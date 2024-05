Parktec CG: Evento tecnológico retorna com inovações para atrair jovens

Com palestras de inovações tecnológicas, o evento “Tech e Invest” reuniu durante os dias 8 e 9 de maio, empreendedores, especialistas e entusiastas de várias idades, no Parque Tecnológico de Campo Grande (Parktec-CG).

O evento promovido pelo Parque Tecnológico de Campo Grande (ParkTec CG), B3 Bolsa do Brasil, Universidade Federal de MS e Darwin Startups, tem como objetivo fomentar o ecossistema desse ramo de atividade no Mato Grosso do Sul.

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Junior, o evento cooperou principalmente na construção de conexões entre instituições e órgãos públicos, com o objetivo de criar um ecossistema propício ao desenvolvimento.

“É primordial para a comunidade científica de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul como um todo esse trabalho conjunto, que dá sustentação ao Parque e às ações aqui desenvolvidas”, enfatizou.

Um dos palestrantes do evento, o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Mato Grosso do Sul, Ricardo Senna, exaltou o grande potencial de Campo Grande, diante das oportunidades trazidas pela Rota Biocêanica.

“Campo Grande já conseguiu conquistar espaço no turismo de negócios e eventos e pode se tornar o grande hub de conexão para a Rota Bioceânica, explorando as possibilidades de forma criativa, inovadora, tecnológica e sustentável.”

Adryan Lychn, de 17 anos, é um dos participantes do evento. Apaixonado por programação com foco no bilionário mercado de games, o estudante do 1º ano do Ensino Médio sabe muito bem o que quer, ele explica que pretende empreender no ramo e, em um futuro próximo, migrar para mercados nos Estados Unidos e Canadá.

“Os painéis são incríveis, muita coisa legal sendo apresentada e estou tendo a oportunidade de aprender bastante. Aqui tem gente bem mais velha que eu e acredito que, cada vez mais, as pessoas estão despertando mais cedo para esses temas, se preparando para um universo encantador e repleto de oportunidades”.

Tech & Invest CG

Para aqueles que não conseguiram ir nos primeiros dias, será realizado nos dias 10 e 11 de maio o evento “Be T3ch” na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul UFMS, integrado à Semana de Desenvolvimento Profissional, ocasião que envolverá palestras e uma roda de conversa com os membros da empresa B3 – A bolsa do Brasil.

Na ocasião, serão abordados tópicos como inteligência artificial, ciência de dados, engenharia de software e inovação.

Agenda

Sábado, dia 11 de maio

Palestras de TI, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Cidade Universitária

Local: Complexo Multiuso 1, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Cidade Universitária (em frente ao Restaurante Universitário). Av. Costa e Silva Pioneiros.

Dúvidas do evento via e-mail: [email protected]