã deste domingo está chovendo em Corumbá, com variação da intensidade, mas a água está caindo ininterruptamente desde então até por volta das 15h, quando este material foi produzido.

Já havia a informação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que havia risco de tempestade no sul do Estado e chuvas intensas no Pantanal. O alerta está mantido para até as 10h desta segunda-feira (29).

Conforme passageiros consultados pela reportagem, a Azul chegou a manter a aeronave no Aeroporto de Campo Grande e poderia haver uma tentativa de novamente ocorrer o voo para as duas cidades.

Porém, por volta das 12h, a central da empresa em Campinas apontou que o boletim meteorológico não apontava para melhora das condições climáticas para a tarde.

Por volta das 13h, os passageiros foram encaminhados para um ônibus que iria realizar o trajeto de Campo Grande até Bonito e Corumbá para completar a viagem dos passageiros que inicialmente deveriam descer nestes destinos.

Estação automática do Inmet no município de Corumbá indicou que a chuva registrada desde a madrugada de domingo até o meio da tarde era de 29,8 mm. Além da chuva, na cidade há registro de queda de temperatura, com mínima de 17º C, e rajadas de vento de quase 18 km/h.

Na Capital do Pantanal, no sábado, a temperatura mínima registrada foi 26º C e não houve chuva.



Por conta da previsão de condição climática com chuva novamente para esta segunda-feira (29), pode ocorrer alteração na saída de voo a partir de Corumbá.

A empresa que opera o trecho entre o Aeroporto Internacional de Corumbá e o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, tem um voo de partida programado para as 11h15. A mesma aeronave também faz o trajeto inverso.

A frente fria que passa sobre Mato Grosso do Sul chegou neste domingo (28) vai permanecer causando alterações climáticas até a terça-feira (30).

Há uma formação de área de baixa pressão em baixos níveis da atmosfera que contribui para a formação de nuvens carregadas que causam excesso de chuva.