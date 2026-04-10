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Novo Cangaço

Operação derruba 'Pouca Sombra', mente do maior roubo da história recente de MT

Operação desta semana cumpriu 97 ordens judiciais, entre mandados de prisão, buscas e apreensões, além do bloqueio de contas bancárias

Alison Silva

Alison Silva

10/04/2026 - 18h00
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Uma megaoperação da Polícia Civil de Mato Grosso resultou, nesta quinta-feira (9), na prisão de Pablo Henrique de Sousa Franco, homem com nanismo conhecido como “Pouca Sombra”, apontado como chefe da logística do maior assalto já registrado no estado. A captura ocorreu em Marabá, cidade paraense durante a terceira fase da Operação Pentágono, que investiga a ação criminosa realizada em abril de 2023, no município mato-grossense de Confresa.

Segundo as investigações, “Pouca Sombra” exercia papel estratégico dentro da organização, sendo responsável pelo planejamento logístico do ataque à transportadora de valores Brinks. A operação desta semana cumpriu 97 ordens judiciais, entre mandados de prisão, buscas e apreensões, além do bloqueio de contas bancárias ligadas aos investigados, e representa mais um avanço no desmonte do grupo, que atuava no modelo conhecido como “domínio de cidades”, associado ao chamado “Novo Cangaço”.

O crime, ocorrido em 9 de abril de 2023, mobilizou ao menos 50 integrantes da organização criminosa. Na ocasião, cerca de 20 homens fortemente armados sitiaram Confresa, invadiram o quartel da Polícia Militar, renderam agentes e incendiaram o prédio. Simultaneamente, outros membros da quadrilha destruíram veículos e prédios públicos, instaurando pânico entre moradores.

O alvo principal era a unidade da Brinks na cidade. Apesar do uso de explosivos de alta potência para acessar o cofre, o grupo não conseguiu concluir o roubo e fugiu às pressas, deixou veículos e equipamentos utilizados na ação.

As apurações da Polícia Civil apontam que a organização possuía estrutura altamente sofisticada, dividida em seis núcleos: comando e financeiro; planejamento e logística; execução; apoio nos estados do Pará e Tocantins; além de um núcleo específico para locação de veículos, utilizado na fuga.

A prisão de “Pouca Sombra” é considerada estratégica pelas autoridades, já que ele é apontado como uma das principais lideranças operacionais do grupo. As investigações continuam para identificar e capturar outros envolvidos no esquema interestadual.

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Golpe

Camiseta vira prejuízo: fã perde R$ 34 mil ao comprar com ambulante em show do Guns

Vítima relatou que o golpista alegou problemas no Pix, utilizou maquininha de cartão e devolveu outro cartão semelhante

10/04/2026 16h30

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Foto: Denis Felipe / Correio do Estado

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O que era para ser apenas a compra de uma lembrança do show da banda Guns N' Roses se transformou em um grande prejuízo financeiro para o advogado Aristogno da Cunha, de 41 anos, que teve o cartão trocado por um vendedor ambulante e sofreu um golpe de mais de R$ 34 mil ao tentar comprar uma camiseta de R$ 70 para curtir o evento internacional realizado nesta quinta-feira (9), em Campo Grande. 

A ocorrência foi registrada por meio da Delegacia Virtual, golpe aplicado por um vendedor ambulante na rotatória da Avenida Cel Cacildo Arantes, esquina com a rua Raul Pires Barbosa, antes do show.  

A dinâmica do crime, segundo o boletim de ocorrência foi a seguinte: A vítima relatou que o golpista alegou problemas no Pix, utilizou maquininha de cartão e devolveu outro cartão semelhante após a transação.

Segundo o relato, o vendedor informou que estava com problemas no sistema de pagamento via Pix e aceitava apenas cartão de crédito. Após inserir o cartão na maquininha e digitar a senha, a vítima recebeu o cartão de volta sem perceber qualquer irregularidade naquele momento.

Cerca de 40 minutos mais tarde, diversas notificações do aplicativo bancário indicaram diversas compras de alto valor realizadas com o cartão do advogado. Entre as transações autorizadas estavam valores de R$ 4.999,99, R$ 9.700,00, R$ 9.800,00 e R$ 9.758,00, além de outras tentativas negadas pela operadora.

Ao conferir a carteira, percebeu que o cartão havia sido trocado. O objeto devolvido no ato da compra era de mesma instituição financeira, mesma cor e operadora, porém estava em nome de Moacir de Freitas Junior. Imediatamente, a vítima bloqueou o cartão e entrou em contato com a operadora para contestar as compras.

De acordo com a descrição, o suspeito aparentava ter entre 30 e 34 anos, cerca de 1,75m de altura e utilizava lentes dentárias.

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JATO VIP

Guns N' Roses fica mais um dia em Campo Grande e vai embora de "jatão" luxuoso

Aeronave parte com a banda neste sábado, às 19h, com destino a Cariacica (ES)

10/04/2026 16h00

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Aeronave de luxo está

Aeronave de luxo está "estacionada" no pátio do Aeroporto de Campo Grande Eduardo Miranda/Correio do Estado

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A banda internacional Guns N’ Roses deve ficar em Campo Grande até a noite deste sábado (10). Isso significa que a banda vai descansar nesta sexta-feira na Capital. 

No entanto, a carona da banda até o próximo destino, Cariacica, no Espírito Santo, já está estacionada no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Trata-se de uma aeronave Boeing 767-200, de matrícula VP-BBE, operada pela empresa aérea Freedom II, baseada nas Bermudas. 

O jato é preparado para receber um número pequeno de pessoas, contando com apenas 62 assuntos, que reclinam para a posição de até 140º. Além disso, também conta com uma cabine com banheiro privativo. 

A aeronave pousou na Capital na noite da última quinta-feira (9), vindo dos Estados Unidos, e vai levar a banda até Cariacica às 19h deste sábado.

O modelo é considerado de alto padrão no segmento de fretamento executivo e é o responsável por carregar bandas mundialmente famosas, como o Guns e o Green Day em passagens recentes ao Brasil. 

A presença do avião em solo campo-grandense chamou a atenção dos moradores e de quem anda ao redor da pista do aeroporto, já que não é todo dia que se vê um avião desse porte por aqui. 

Não há registros de que outra aeronave deste segmento tenha pousado no Aeroporto Internacional de Campo Grande nos últimos anos

Turnê no Brasil 

O show da banda em Campo Grande faz parte da turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” que percorre países da América e da Europa até o mês de setembro.

No Brasil, a banda já se apresentou em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto e na capital morena. As próximas apresentações no País são Cariacica, Salvador, Fortaleza, São Luiz e Belém do Pará no dia 25 de abril. 


 

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