Nova frente fria deve chegar a partir do dia 31

Enquanto o Pantanal luta para se recuperar das históricas queimadas que assolam a região, uma nova frente fria promete um breve alívio do calor.

A partir deste final de semana, uma leve queda nas temperaturas e aumento da nebulosidade devem atingir o extremo oeste de Mato Grosso do Sul, segundo a previsão meteorológica.

Apesar do frio, não há previsão de chuva e a umidade relativa deve permanecer baixa, entre 20% e 30%.

Conforme Valesca Fernandes, coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS(Cemtec), regiões como Corumbá (MS) e Porto Murtinho (MS) terão mínimas fixadas entre 14ºC e 20ºC e máximas de 25°C e 34°C. A umidade relativa do ar continuará baixa, entre 20-30

Com esses condições climáticas, a região, que sofre com as queimadas desde o começo do ano, tem com condições metrológicas favoráveis para a ocorrência de novos incêndios florestais.

Abaixo da média histórica

De acordo com o CEMTEC, o próximo trimestre do ano será marcado por chuvas abaixo da média histórica, tempo seco e calor acima da média.

Historicamente, na região pantaneira, o volume de chuva costuma ficar entre 80mm e 100mm.

No entanto, para este trimestre, a previsão é de apenas 40mm a 80mm, intensificando a seca e aumentando o risco de incêndios.

No restante do Estado, segundo a média histórica, as temperaturas médias variam entre 22-26°C.

Na região noroeste do estado, as temperaturas costumam variar entre 26-28°C, e na região extremo sul, ficam entre 20-22°C.

