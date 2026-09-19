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ENTREVISTA

"O Município vem se preparando para essas atividades climatológicas"

Titular da Segov, Ulisses Rocha falou sobre os planos de recuperação da Prefeitura de Campo Grande depois dos estragos causados pelo forte vendaval ocorrido no dia 10 deste mês

Felipe Machado

19/09/2026 - 09h00
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Titular da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Ulisses da Silva Rocha conversou com o Correio do Estado sobre a situação de emergência decretado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande depois de vendaval que atingiu a cidade, o plano de recuperação dos pontos que foram prejudicados e as ações de prevenção diante da previsão de novos episódios de tempestades.

No dia 10 deste mês, os campo-grandenses foram pegos de surpresa com um temporal que atingiu a Capital. Com rajadas de vento que alcançaram quase 90 quilômetros por hora, diversas árvores caíram, casas ficaram mais de um dia sem energia e grandes estruturas foram destelhadas, como escolas, a Esplanada Ferroviária e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Diante do cenário, o Município decretou situação de emergência de 180 dias, que foi reconhecida tanto pelo governo do Estado quanto pela União. A prefeita Adriane Lopes (PP) estimou os prejuízos em cerca de R$ 40 milhões.

Porém, a situação pode se agravar, visto que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que novas tempestades podem acontecer em Campo Grande até a chegada da primavera, intensificado pela chegada de um intenso El Niño.

Todos esses assuntos foram tratados na entrevista com Ulisses Rocha. Confira a entrevista:

Porque a prefeitura avaliou que seria necessário o decreto de emergência?

Nós vivemos uma situação que acaba sendo inédita na cidade de Campo Grande, porque várias cidades pelo País vêm sofrendo com essas alterações do clima, e nós estamos enfrentando agora esse super-El Niño, como é noticiado por todos os órgãos de comunicação, pelos cientistas e pelos pesquisadores. E isso tem influenciado o clima aqui em Campo Grande. 

Nós tivemos na quinta-feira [dia 10] uma tempestade que causou danos na cidade inteira, com ventos de quase 100 km/h, que choveu mais de 24mm em 20 minutos, choveu granizo, e o município, infelizmente, começa a ter que lidar com essas situações climáticas, com esses eventos climáticos que vêm acontecendo. 

Você tem como exemplo o Rio Grande do Sul, que há uns dois ou três anos vem sofrendo com essa quantidade de chuvas. Isso causa dano na cidade inteira. Nós tivemos mais de 295 árvores caídas sobre a rede elétrica, fora as outras árvores que caíram nas vias públicas sobre moradias e automóveis. 

É um volume e uma intensidade de um temporal que em poucos minutos causou um transtorno gigante para a cidade. Muitas áreas e muitos bairros levaram quase cinco dias para que pudessem restabelecer a energia elétrica nas moradias, justamente porque as árvores destruíram parte da rede toda, não era simplesmente ir lá e fazer uma religação. 

E árvores com tamanhos gigantescos, que caíram sobre a rede, que demoravam muitas horas de serviço para remover essas mesmas árvores e restabelecer a energia das pessoas, que foi o que mais afetou nesse momento. 

Tivemos poucos pontos de alagamento, mas assim, os danos foram gigantescos. Várias estruturas, tanto públicas quanto privadas, foram danificadas com esse temporal. 

Então, o que se buscou é que a gente pudesse dar respostas rápidas para que a gente pudesse restabelecer, primeiro, o vai e vem das pessoas, o fluxo das pessoas nas vias públicas, e claro que atendendo aquelas famílias que ficaram desassistidas, mas assim, que a gente pudesse de alguma maneira trazer respostas imediatas ao que o evento causou para Campo Grande.

Em quanto tempo a prefeitura espera conseguir recuperar o que foi estragado pelo vendaval?

Eu acho que agora é a gente restabelecer o fluxo, permitir que o trânsito flua, as pessoas saiam de casa, pois muita gente ficou com árvores caídas nas suas residências por um tempo maior. A prefeita criou um comitê para que essas ações fossem todas concentradas e organizadas.

