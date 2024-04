Nova onda de calor gera alerta para Mato Grosso do Sul nesta semana

Calor!

O calor acima de 5ºC acima do esperado deve permanecer até a próxima quarta-feira (1º).

Quatro cidades de Mato Grosso do Sul estão entre as dez maiores temperaturas registradas no país na tarde de ontem (27). A informação é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que relatou sobre a onda de calor que deve elevar as temperaturas em 5ºC acima do esperado até a próxima quarta-feira (1º).

O município mais quente do país registrado na tarde de ontem foi Boa Vista (RR), com 38.1ºC.

Em Mato Grosso do Sul, as cidades que tiveram destaque no Brasil, foram:

3º Corumbá 36.5ºC

4º Água Clara 36.5ºC

7º Aquidauana 36.1ºC

9º Nhumirim 35.9ºC



Como fica o tempo para hoje?

De acordo com informações do Centro de Monitoramento Tempo e Clima (Centec), o domingo em Mato Grosso do Sul será de temperaturas altíssimas, chegando a 37ºC na região de Três Lagoas.

Ainda de acordo com o instituto, podem ocorrer pancadas de chuvas de forma bem localizada na região centro-oeste do estado, devido ao aquecimento diurno aliado ao transporte de calor e umidade.

O calor acima da média e a presença do ar seco trazem impactos na vida da população e algumas recomendações são essenciais, como beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, dentre outras recomendações.

Assine o Correio do Estado