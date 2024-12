No dia de Natal, criança morre em acidente na BR-262

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma criança de 8 anos, identificada como Benjamin Pinheiro Quintana, morreu em um acidente, na manhã desta quarta-feira (25), dia de Natal, na BR-262, entre Miranda e Corumbá.

O pai da criança dirigia uma caminhonete S10, quando ao desviar de um carro, perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em uma árvore.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, no veículo estavam cinco pessoas da mesma família, sendo um casal e três filhos, um jovem de 15 anos, uma menina de 10 e o menino 8 anos.

Eles viajavam de Campo Grande para Corumbá quando houve o acidente, na região do distrito de Salobra.

Após sair da pista e bater na árvore, a caminhonete pegou fogo e o menino de 8 anos morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu os demais integrantes da família. Inicialmente, elas estavam orientadas e apresentavam apenas escoriações, mas foram encaminhadas para unidade de saúde em Miranda para atendimento.

O pai ficou em estado de choque e permaneceu no local até do acidente até os trabalhos preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e perícia, sendo posteriormente também encaminhado ao hospital.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Miranda.

Veículo bateu em uma árvore após sair da pista

Acidentes com morte em rodovias

O período de fim de ano tem sido violento no trânsito nas rodovias de Mato Grosso do Sul, com registros de oito mortes em acidentes no período de uma semana.

Na segunda-feira (23), Lucivera Alves, de 50 anos, morreu em acidente na BR-163, em Campo Grande. Ela estava com a família em uma caminhonete S10, que tinha ainda outros quatro ocupantes, sendo três adultos e uma criança de 4 anos.

Na região da Chácara das Mansões, próximo a um posto de combustíveis, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e bateu em uma árvore, às margens da rodovia. Com o impacto da batida, a mulher morreu no local.

Outros três passageiros sofreram ferimentos leves.

Na semana passada, no dia 18 de dezembro, três pessoas da mesma família morreram em acidente envolvendo uma caminhonete S10 e um caminhão, no km 719 da BR-163, próximo à cidade de Sonora.

A mãe, identificada como Luzimar Costa da Silva, de 40 anos, e os filhos, Maria Eduarda Ruppenthal, de 19 anos, e Miguel Ruppenthal Gomes, de 10 anos, morreram no local.

A família seguia em uma caminhonete com placa de Tangará da Serra (MT) quando o pneu de um caminhão, que transitava no sentido Coxim/Sonora, estourou. O condutor perdeu o controle da direção, invadiu a pista e bateu de frente com a S10.

Na manhã da quinta-feira (19) passada, duas pessoas morreram, em Bandeirantes, em colisão entre um Renaul Oroch e uma Saveiro.

Um dos veículos invadiu a pista contrária, mas não há informações sobre qual deles. A batida foi tão intensa que ambos os veículos ficaram destruídos e até com partes jogados pela pista.

Além de duas mortes, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas à unidade de saúde de Bandeirantes.

No mesmo dia, a tarde, a motociclista Geicilene Alves de Menezes Maciel, de 29 anos, morreu após ser atingida por uma caminhonete Ranger, na BR-163, entre Dourados e Caarapó.

Ela havia acabado de sair da casa da cunhada, quando tentou atravessar a rodovia com sua motocicleta e a caminhonete colidiu na lateral da moto.

A mulher foi arremessada e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.