A gente trouxe para dentro a Energisa, a companhia de Água, além do governo do Estado com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a Secretaria de Obras. Tem a Secretaria de Obras do Município, Defesa Civil do Município e todas as outras secretarias envolvidas. Teve também a participação do governo federal, que em determinado momento vai aportar recursos para que a gente possa fazer frente a esses serviços todos. 

O Município de Campo Grande fez o seu papel. Muitas vezes as pessoas não sabem para quem ligar ou quem buscar. Então a gente centralizou esse serviço tudo no 156, para que a gente pudesse se comunicar. 

Se caiu em via pública e não houve danos a residências ou a veículos, o município vai lá e faz a remoção. Se houve dano aos veículos e às residências, geralmente o Corpo de Bombeiros é acionado. E se uma árvore que estava dentro do imóvel e caiu dentro do imóvel, o proprietário também tem que fazer a remoção da árvore que causou esse dano. 

O Município já vem, ao longo dos anos, se preparando para essas atividades climatológicas, mas isso às vezes passa um pouco do limite. Não tem ventos de 100 km/h em boa parte do ano. Nos últimos anos se considera um ou outro evento que teve um vento muito forte em Campo Grande e esse passou de todos os limites. 

E a gente ainda tem previsão de que possam acontecer outros eventos dessa magnitude ou até maiores do que ele até o fim do ano porque parece que vai haver ainda um período crítico do super-El Niño, que vai acontecer no mês de novembro. 

Então esse decreto, ele estabelece a forma como o Município vai estar preparado para isso. A busca do recurso é para que a gente possa melhorar a prestação e a entrega do serviço para as pessoas. A gente tenta minimizar esses danos. Claro que você não consegue impedir que a chuva aconteça, mas você pode, após a chuva, dar respostas rápidas para as pessoas.

Qual será a prioridade para iniciar as ações? Quais estruturas serão reconstruídas primeiro?

Na verdade, existe um relatório que foi realizado já nas primeiras horas de quando ocorreu o dano, e muitas dessas situações de destelhamento, de paralisação de serviço, de cair o forro, isso já foi recebido. Por exemplo, a UPA já voltou a funcionar no mesmo dia, a equipe de manutenção da Sesau [Secretaria Municipal de Saúde] foi lá, prestou o serviço e conseguiu restabelecer o funcionamento. 

Das muitas escolas que sofreram danos, todas elas já voltaram a funcionar. Uma ou outra ficou prejudicada na segunda-feira, mas na terça-feira o Município já providenciou a recuperação desses espaços. A gente ainda tem o espaço da Esplanada Ferroviária danificado, mas estamos buscando recursos para que a gente possa fazer a restauração daquele espaço. Já tinha uma licitação que estava em andamento por uma finalidade específica, mas a gente vai ampliar isso. 

E esse relatório já foi entregue à Defesa Civil nacional, isso está em análise. Há um compromisso do ministro de que a gente possa ter acesso a alguns recursos federais já para também suplantar esses gastos iniciais emergenciais que você possa vir a ter. Porque você quando está numa situação de emergência, se você for para os meios tradicionais de compra de recurso para que você possa dar resposta, são muito demorados. 

Às vezes eu preciso comprar lona, vou fazer uma licitação para comprar lona? Com o decreto eu posso ir lá, faço uma tomada de preço e vejo quem está fornecendo mais barato e já compro a lona. 

Então o decreto permite isso ou contratar algum prestador de serviço para colaborar e para ajudar nisso. Então há uma flexibilização para você poder fazer esse atendimento mais rápido e entregar, devolver para as pessoas esse fluxo de ir e vir.

A prefeita havia estimado o prejuízo em R$ 40 milhões, esse valor continua o mesmo ou ele pode mudar? Porque?

Sim [pode mudar], mas o relatório precisa ser finalizado. À medida que você vai fazendo o serviço e entregando a prestação você tem uma noção do quanto isso custa. Por exemplo, a remoção de árvore é um serviço pesado, que envolve muita gente. Você teve lá, por exemplo, destelhamento todo da Esplanada Ferroviária, você teve várias escolas que foram recuperadas. 

Então, você vai apontando isso e vai colocando no relatório e vai ter uma noção exata dos valores que serão necessários para fazer frente a tudo isso. De imediato, a gente saiu com o compromisso de que o governo federal, com a entrega desse relatório, já pudesse disponibilizar ao município de Campo Grande algo em torno de R$ 5 milhões.

