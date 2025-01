Para equilibrar as contas, prefeito de Três Lagoas exonera 1,8 mil comissionados

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia (PSDB), teve uma surpresa desagradável quando assumiu o cargo no dia 1º, ao encontrar a folha de pagamento dos servidores municipais comprometendo 53,8% da receita corrente líquida (RCL), ou seja, a 6,2 pontos porcentuais do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, Dr. Cassiano Maia revelou que, para não extrapolar os 60% da receita corrente líquida do município estabelecidos pela LRF, teve de tomar medidas drásticas.

“Estamos assumindo a Prefeitura Municipal de Três Lagoas com a folha dos servidores consumindo 53,8% da nossa receita corrente líquida e, por conta disso, tive de tomar algumas decisões fortes, como a exoneração de 1,8 mil servidores comissionados”, pontuou o novo chefe do Executivo municipal.

Ele disse à reportagem do Correio do Estado que administrar Três Lagoas está sendo um desafio muito bom.

“Acredito que, ao fim dos quatro anos de gestão, vamos conseguir entregar um bom trabalho. Nesses primeiros dias, estou tomando pé de toda a estrutura do Executivo e, principalmente, dos servidores públicos”, explicou.

O prefeito Dr. Cassiano sabe que a medida de exonerar 1,8 mil servidores comissionados não foi muito bem-aceita pela população e que a decisão vai atrapalhar na gestão da máquina pública.

“Porém, diante do estrangulamento da nossa receita corrente líquida, tive de tomar essa medida logo nos primeiros dias”, argumentou.

Ele completou que, para não deixar a máquina parar, fez algumas nomeações necessárias, mas, gerindo o município de forma intensa neste início do ano, acredita que será possível reduzir os custos já nos próximos meses.

“A nossa folha gira em torno de R$ 600 milhões por ano e cerca de R$ 52 milhões por mês. Apenas os comissionados custam R$ 9 milhões”, informou o gestor público.

Ao Correio do Estado, o prefeito reforçou que, reduzindo minimamente os gastos financeiros do Poder Executivo, já será possível melhorar o conceito do município e, dessa forma, pleitear alguns investimentos.

Apesar das medidas mais drásticas, Dr. Cassiano Maia não está deixando a cidade parar e aguarda a visita da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para vistoriar a obra do contorno rodoviário do município para fazer solicitações de mais recursos financeiros para Três Lagoas, cidade que já foi administrada por Simone.

“Acredito que, no médio prazo, vamos ter resultados mais positivos com as medidas que estou tomando agora. No momento, só quero pedir mais paciência à população de Três Lagoas, pois, após enxugar a máquina, vamos retomar o desenvolvimento do nosso município”, garantiu.

Obras

Na manhã de sexta-feira, o prefeito, acompanhado pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), Osmar Dias, e diretores da pasta, realizaram visita técnica a diversas obras em andamento em Três Lagoas para acompanhar de perto o andamento dos projetos e entender as necessidades para dar continuidade e garantir a eficiência das ações de

infraestrutura.

A primeira obra visitada foi a de drenagem do Jardim Eldorado. O prefeito pôde verificar as etapas da obra, que são essenciais para a melhoria do sistema de drenagem da cidade, prevenindo alagamentos durante períodos de chuva intensa.

Em seguida, a equipe se dirigiu até a obra de pavimentação da doca da Feira Central, que em breve será iniciada. Este é um investimento significativo para melhorar a infraestrutura da área central da cidade, proporcionando mais conforto para os comerciantes e visitantes da região, além de garantir a fluidez no tráfego local.

Após a visita à doca, o grupo seguiu para o Parque Linear, na Avenida Rosário Congro, uma importante obra de urbanização que visa melhorar a qualidade de vida da população, oferecendo um espaço de lazer e convivência ao longo da via, além de preservar a história do local.

Outra obra visitada foi a revitalização do trecho da Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, um importante projeto para aprimorar a mobilidade urbana. Já foram removidas as lajotas sextavadas existentes, que serão substituídas por pavimentação asfáltica, proporcionando uma via mais moderna, resistente e confortável para o tráfego.

Rodoviária

Dr. Cassiano Maia também conferiu o andamento da obra da rodoviária, que está em pleno andamento e tem como objetivo proporcionar um local mais moderno e eficiente para os usuários de transporte coletivo.

Por fim, o prefeito e a equipe visitaram os piscinões próximos à Avenida Jary Mercante, importantes obras de controle de enchentes, que visam otimizar o sistema de drenagem da cidade e reduzir os impactos causados pelas chuvas, beneficiando toda a população de Três Lagoas.

Com as visitas, o prefeito teve o intuito de conhecer detalhadamente as necessidades e o andamento de cada obra, além de proporcionar um espaço para que pudesse dialogar com a equipe da Seintra sobre os desafios e as demandas de cada projeto.

“Essas visitas são fundamentais para acompanharmos o progresso das obras e entendermos as necessidades de cada uma. Nosso compromisso é com a melhoria da infraestrutura da cidade e com a entrega de obras que realmente façam a diferença na vida da população”, concluiu o prefeito Dr. Cassiano Maia.

