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Oposição cobra afastamento de Gonet após foto com Vorcaro em Londres

O advogado Ciro Soares disse que a foto é de um evento de 2024, quando não havia nenhuma investigação sobre Vorcaro

Estadão Conteúdo

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19/09/2026 - 18h00
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Lideranças da oposição cobraram neste sábado, 19, o afastamento do cargo do procurador-geral da República, Paulo Gonet, após a divulgação de uma foto em que ele aparece ao lado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em uma degustação de charutos em Londres.

O registro foi enviado no dia 19 de junho de 2025. "PG mandou agora", disse o advogado Ciro Soares, que intermediava as conversas entre Gonet e o banqueiro, em mensagem logo em seguida A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão.

Ao O Globo, a assessoria de Gonet confirmou o encontro, mas lembrou que o ministro André Medonça, do Supremo Tribunal Federal, atestou durante sessão da Corte que não encontrou ilícito envolvendo o procurador-geral. Na sessão da terça-feira, 15, Mendonça fez menção a encontros sociais apenas vinculados ao nome de Gonet.

Em nota via assessoria de imprensa, o advogado Ciro Soares disse que a foto é de um evento de 2024, quando não havia nenhuma investigação sobre Vorcaro. "Não há qualquer irregularidade na foto", afirma.

Candidato do Novo ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o deputado federal Marcel van Hattem acusa Gonet de ter mentido na sessão do Supremo Tribunal Federal realizada na última terça-feira, 15. Na ocasião, a corte analisou uma petição que trata da possibilidade de que seja aberta uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes.

"(A foto) Mostra mais uma vez que eles acham que estão acima de qualquer crítica, inclusive mentindo deslavadamente na sessão do Supremo Tribunal Federal", disse Van Hattem. "Se não tinha proximidade, talvez seja só porque ele apareceu na foto do outro lado da mesa, o que obviamente é um escárnio, uma ironia. Ele precisa ser investigado também e sair da procuradoria-geral da República", afirmou.

Na sessão, Gonet afirmou que não teve proximidade com o dono do Banco Master e disse que esteve com o empresário em ocasião com outras autoridades no mês de abril de 2024.

O senador Carlos Viana (PSD-MG), candidato à reeleição, também acusou Gonet de ter mentido. "Disse que não tinha proximidade, que Vorcaro era desconhecido, que o encontro foi breve, banal, no meio de muita gente", escreveu em uma rede social. "Há 17 dias eu protocolizei no STF o pedido de afastamento de Paulo Gonet do caso Master. Ele continua no cargo e o Senado continua em silêncio", continuou.

Ex-secretário da Pesca no governo de Jair Bolsonaro (PL), o senador Jorge Seif (PL-SC) defendeu que o procurador-geral da República renuncie ao cargo. "O PGR de Lula, Gonet, também está enrolado com Master/Vorcaro. Mentiroso. Por isso na última semana protocolei o impeachment desse sujeito", disse, em postagem em uma rede social. "Não tem a menor condição de seguir à frente da PGR. Se tivesse vergonha na cara, renunciaria. Mas o que esperar dessa gente? Caras de pau", concluiu.

Para o deputado federal Zucco (PL-RS), candidato ao governo do Rio Grande do Sul, a foto "reforça a percepção de que, no Brasil, dinheiro e influência abrem portas que permanecem fechadas ao cidadão comum".

"Enquanto milhões de brasileiros esperam anos por uma decisão judicial, personagens poderosos circulam com desenvoltura entre ministros, magistrados e as autoridades que deveriam fiscalizá-los", disse.

Líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ) argumentou que quem ocupa cargos públicos precisa respeitar distanciamento. "As relações são institucionais", disse. Para ele, o procurador-geral escolheu "se aproximar de investigados e dos clientes". "Como disse em sua sabatina no Senado: 'Gonet, você fracassou'", escreveu.

LESÕES CORPORAIS

Briga em boate de Campo Grande começou após cliente assediar funcionária

Após o homem ser expulso do local, deu início uma discussão acalorada entre as partes envolvidas e a irmã do indivíduo

19/09/2026 15h00

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Paraíso Bar fica localizado na Avenida Fernando Côrrea da Costa, no centro de Campo Grande

Paraíso Bar fica localizado na Avenida Fernando Côrrea da Costa, no centro de Campo Grande Reprodução / redes sociais

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Uma briga generalizada na casa noturna Paraíso Bar, localizada na avenida Fernando Côrrea da Costa, no centro de Campo Grande, começou após um cliente passar a mão em uma funcionária do local. O fato aconteceu na madrugada deste sábado (19).