Há previsão de que novos temporais possam atingir a cidade até amanhã, a prefeitura está preocupada com essa situação?

Nós estamos em alerta. A Defesa Civil vem monitorando porque esse monitoramento faz parte de um sistema nacional de monitorização. Nós temos aqui o Estado que também trabalha com esse monitoramento. Muitas das informações chegam durante o dia. Você não tem como fazer uma previsão de que a tempestade vai acontecer no horário x daquela semana. 

O que a gente tem é que o ápice do super-El Niño vai acontecer no mês de novembro e início de dezembro. Então, se já ocorreu isso agora em setembro, pode ser que, com o que está anunciado, tenhamos eventos com uma intensidade muito maior do que foi esse evento de agora.

Perfil - Ulisses da Silva Rocha

É formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e especialista em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de obter especialização em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral pela Faculdade Insted. Antes de assumir a titularidade da Segov, foi secretário-adjunto da Pasta em 2024 e 2025.

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alerta máximo

Quatro pessoas morrem na 3ª tragédia na BR-163 em um mês

Duas das vítimas estavam em uma van da prefeitura de Eldorado e as outras duas, em um carro de passeio

19/09/2026 07h48

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Van que estava com oito pessoas tombou depois da colisão frontal com um carro de passeio próximo a Itaquiraí, no sul de MS

Van que estava com oito pessoas tombou depois da colisão frontal com um carro de passeio próximo a Itaquiraí, no sul de MS

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No terceiro acidente de grandes proporções em um mês na BR-163, quatro pessoas morreram e seis sofreram ferimentos na tarde desta sexta-feira (18) na altura do quilômetro 72 da rodovia, no município de Itaquiraí, no extremo sul de Mato Grosso do Sul.

A tragédia envolveu uma van que estava a serviço da secretaria de saúde da prefeitura de Eldorado, e um carro de passeio. Por conta da colisão a van tombou e provocou a interdição parcial e total da rodovia por cerca de quatro horas. O congestionamento que se formou chegou a cerca de dez quilômetros na principal rodovia do Estado.

De acordo com informações da prefeitura de Eldorado, na van estavam oito pessoas que retornavam para a cidade após buscarem atendimento médico em Dourados, cidade que fica a quase 200 quilômetros de distância.

A prefeitura informou que entre os mortos está o servidor público Odair Torres, e sua esposa, Edimárcia Oliveira. Os outros mortos são Jildson Vera Martins, morador da Aldeia Cerrito, e Edimilson Lopes, morador da Aldeia Porto Lindo, no município de Japoră.  

De acordo com as informações policiais, o casal estava na van e os dois indígenas estavam no carro de passeio.  Dos seis feridos, conforme as informações da administração municipal, três estavam em estado considerado grave. Três das mortes foram confirmadas no local do acidente e a outra, no hospital de Itaquiraí.

Até o começo da manhã deste sábado ainda não haviam sido divulgadas as circunstâncias da colisão, que ocorreu em um local sem duplicação da rodovia.

Por conta da morte do servidor municipal, a prefeitura de Eldorado emitiu nota lamentando a tragédia:

“A Secretaria Municipal de Educação de Eldorado/MS manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Odair Torres e de sua esposa, Edimarcia Oliveira, ocorrido tragicamente nesta data. Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas de trabalho e com todos que tiveram o privilégio de conviver e compartilhar momentos com o casal. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações de todos, concedendo força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda. Recebam nossos mais sinceros sentimentos e nossa solidariedade.”

TERCEIRO CASO GRAVE

Com 12 mortes, a recente série de acidentes graves na principal rodovia do Estado começou em 16 de agosto. Naquela data, cinco pessoas morreram em decorrência da colisão entre três carros de passeio e dois caminhões. A colisão, fruto de uma ultrapassagem indevida, ocorreu entre Bandeirantes e Campo Grande.

Um dos caminhões pegou fogo e as vítimas foram carbonizadas. Uma delas chegou a ser socorrida, mas morreu dias depois no hospital.

