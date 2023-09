De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 15 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul registraram temperaturas acima de 40ºC nesta segunda-feira (25).

Onda de Calor, que dura há oito dias no Estado, tem feito municípios baterem recordes atrás de recordes.

Veja as tabelas:

RANKING ESTADUAL MUNICÍPIO TEMPERATURA 1º Porto Murtinho 42,9°C 2º Três Lagoas 42°C – sensação de 49ºC 3º Água Clara 41,6°C 4º Paranaíba 41,6ºC 5º Corumbá 40,9°C 6º Fátima do Sul 40,5°C 7º Rio Brilhante 40,4°C 8º Itaporã 40,4°C 9º Angélica 40,3°C 10º Bataguassu 40,3ºC 11º Caarapó 40,2°C 12º Nhecolândia (distrito de Corumbá) 40,2°C 13º Nova Andradina 40,2ºC 14º Santa Rita do Pardo 40ºC 15º Coxim 40ºC

Fonte: Cemtec e Inmet

Das 20 cidades mais quentes do Brasil nesta segunda-feira (25), 4 foram de Mato Grosso do Sul. Confira:

RANKING NACIONAL MUNICÍPIO TEMPERATURA 2º Porto Murtinho 42,9ºC 5º Três Lagoas 42ºC 11º Paranaíba 41,6ºC 15º Água Clara 41,6ºC

Neste domingo (24), Paranaíba, Porto Murtinho, Três Lagoas e Água Clara registraram as maiores temperaturas do Brasil.

Entre as 20 cidades mais quentes, Paranaíba (42,1ºC) ficou em 1º lugar, Porto Murtinho (42,1ºC) em 2º, Três Lagoas (42,1ºC) em 3º, Água Clara (42ºC) em 4º e Bataguassu em 16º.

ONDA DE CALOR

Onda de Calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.

A alta pressão atmosférica deixa o ar seco, inibe o crescimento e formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

A Onda de Calor provoca altíssimas temperaturas, sol forte, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas beiram ou superam os 40ºC em todas as regiões do Estado. O sol está de “rachar” e nem o ar-condicionado e tereré estão dando conta do recado.

Alerta vermelho do Inmet indica que a temperatura está 5ºC acima da média entre os dias 18 e 26 de setembro de 2023. O aviso aponta grande perigo, com risco à saúde.

Vale ressaltar que Mato Grosso do Sul está no centro da Onda de Calor que atinge o Brasil nos últimos dias.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, temperaturas estão muito acima das médias históricas nos últimos anos.

“Essas temperaturas são o limite dos valores máximos. Estamos hoje com temperaturas máximas de 37ºC em Campo Grande e em outros municípios como Sonora, Três Lagoas e Porto Murtinho ultrapassando os 43ºC. Nós temos condições de avaliar as temperaturas em uma semana, em 10 dias, em 15 dias e até 20 dias, e os modelos que nós encontramos para Mato Grosso do Sul e Campo Grande não indicam condições favoráveis que permitam que a população tenha condições agradáveis nesses valores que virão”, disse o meteorologista, nesta terça-feira (26), durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande.

Segundo Abrahão, o mês de outubro será extremamente quente entre os dias 10 e 21.

“Acreditem, o pior está por vir. Nos dias 10 e 21 de outubro, em Campo Grande, a previsão é de 42ºC, com sensação térmica de 48ºC”, disse.

O calor extremo pode causar malefícios ao

Ser humano: desidratação, insolação, danos na pele, pressão baixa, falta de ar, rinite, sinusite, asma e bronquite

Meio ambiente: queimadas e incêndios florestais

Bolso do sul-mato-grossense: conta de energia mais cara no fim do mês

UMIDADE DO AR

Além de quente, o tempo também está muito seco. O índice de umidade relativa do ar atinge valores críticos em Mato Grosso do Sul.

A umidade do ar é semelhante ao deserto, que registra índices inferiores a 10%.

Rio Brilhante foi a cidade mais seca do Brasil nesta segunda-feira (25), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar atingiu 9% no município, próxima ao registrado no deserto africano do Saara (10%-15%).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade indicada é de no mínimo 60%.

Umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar. O instrumento utilizado para medir a umidade é o higrômetro.

ATÉ QUANDO VAI A ONDA DE CALOR?

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a partir de quarta-feira (27), as temperaturas podem registrar queda , com mínimas entre 13°C e 16°C no Estado. Os dias continuarão quentes, mas não tão quentes como nos últimos dias.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), o avanço de uma frente oceânica pode favorecer essa queda de temperaturas, especialmente nas regiões sul e leste do estado, com possibilidade de chuvas, tempestades e rajadas de vento no estado.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia

Evitar exposição ao sol das 9h às 17h

Usar protetor solar

Beber muita água

Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)

Não fazer refeições pesadas

proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção

Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

MEMES

O calorão tem gerado meses nas redes sociais. Confira alguns: