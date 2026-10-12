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Novo contrato entre Santa Casa e entes públicos tem 8 dias para ser acertado

Mesmo que as negociações estejam avançadas, ainda restam detalhes para que a contratualização seja finalmente renovada com reajustes financeiros

Felipe Machado

12/10/2026 - 14h03
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O acordo temporário de 90 dias entre a Santa Casa, o Município e o Estado que garante os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) do maior hospital de Mato Grosso do Sul está perto do fim e restam oito dias para que a contratualização seja oficializada, contrato este que está em fase avançada de negociação e faltam detalhes para que finalmente seja assinado, depois de 13 meses de debates e discussões na Justiça.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) divulgou que o novo contrato da Santa Casa está perto de ser fechado depois de uma nova proposta ser debatida entre as partes, sob mediação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e da Justiça de Campo Grande.

De acordo com a nota, a proposta prevê um incremento de R$ 4,5 milhões nos repasses mensais, sendo R$ 1 milhão via governo do Estado e R$ 3,5 milhões da Prefeitura de Campo Grande. Os valores serão destinados aos componentes cirúrgico e ambulatorial, além dos recursos já previstos para o funcionamento da unidade hospitalar.

Mesmo que com as bases financeiras praticamente acertadas, a proposta será apresentada à Justiça nesta quarta-feira (14), durante audiência que deverá dar continuidade às discussões sobre a contratualização. Afinal, vale lembrar que o acordo de 90 dias que visa apenas dar continuidade na prestação de serviços termina no próximo dia 20. 

Portanto, caso um novo contrato não seja assinado em oito dias, o atendimento via SUS do hospital pode ficar sem assistência.

Um dos principais pontos discutidos foi a duração da nova contratualização e a necessidade de adequar os compromissos assistenciais à atual capacidade de funcionamento do hospital.

Pela proposta, o contrato poderá ter vigência de até 36 meses, mas os primeiros 12 meses serão destinados a uma etapa de reorganização administrativa e assistencial, com foco na manutenção dos serviços considerados essenciais à população.

Na prática, a medida busca estabelecer um período inicial em que o hospital possa reorganizar suas atividades e ajustar a prestação dos serviços contratados pelo poder público às condições atuais de atendimento.

Durante essa fase, a previsão é de continuidade dos procedimentos e especialidades considerados prioritários, principalmente aqueles que atendem pacientes com quadros clínicos mais graves ou que necessitam de assistência especializada.

Entre os serviços previstos para manutenção estão: cirurgias em geral; neurocirurgia; Ortopedia; Atendimento a gestantes de alto risco; atendimento a vítimas de trauma e politrauma; cirurgias plásticas reparadoras; e consultas e demais serviços ambulatoriais.

Esses atendimentos integram a assistência hospitalar oferecida aos usuários do SUS e abrangem desde procedimentos especializados até cuidados a pacientes que necessitam de intervenções de maior complexidade.

Embora tenha sido discutida uma etapa inicial de 12 meses, isso não significa necessariamente que o contrato será encerrado ao fim desse período. A proposta admite vigência de até três anos, com o primeiro ano voltado à reorganização dos serviços.

O encontro da última quinta-feira contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, do secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, e do gestor provisório da Santa Casa, Luiz Alberto Kanamura, além de representantes técnicos das duas secretarias e da instituição hospitalar.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a proposta foi construída levando em consideração as condições atuais de funcionamento da Santa Casa e a necessidade de estabelecer compromissos viáveis para a instituição.

"Hoje nós conseguimos avançar porque estamos olhando para a realidade que a Santa Casa apresenta neste momento e, a partir dela, construindo uma proposta possível. O que buscamos é garantir que o recurso público esteja vinculado à assistência e que a população tenha o atendimento que precisa", afirmou.

O secretário também defendeu a adoção de critérios de responsabilidade e transparência na aplicação dos recursos destinados à unidade hospitalar.

"A Prefeitura nunca deixou de estar à disposição para construir uma solução. O que sempre defendemos foi responsabilidade, transparência e segurança para que os recursos sejam aplicados onde precisam ser aplicados: no cuidado com as pessoas", acrescentou.