Depois disso, no dia 7 de setembro, pai e as duas filhas morreram vítimas da colisão frontal de uma caminhonete e uma carreta entre as cidades de São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso, na região norte do Estado. 

A colisão com as três mortes aconteceu próximo da cooperativa Coamo, a cerca de 15 quilômetros da área urbana de São Gabriel, num trecho sem pista dupla da rodovia. Uma das pessoas chegou a ser socorrida, mas já chegou sem vida ao hospital.

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os dias 1° de janeiro e 20 de agosto, a BR-163 em Mato Grosso do Sul foi palco de 38 mortes, sendo oito a mais do que no mesmo período do ano anterior. 

As mortes ocorreram em decorrência de 497 acidentes, sendo 130 considerados graves. Neste intervalo em 2025, foram 492 casos de acidentes na rodovia e os mesmos 130 de maneira mais grave.


 

Temporais à Vista

MS tem alerta para tempestades com chuva forte, ventania e granizo

Temperaturas seguem elevadas e podem chegar a 37°C; meteorologista alerta para temporais entre sábado e segunda-feira, com risco de transtornos e enchentes em áreas de MS.

18/09/2026 19h35

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Nuvens carregadas tomam o céu de Campo Grande; Capital está sob alerta para tempestades, com previsão de chuva forte, ventania e possibilidade de granizo.

Nuvens carregadas tomam o céu de Campo Grande; Capital está sob alerta para tempestades, com previsão de chuva forte, ventania e possibilidade de granizo. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

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Mato Grosso do Sul entra nos últimos dias do inverno sob alerta para uma combinação de calor, alta umidade e tempestades. Entre sábado (19) e segunda-feira (21), há previsão de pancadas de chuva, trovoadas, raios e rajadas de vento, com possibilidade de episódios localmente fortes em diferentes regiões do Estado.

Em Campo Grande, a Defesa Civil emitiu alerta amarelo para tempestades entre a noite de domingo e segunda-feira. Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso começa às 23h de domingo (20) e permanece válido até as 22h59 de segunda-feira (21).

O alerta amarelo é o primeiro dos três níveis de severidade adotados pelo Inmet e indica situação de perigo potencial, quando há possibilidade de fenômenos meteorológicos que podem provocar transtornos e exigir atenção da população.

Durante o período, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, acompanhados de ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

Apesar de o aviso ser classificado como de perigo potencial, há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. A atenção aumenta principalmente diante da possibilidade de grande quantidade de chuva concentrada em curto período.

A instabilidade, porém, não ficará restrita à Capital. O meteorologista Natálio Abrão alerta que as condições para temporais estarão presentes em Mato Grosso do Sul desde sábado e deverão ganhar força até segunda-feira.

Segundo ele, neste sábado, a apenas três dias do término do inverno, a combinação entre temperaturas elevadas e alta umidade favorece a formação de áreas de instabilidade.

“As altas temperaturas e a alta umidade favorecem as áreas de instabilidade, com pancadas de chuva e trovoadas, além de raios e ventos fortes. Fica o alerta para sábado, domingo e, principalmente, segunda-feira”, afirma Natálio Abrão.

O meteorologista explica que as precipitações poderão ocorrer de maneira irregular, mas alerta que alguns núcleos de instabilidade podem provocar chuva forte em determinados pontos.

“Essas chuvas podem ser localmente fortes, isoladas e, principalmente à tarde, podem causar transtornos em Sidrolândia, Campo Grande, Maracaju, Rio Brilhante, Dourados e em todos os municípios do extremo sul”, acrescenta.

Além das regiões central e sul, Natálio chama atenção para municípios do leste e sudeste do Estado. Segundo ele, também são necessários cuidados em Brasilândia, Bataguassu, Angélica, Três Lagoas e Naviraí.

A preocupação aumenta para segunda-feira. Conforme o meteorologista, há possibilidade de volumes mais expressivos de chuva e até de enchentes em áreas mais vulneráveis, dependendo da intensidade e da concentração das precipitações.

 “Naviraí tem chances de enchentes na segunda-feira”, alerta Natálio.

Inmet aponta maior instabilidade no sul de MS

A previsão do Inmet reforça o alerta para Mato Grosso do Sul. Conforme o Informativo Meteorológico, os maiores acumulados de chuva previstos para o Centro-Oeste até segunda-feira (21) devem ocorrer justamente no sul do Estado, principalmente na região de Dourados, onde os volumes podem chegar a aproximadamente 50 milímetros.

