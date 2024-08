Na contramão do país, população de MS vai parar de crescer em 2052

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em apenas 17 anos, o Brasil deve começar a ver sua população diminuir, ao mesmo passo que a proporção de idosos só deve aumentar. No MS, esse cenário está previsto para iniciar a partir de 2053, quando a população diminuirá até atingir 3,09 milhões em 2070, nível equivalente ao de 2034 (3,08 milhões).

No âmbito nacional, a expectativa era que essa redução começasse em 2048, no entanto, os novos indicadores mostram que, em 2041, o número de habitantes vai chegar ao pico de 220.425.289. Os dados são das Projeções de População 2024, divulgadas pelo IBGE nesta quinta-feira (22) e feitas, pela primeira vez, com base nos dados do Censo de 2022.

Fecundidade x nascimento

Entre as justificativas para a queda da população, a baixa fecundidade e a comparação entre o número de nascimentos e óbitos são as principais, isso porque a partir de 2050, o número de óbitos (30.670) superará o número de nascimentos (30.390). Em 2070, a previsão é de 38.404 óbitos e 24.567 nascimentos.

Já a taxa de fecundidade total (número médio de filhos por mulher) projetada para 2024 em MS é de 1,8 filho por mulher (6ª maior entre as Unidades da Federação), e deverá reduzir para 1,5 em 2070.

Segundo dados apresentados, o envelhecimento do padrão da fecundidade é determinado pelo aumento na quantidade de mulheres que engravidam entre 30 e 39 anos, especialmente a faixa de 30 a 34 anos, e pela redução da participação de mulheres entre 15 e 29 anos na fecundidade no estado.

Idade

De 2000 a 2023, a proporção de idosos (60 anos ou mais) na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%. Em 2070, esse percentual deve chegar a 27,3% (846 mil idosos), enquanto em 2024 essa proporção é de 9,8% (284 mil), mais de um quarto da população do estado.

Com isso, o envelhecimento da população fará com que a cada 10 pessoas, uma tenha mais de 80 anos (9,5%) no estado. Em 2070, haverá 74 pessoas com mais de 80 anos para cada 100 crianças no estado Os dados de idosos podem ser comparados com os de crianças (0 a 14 anos) em diversos contextos. Se analisada a proporção de pessoas idosas (com, por exemplo 60, 65 ou 80+) para cada 100 crianças, tem-se o índice de envelhecimento.

Por fim, a revisão de 2024 revelou que a esperança de vida ao nascer no ano de 2024 em Mato Grosso do Sul é de 75,4 anos para ambos os sexos, sendo a 4ª menor idade entre as Unidades da Federação (UFs). Em 2070, a esperança de vida ao nascer será de 83,6 anos para ambos os sexos, 4ª menor entre as UFs.

Entre os sexos, as mulheres têm valores de esperança de vida ao nascer mais elevados, projetados para 2070, com 85,9 anos. Já a esperança de vida ao nascer masculina é de 81,4 anos