Intervenção judicial

No dia 23 de setembro, o juiz Eduardo Lacerda Trevisan, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, assinou a decisão que afastou imediatamente 19 membros da diretoria corporativa e do conselho de administração e colocou Kanamura no comando do hospital, inicialmente pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo em caso de necessidade.

Os diretores corporativos destituídos são: Alir Terra (que era a presidente e segue presa); Heitor Miguel Scheibeler (presidente em exercício); Ivan Araújo Brandão (vice-presidente); Valdir Osvaldo Júnior (diretor-secretário); Marcos Alceu da Silva Villalba (diretor de finanças); e Paulo Guilherme Gutierrez Mariosa (diretor de finanças-adjunto e também foi preso no início de setembro).

Além do afastamento imediato, o juiz determinou que esses nomes não sejam reconduzidos em novas eleições, visto que “o estatuto da Santa Casa não prevê causas de afastamento da diretoria ou proibição de sua recondução”. 

Eles também estão proibidos de acessar as dependências do complexo hospitalar e da operadora Santa Casa Saúde Ltda.

Um dos afastados do conselho de administração é Heitor Rodrigues Freire, que assumiria a presidência do hospital no dia 28 de setembro, como anunciado em cerimônia oficial realizada horas antes da decisão judicial.

*Colaborou Welyson Lucas

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FÉ E DEVOÇÃO

Fiéis celebram São Carlo Acutis em santuário onde ocorreu milagre em Campo Grande

Celebrações nesta segunda-feira (12) marcam os 20 anos da morte do jovem italiano e reúnem devotos para missas, orações e veneração de relíquias

12/10/2026 12h15

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Fiéis participam das celebrações em homenagem a São Carlo Acutis no santuário de Campo Grande, local do primeiro milagre reconhecido pela Igreja Católica por intercessão do jovem italiano

Fiéis participam das celebrações em homenagem a São Carlo Acutis no santuário de Campo Grande, local do primeiro milagre reconhecido pela Igreja Católica por intercessão do jovem italiano Divulgação

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Fiéis se reúnem nesta segunda-feira (12) no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida e São Carlo Acutis, no Jardim Marabá, em Campo Grande, para celebrar a memória do jovem italiano que se tornou o primeiro santo da geração millennial. A data marca os 20 anos de sua morte e tem significado especial para a Capital, onde ocorreu o primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano e atribuído à sua intercessão.

A programação religiosa começou às 6h, com a Hora da Graça dedicada ao santo, seguida de um café da manhã partilhado, às 7h. Às 8h30, os devotos participaram de uma missa em homenagem a Carlo Acutis, dando continuidade às atividades que integram a 36ª Festa da Padroeira e São Carlo Acutis.

Um dos momentos de destaque é a veneração do pulôver azul utilizado pelo jovem italiano em vida. A peça, doada por sua mãe, Antonia Salzano, permanece exposta para visitação dos fiéis das 8h30 às 17h.

Além das celebrações religiosas, o santuário recebe devotos que buscam agradecer por graças alcançadas e renovar a fé. O local se tornou referência para peregrinos após o reconhecimento do milagre ocorrido na Capital, que contribuiu para a beatificação de Carlo Acutis, em 2020.

A programação também prevê missa no rito tridentino, às 11h, e atividades dedicadas a Nossa Senhora Aparecida durante a tarde. Às 17h30, está prevista uma procissão com a imagem da padroeira do Brasil, seguida de missa solene, às 18h, e coroação da imagem no santuário.

Milagre na Capital

A ligação de Carlo Acutis com Mato Grosso do Sul começou em 12 de outubro de 2013, quando Matheus Lins Vianna, então com três anos, participou de uma celebração religiosa na comunidade.

O menino sofria de pâncreas anular, uma anomalia congênita que provocava vômitos frequentes e dificuldades de alimentação. Durante a celebração, a criança tocou uma relíquia de Carlo Acutis e pediu para parar de vomitar.

Segundo os relatos apresentados à Igreja Católica, Matheus voltou a se alimentar normalmente após o episódio. Exames posteriores não identificaram mais a alteração anteriormente diagnosticada.

O caso passou por investigação e foi reconhecido pelo Vaticano como milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis, permitindo sua beatificação em outubro de 2020.