O instituto também aponta que uma nova rodada de tempestades deve atingir partes do Centro-Oeste.

A instabilidade é favorecida pelo transporte de calor e umidade da Região Norte em direção ao Sul do País, condição que contribui para reduzir a pressão atmosférica e favorecer a formação de nuvens carregadas.

O instituto também aponta que uma nova rodada de tempestades deve atingir partes do Centro-Oeste, região onde está localizado Mato Grosso do Sul.

A instabilidade é favorecida pelo transporte de calor e umidade da Região Norte em direção ao Sul do País, condição que contribui para a redução da pressão atmosférica e favorece a formação de nuvens carregadas.

O órgão explica que temperaturas elevadas, grande disponibilidade de umidade e alterações no comportamento dos ventos criam condições favoráveis para tempestades mais intensas.

Calor continua antes das tempestades

Mesmo com a previsão de chuva, as temperaturas continuarão elevadas em Mato Grosso do Sul. O calor, associado à disponibilidade de umidade na atmosfera, é justamente um dos fatores que favorecem a formação das áreas de instabilidade previstas para os próximos dias.

Segundo Natálio Abrão, Campo Grande pode registrar máxima de 33°C, enquanto Três Lagoas pode alcançar 36°C e Corumbá, 37°C, aparecendo entre as maiores temperaturas previstas.

O cenário será de calor intercalado com pancadas de chuva e tempestades isoladas. Por serem fenômenos localizados, algumas regiões podem receber volumes elevados de precipitação enquanto municípios ou bairros próximos registram pouca chuva.

A previsão ganha atenção justamente pela possibilidade de as tempestades ocorrerem acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento, aumentando os riscos de quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e problemas no trânsito.

Campo Grande pode receber até 50 mm

Na Capital, o alerta divulgado pela Defesa Civil prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem alcançar 50 milímetros durante o dia.

Volumes elevados concentrados em curto espaço de tempo podem provocar transtornos principalmente em regiões com histórico de alagamentos. 

A possibilidade de ventos intensos exige atenção principalmente em locais próximos a árvores, postes, placas, outdoors e outras estruturas que possam ser atingidas ou derrubadas pelas rajadas.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar as atualizações meteorológicas, evitar áreas sujeitas a alagamentos durante os temporais, não permanecer próximo a árvores ou estruturas que possam oferecer risco e procurar abrigo seguro durante episódios de ventos fortes e granizo.

Motoristas também devem redobrar a atenção caso sejam surpreendidos pela chuva, principalmente diante da redução da visibilidade e da possibilidade de acúmulo de água nas vias.

Em caso de necessidade, os serviços municipais de Campo Grande podem ser acionados pelo telefone 156. Situações de emergência devem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros pelo 193, enquanto a Defesa Civil atende pelo 199.

Capital ainda está em situação de emergência

O novo alerta ocorre pouco mais de uma semana depois do forte temporal que atingiu Campo Grande na quinta-feira, 10 de setembro, deixando um rastro de estragos em diferentes regiões da cidade.

Na ocasião, rajadas de vento chegaram perto de 84 km/h, derrubando árvores e postes, danificando imóveis e estruturas públicas e interrompendo o fornecimento de energia elétrica em diversos bairros.

Diante dos danos, a Prefeitura decretou situação de emergência pelo prazo de 180 dias nas áreas atingidas. Posteriormente, a medida também recebeu reconhecimento dos governos estadual e federal, permitindo a adoção de ações excepcionais para recuperação dos locais afetados.

O prejuízo provocado pelo temporal foi estimado inicialmente em pelo menos R$ 40 milhões, valor que ainda pode aumentar conforme avançam os levantamentos.

Desde o temporal, foram contabilizadas 450 ocorrências em Campo Grande, das quais 423 estavam relacionadas à queda de árvores e galhos.

Assim, a nova previsão de chuva forte, ventania e possibilidade de granizo chega enquanto a Capital ainda trabalha na recuperação dos danos provocados pelo temporal do dia 10.

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