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência. No local, foi realizado contato com o proprietário do estabelecimento. Ele relatou que um indivíduo, enquanto estava no interior da casa noturna, passou a mão em uma de suas funcionárias. Diante do ocorrido, os seguranças retiraram  o homem do local.

Após a retirada do indivíduo, deu início uma discussão acalorada entre as partes envolvidas e a irmã do indivíduo. Durante o desentendimento, o proprietário relatou ter sofrido uma escoriação no braço direito, bem como informou que sua camiseta teria sido rasgada.

Aos policiais, a funcionária relatou que realizava a limpeza da parte frontal do estabelecimento, em razão de uma garrafa que havia se quebrado acidentalmente, quando o indivíduo teria se aproximado por trás, proferido algumas palavras e, em seguida, deslizado a mão pelo corpo dela.

O proprietário informou às autoridade que possui imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento e estas registraram o momento dos fatos. Ele colocou à disposição da autoridade policial para eventual verificação.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o acusado apresentava ferimento na região da boca e a irmã dele apresentava ralados e escoriações nas pernas. Conforme informado pelos envolvidos, tais lesões teriam ocorrido durante a discussão e as vias de fato entre as partes.

Todos os envolvidas foram encaminhados para Delegacia de Polícia para apreciação da autoridade policial e adoção das providências cabíveis.

A autoridade policial determinou o registro da ocorrência e a adoção dos demais procedimentos pertinentes, bem como a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Os envolvidos manifestaram o desejo de representar criminalmente uns contra os outros, de forma recíproca. Devido a constatação de lesões aparentes, foram expedidas as respectivas requisições para realização de exame de corpo de delito dos lesionados.

Após a adoção das providências, todos os envolvidos foram liberados.

INVASÃO DE DOMICÍLIO

Homem invade casa e tenta atacar mulher em condomínio de Campo Grande

O invasor trabalhava em uma empresa construtora, responsável pelas obras no prédio, e tinha conhecimento do local

19/09/2026 14h00

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Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol Divulgação/PCMS

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Na madrugada deste sábado (19), por volta das 3h20min, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência na Rua Ilha de Marajó, em um condomínio, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Inicialmente, o chamado foi comunicado como invasão de domicílio, seguida de possível tentativa de estupro.

Segundo informações de moradores, um homem, de 28 anos, entrou no condomínio e se dirigiu até uma das residências, onde quebrou uma janela e invadiu o imóvel.

No interior da residência encontrava-se a uma jovem, de 21 anos, a qual relatou que o indivíduo apresentava fala desconexa e comportamento aparentemente alterado, havendo suspeita de que estivesse sob efeito de drogas.

Segundo a vítima, ao perceber a presença do homem no interior da residência, passou a solicitar que ele deixasse o local, ocasião em que o invasor avançou em sua direção, fazendo com que ela gritasse por socorro.

Em razão dos gritos, moradores do condomínio compareceram ao local e interviram, conseguindo conter o indivíduo até a chegada da equipe policial.

Durante a intervenção dos moradores, o invasor sofreu lesões nas regiões da face, cabeça, braços e pernas. Diante disso, foi acionada a unidade de resgate, que prestou atendimento médico ao indivíduo, encaminhando-o posteriormente à Santa Casa para avaliação e atendimento.

Os moradores informaram ainda que o indivíduo era trabalhador de uma empresa construtora, responsável pelas obras no condomínio, e que em outras ocasiões já teria pulado o muro do local, conforme registros das câmeras de segurança.

Além disso, relataram que o indivíduo aparentemente possuía conhecimento sobre a residência acessada, uma vez que a casa dispõe de portão próprio e varanda coberta, características que dificultariam o acesso, enquanto outras residências do condomínio permaneceriam abertas.

Diante dos fatos, a vítima foi encaminhada a Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis, permanecendo o autor do delito sob custódia da equipe da PM, em razão de seu atendimento médico na Santa Casa.

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