A canonização ocorreu em 7 de setembro de 2025, durante cerimônia presidida pelo papa Leão XIV, no Vaticano, após o reconhecimento de um segundo milagre, relacionado à recuperação de uma jovem da Costa Rica que sofreu um grave acidente.

Em 12 de outubro de 2025, a antiga Capela Nossa Senhora Aparecida, ligada ao primeiro milagre, foi elevada à condição de santuário arquidiocesano dedicado à padroeira do Brasil e a São Carlo Acutis.

Santo da geração millennial

Nascido em Londres, em 1991, e criado em Milão, na Itália, Carlo Acutis ficou conhecido por utilizar a internet como instrumento de evangelização.

Apaixonado por informática, o adolescente desenvolveu um site para divulgar milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica, aproximando a fé do universo digital.

Carlo morreu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Sua trajetória de devoção e solidariedade fez com que se tornasse uma referência religiosa, especialmente entre os jovens.

No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) aprovou, em abril deste ano, a transferência de sua memória litúrgica para 13 de outubro, para evitar a coincidência com a solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Em Campo Grande, no entanto, as homenagens aos dois santos foram mantidas nesta segunda-feira (12).

O santuário está localizado na Rua Ismael Silva, nº 10, no Jardim Marabá.

12 de outubro

Fé e devoção levam multidão em procissão na BR-163 em Dourados

Organizadores projetaram público de 50 mil pessoas nas celebrações religiosas e 20 mil romeiros em caminhada pela rodovia

12/10/2026 12h15

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Milhares de romeiros em procissão da BR-163

Milhares de romeiros em procissão da BR-163 Foto: Clara Medeiros/Dourados News

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Milhares de católicos participaram da 27ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida, na manhã desta segunda-feira (12), em uma procissão de oito quilômetros, entre os KM-265 e KM-273 da BR-163, em Dourados.

De acordo com estimativa realizada pela Motiva Pantanal, 20 mil romeiros caminharam de Dourados até o Santuário Diocesano, localizado na Vila São Pedro.

A pé ou de carro/moto, peregrinos passaram pelas margens da BR-163 em devoção à Nossa Senhora Aparecida.

Devotos aproveitaram a ocasião para agradecer pelas graças alcançadas, cumprir promessas e pedir proteção e bênçãos.

Segundo os organizadores, no total, 50 mil pessoas teriam participado das celebrações religiosas.

Neste ano, não houve a tradicional peregrinação de Nossa Senhora Aparecida na rodovia. A imagem da padroeira estará no Santuário. O tema deste ano é "Com Maria, ser comunidades acolhedoras, rumo ao Jubileu dos 70 anos".

Para garantir mais segurança aos participantes, a Motiva Pantanal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma operação especial de sinalização, monitoramento e orientação ao tráfego no trecho, com apoio da Guarda Municipal de Dourados, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Polícia Militar Rodoviária (PMR), Corpo de Bombeiros (CBMMS), Polícia Militar (PMMS) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) de Dourados.

“A Romaria de Nossa Senhora Aparecida é um momento muito especial para milhares de pessoas e exige uma operação planejada para conciliar a caminhada dos fiéis com a circulação de veículos. Nosso trabalho é oferecer as melhores condições de segurança durante todo o percurso. Por isso, orientamos os motoristas a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização e seguirem as orientações das equipes. Aos romeiros, pedimos que permaneçam nas áreas delimitadas e evitem travessias pela rodovia”, destacou o gerente de Operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira.

A operação contou com pontos de orientação nas rotatórias localizadas nos KMs 265, 267, 270 e 273 da BR-163/MS.

PROGRAMAÇÃO

A programação do Santuário Diocesano incluiu procissão, caminhada, romaria, oração e missa. Confira:

  • 5h30: Celebração da primeira Santa Missa e Recitação do Santo Terço
  • 7h: Acolhida dos romeiros; início do atendimento de confissões; louvor e adoração
  • 8h: Terço Meditado; chegada e acolhida solene da imagem de Nossa Senhora Aparecida
  • 10h: Santa Missa Solene; cerimônia de Coroação de Nossa Senhora

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