Parque Ayrton Senna será palco para circuito de bike; inscreva-se

Dados assustadores

Conforme dados divulgados por equipes de Monitoramento de Incêndios, cerca de 98,8% dos focos de incêndio estão concentrados em Corumbá, Aquidauana, Miranda e Porto Murtinho.

Brigadista do IBAMA em ação de combate ao fogo no Pantanal Foto: Viviane Amorim/MMA

Segundo novos dados de monitoramento de incêndios do Corpo de Bombeiros, em conjunto com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a área queimada no Pantanal chegou a 1.581.075 hectares, representando um aumento de 1.028,7% em relação aos números divulgados no ano passado.

De acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), os municípios de Corumbá (65,1%), Aquidauana (16,5%) e Porto Murtinho (7,7%) concentram 98,8% dos focos de calor no Pantanal.

Conforme dados disponibilizados na tarde de hoje (23), a maior preocupação é a elevação na porcentagem de incêndios em unidades de conservação. Os dados mostram que os biomas do Pantanal e do Cerrado tiveram um aumento de 3.471,1% nos focos de incêndio. A maior parte desses incêndios ocorreu na Rede Amolar, com 20.018,4%, e nas terras indígenas, que concentram 750,7%.



Combate ao fogo

De acordo com o Monitoramento de Incêndios do Corpo de Bombeiros, cerca de 1.487 militares estão atuando desde abril nas regiões do Pantanal.

Até o momento, foram registradas 5.316 ocorrências de incêndios florestais, o que representa um aumento de 38,3% em relação ao que foi registrado em 2023.

Como fica o tempo no Pantanal neste final de semana?

Neste final de semana, a previsão do tempo no Pantanal indica probabilidade de chuvas e tempestades, acompanhadas de raios e ventos, com mínimas variando entre 22°C e 27°C e máximas entre 30°C e 33°C.

Sabendo que essa chuva pode ajudar, o Monitoramento de Incêndios informa que o perigo de fogo varia entre "alto e baixo" nos dias 23 e 28 de outubro. Nos dias 26 e 28 de outubro, o período de fogo "baixo" pode ser controlado com abafador.

