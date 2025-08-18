Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ACIDENTE

Ônibus com alunos do interior se envolve em acidente na BR-060

O veículo retornava de Campo Grande, onde os estudantes participaram de uma etapa da Copa Pantanal

Tamires Santana

Tamires Santana

18/08/2025 - 09h30
Na noite de domingo (17), um ônibus um ônibus da Prefeitura de Chapadão do Sul, que transportava alunos da delegação de Voleibol, se envolveu em um acidente na BR-060, em Paraíso das Águas. Conforme as informações, o veículo retornava de Campo Grande, onde os estudantes participaram de uma etapa da Copa Pantanal.

Segundo informações do site Jovem Sul News, o motorista do ônibus passou mal, quando o veículo saiu da pista e tombou. O motorista do ônibus chegou a sofrer uma convulsão e as demais vítimas apresentavam ferimentos, aparentemente leves.

As viaturas de socorro chegaram rápido ao local, tendo em vista que, o acidente ocorreu no momento em que equipes de resgate estavam na região atuando em outro grave acidente, entre dois veículos, na mesma rodovia, mas entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

Todos os envolvidos nos dois acidentes foram atendidos inicialmente no Pronto Atendimento Médico - (PAM) de Paraíso das Águas. Os moradores de Chapadão do Sul, do ônibus foram transferidos para o Hospital Municipal e estão sendo atendidos.

Conforme o site O Correio News, apesar da gravidade do acidente, somente o motorista e um professor sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico. As crianças todas passam bem. 

Rio Brilhante

Acidente entre carro e ônibus mata mulher e deixa quatro feridos em MS

Motorista do carro com a vítima estava embriagado

18/08/2025 10h45

Foto: Rio Brilhante em Tempo Real /Reprodução

Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre um carro e um ônibus com 42 passageiros, na noite deste domingo (17), em Rio Brilhante, a 158 quilômetros de Campo Grande. A colisão ocorreu no prolongamento da Rua Benjamin Constant, saída para Dourados, nas proximidades da entrada da Fazenda Cadeado.

A vítima foi identificada como Rosimeire Aparecida dos Santos, que estava no Ford Fiesta junto com outras quatro pessoas. O motorista do veículo, que também sofreu ferimentos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,93 mg/l de álcool, confirmando a embriaguez do condutor. Todas foram socorridas em estado grave e levadas ao hospital do município.

Segundo o portal Rio Brilhante em Tempo Real, uma das hipóteses é que o carro tenha invadido a pista contrária, provocando a colisão com o ônibus da empresa Viatur, que seguia no sentido Dourados–Rio Brilhante. O impacto teria arremessado o carro para fora da pista. 

Os passageiros e o motorista do ônibus não tiveram ferimentos. Outro veículo, da empresa Cruzeiro do Sul, foi acionado para realizar o transbordo e dar continuidade à viagem dos passageiros.

Equipes do Corpo de Bombeiros, ambulâncias da Secretaria de Saúde de Rio Brilhante, a Polícia Civil, a perícia técnica e a Polícia Militar atenderam a ocorrência, com a PM controlando o tráfego na região.

Dourados

Fazendeiro é investigado por aplicar veneno próximo à residencial em MS

Pulverização tratorizada de agrotóxico deve ocorrer a pelo menos 200 metros de residências

18/08/2025 10h25

Foto: Divulgação / Maps

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou inquérito civil contra o fazendeiro Allan Christian Kruger para apurar a aplicação de agrotóxicos em uma plantação de milho em área localizada dentro do perímetro urbano de Dourados, nas proximidades do Conjunto Residencial Monte Carlo. A suspeita é de que a pulverização tratorizada de defensivos agrícolas esteja ocorrendo a menos de 200 metros das residências, o que é proibido pela legislação ambiental. 

A investigação parte de uma denúncia feita à Ouvidoria do MPMS, relatando que uma plantação de grãos situada ao lado do bairro estaria utilizando agrotóxicos de forma irregular, causando transtornos às famílias da região.

Moradores das ruas Elpídio Junior Rubin Stefanello, João Alves Rocha, Thereza Magro Machado, Sidrônia Azambuja Martins e José Joel Saburá afirmaram sofrer com os efeitos da pulverização e com o abandono do terreno, tomado por matagal, que favorece a presença de insetos peçonhentos e aumenta a sensação de insegurança.

De acordo com o despacho assinado pelo promotor de Justiça Amílcar Araújo Carneiro Júnior, o uso de agrotóxicos tão próximo a áreas residenciais representa risco potencial ao meio ambiente e à saúde da população, ainda que não haja comprovação imediata de dano. O MPMS destacou o princípio da precaução, que prioriza a proteção ambiental em situações de risco incerto, mas plausível.

O órgão solicitou informações ao Cartório de Registro de Imóveis e à Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) para confirmar a matrícula da propriedade e identificar a responsabilidade sobre a área. Também determinou que moradores mantenham canal direto de comunicação com a Guarda Municipal Ambiental para denúncias em tempo real.

Caso sejam confirmadas irregularidades, o fazendeiro pode sofrer sanções administrativas, cíveis e até criminais. 

