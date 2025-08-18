Ônibus com alunos do interior se envolve em acidente na BR-060

Momento do embarque da delegação de Voleibol de Chapadão do Sul, no ônibus que se acidentou - FOTO: JovemSul News

Na noite de domingo (17), um ônibus um ônibus da Prefeitura de Chapadão do Sul, que transportava alunos da delegação de Voleibol, se envolveu em um acidente na BR-060, em Paraíso das Águas. Conforme as informações, o veículo retornava de Campo Grande, onde os estudantes participaram de uma etapa da Copa Pantanal.

Segundo informações do site Jovem Sul News, o motorista do ônibus passou mal, quando o veículo saiu da pista e tombou. O motorista do ônibus chegou a sofrer uma convulsão e as demais vítimas apresentavam ferimentos, aparentemente leves.

As viaturas de socorro chegaram rápido ao local, tendo em vista que, o acidente ocorreu no momento em que equipes de resgate estavam na região atuando em outro grave acidente, entre dois veículos, na mesma rodovia, mas entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

Todos os envolvidos nos dois acidentes foram atendidos inicialmente no Pronto Atendimento Médico - (PAM) de Paraíso das Águas. Os moradores de Chapadão do Sul, do ônibus foram transferidos para o Hospital Municipal e estão sendo atendidos.

Conforme o site O Correio News, apesar da gravidade do acidente, somente o motorista e um professor sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico. As crianças todas passam bem.

