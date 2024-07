Novo presidente da Suzano recebe licença de operação para a nova fábrica de celulose em MS

Em evento fechado, realizado na noite da última segunda-feira (29) na sede da Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul (Fiems), o Governo do Estado formalizou a entrega da licença de operação da nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que foi ativada no dia 21 de julho.

O documento foi expedido pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) no dia 9 de julho deste ano, e possibilitou o início das operações da terceira fábrica da companhia no estado.

Quem recebeu a licença foi o novo presidente da Suzano, Beto Abreu, que assumiu o cargo no dia 1º de julho, às vésperas do Projeto Cerrado ser finalizado.

"Quase três anos de obra e na semana passada tivemos a felicidade de iniciar as operações. É de fato um projeto marcante não só para o Estado, mas para o País. Temos uma oportunidade enorme como sociedade, empresas privadas, instituições e setor público para trabalharmos juntos no desenvolvimento da qualificação profissional e inserir cada vez mais brasileiros no mercado de trabalho", disse o presidente da companhia, durante discurso.

A Licença de Operação emitida pela IMASUL atesta o cumprimento de todas as condicionantes para instalação, o manejo sustentável e respeito da companhia com a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade no Estado. O documento tem validade por quatro anos e estabelece também as obrigações para funcionamento da unidade, assim como as medidas mitigatórias e procedimentos de segurança que devem ser adotados ao longo da vigência da licença.

“Estamos entregando a licença da maior fábrica de celulose de linha única do mundo. É um momento histórico no desenvolvimento do Estado. Lembrando que o projeto Cerrado engloba mais indústrias dentro do sítio como é o caso da White Martins e da Nouryun (indústria química) que também já receberam suas licenças de operação. Ou seja é um projeto integrado, e a liberação das licenças dentro do cronograma estabelecido pelas partes é a otimização da coisa pública”, frisou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

Com investimento total de R$ 22,2 bilhões, dos quais R$ 15,9 bilhões foram destinados à construção da fábrica e R$ 6,3 bilhões à formação da base de plantio e à estrutura logística para escoamento da celulose, a maior linha única de produção de celulose do mundo tem capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose por ano, e vai transformar Mato Grosso do Sul no maior exportador de celulose do Brasil.

A construção da Unidade Ribas do Rio Pardo também foi destaque na geração de empregos. Anunciada em maio de 2021, a planta teve, no pico das obras, mais de 10 mil empregos diretos criados. Com o início das operações, cerca de 3 mil pessoas, entre colaboradores próprios e terceiros, passaram a trabalhar nas atividades industrial, florestal e de logística da nova unidade.

"Esse ambiente de negócio competitivo e positivo faz parte da harmonia que existe entre o governo, o poder público e a iniciativa privada. A licença entregue hoje talvez traduza um pouco disso tudo, beneficiando a população por meio de oportunidades de emprego e renda. Mato Grosso do Sul tem todo o seu desdobramento e planejamento estratégico elaborado num Estado próspero, verde, inclusivo e digital. São os quatro eixos que norteiam a nossa estratégia de política pública em qualquer área", acrescentou o governador do Estado, Eduardo Riedel.

Cerimônica contou com a presença do governador Eduardo Riedel, do presidente da Suzano, Beto Abreu, vice-presidentes da companhia, secretários de Estado, parlamentares e demais autoridades estaduais. Foto: Bruno Rezende/Governo do Estado.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável.

Com o início das operações da nova unidade, a capacidade instalada de produção de celulose da Suzano salta de 10,9 milhões para 13,5 milhões de toneladas anuais, o que representa um aumento de mais de 20% na produção atual da companhia.

Novo presidente

Beto Abreu é Engenheiro de Produção formado pela PUC-Rio e com MBA em Administração pela Fundação Dom Cabral, Beto Abreu também concluiu programas executivos no IMD Business School e na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Antes de ingressar na Suzano, foi presidente da Rumo, a maior operadora de logística ferroviária independente do Brasil, por cinco anos.

