Ônibus com alunos do interior se envolve em acidente na BR-060

Na noite de domingo (17), um ônibus um ônibus da Prefeitura de Chapadão do Sul, que transportava alunos da delegação de Voleibol, se envolveu em um acidente na BR-060, em Paraíso das Águas. Conforme as informações, o veículo retornava de Campo Grande, onde os estudantes participaram de uma etapa da Copa Pantanal.
Segundo informações do site Jovem Sul News, o motorista do ônibus passou mal, quando o veículo saiu da pista e tombou. O motorista do ônibus chegou a sofrer uma convulsão e as demais vítimas apresentavam ferimentos, aparentemente leves.
As viaturas de socorro chegaram rápido ao local, tendo em vista que, o acidente ocorreu no momento em que equipes de resgate estavam na região atuando em outro grave acidente, entre dois veículos, na mesma rodovia, mas entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.
Todos os envolvidos nos dois acidentes foram atendidos inicialmente no Pronto Atendimento Médico - (PAM) de Paraíso das Águas. Os moradores de Chapadão do Sul, do ônibus foram transferidos para o Hospital Municipal e estão sendo atendidos.
Conforme o site O Correio News, apesar da gravidade do acidente, somente o motorista e um professor sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico. As crianças todas passam bem.