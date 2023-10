Campo Grande

Em nove meses, nove pessoas morreram em decorrência da doença; vacina é principal forma de prevenção

Neste ano, Campo Grande registra o maior número de óbitos por meningite dos últimos cinco anos, com nove vítimas nos primeiros nove meses de 2023, número 33% superior ao registrado no ano passado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foram 41 casos da doença registrados no período. Destes, 30 pacientes evoluíram positivamente e tiveram alta médica, não correndo mais riscos de agravamento ou transmissão do agente causador da doença.

A pasta chama a atenção da população para a doença, que pode ser provocada tanto por bactérias quanto por vírus, fungos ou pelo bacilo da tuberculose, e tem como principal forma de prevenção a vacinação de crianças e adolescentes.

O dia 5 de outubro é dedicado à luta contra a meningite, e conscientização acerca da prevenção e tratamento da doença.

“Nesse dia mundial de combate à doença, devemos, principalmente nos atentar às carteirinhas de vacinação das crianças, porque essa é a arma mais poderosa que temos conta uma infecção que pode provocar sequelas gravíssimas e até mesmo a morte”, alerta a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Em geral, as meningites provocadas por bactérias têm sintomas mais graves, e são tratadas com antibióticos prescritos de acordo com o quadro do paciente.

“É importante lembrar sempre que os sintomas comuns como febre, náuseas e vômitos também podem alertar a um quadro infeccioso, e não se deve descartar a possibilidade de meningite, principalmente em crianças pequenas e nos idosos”, explica o secretário municipal de saúde, Sandro Benites.

Conforme a série histórica de casos registrados pela Secretaria Municipal de Saúde, pessoas entre 20 e 59 anos são as mais acometidas pela infecção, tendo sido registrados 15 casos neste ano. Durante todo o período de 2022, este mesmo público correspondeu a 26 casos registrados.

Sobre a doença

A meningite é uma inflamação das meninges, que são as três membranas que envolvem o cérebro e protegem o encéfalo, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central. É causada, principalmente, por bactérias ou vírus; mais raramente, pode ser provocada por fungos ou pelo bacilo de Koch, causador da tuberculose.

Em princípio, pessoas de qualquer idade podem contrair meningite, mas as crianças menores de 5 anos são mais atingidas.

Transmissão

Em geral, a transmissão é de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Também ocorre transmissão através da ingestão de água e alimentos contaminados e contato com fezes.

Na meningite bacteriana algumas bactérias se espalham de uma pessoa para outra por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta; outras bactérias podem se espalhar por meio dos alimentos.

Na meningite viral, a transmissão depende do tipo de vírus, podendo ocorrer contaminação fecal-oral, por contato próximo (tocar ou apertar as mãos) com uma pessoa infectada; tocar em objetos ou superfícies que contenham o vírus e depois tocar nos olhos, nariz ou boca antes de lavar as mãos; trocar fraldas de uma pessoa infectada; beber água ou comer alimentos crus que contenham o vírus. Alguns vírus (arbovírus) são transmitidos pela picada de mosquitos contaminados.

Sintomas

As meningites provocadas por vírus costumam ser mais leves e os sintomas se parecem com os das gripes e resfriados. A doença ocorre, principalmente, entre as crianças, que têm febre, dor de cabeça, um pouco de rigidez da nuca, falta de apetite, irritação.

Meningites bacterianas são mais graves e em pouco tempo os sintomas aparecem: febre alta, mal-estar, vômitos, dor forte de cabeça e no pescoço, dificuldade para encostar o queixo no peito e, às vezes, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Esse é um sinal de que a infecção está se alastrando rapidamente pelo sangue e o risco de infecção generalizada aumenta muito.

Nos bebês pode-se também observar:

moleira tensa ou elevada;

gemido quando tocado;

inquietação com choro agudo;

rigidez corporal com movimentos involuntários, ou corpo “mole”, largado.

Tratamento

Após a avaliação médica e a realização de exames, o tratamento será indicado de acordo com o agente causador da infecção. Não há tratamento específico para a meningite viral e, como acontece com outras viroses, se resolve sozinha, podendo ser utilizados medicamentos que tratem apenas dos sintomas, como dor e febre.

Meningites bacterianas são mais graves e devem ser tratadas imediatamente, em ambiente hospitalar.

Prevenção

As vacinas estão disponíveis para prevenção das principais causas de meningite bacteriana. O Programa Nacional de Imunização disponibiliza as seguintes vacinas no Calendário de Vacinação da Criança:

Vacina meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C;

Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite;

Pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.

Observações aos pais e responsáveis:

estejam atentos aos sinais e sintomas, principalmente em crianças menores de 5 anos;

procurem imediatamente um médico para um diagnóstico seguro e tratamento eficiente;

se a criança tiver febre alta, não o mande para a escola. Procure um médico para saber o motivo da febre;

avisem a escola se a criança estiver com meningite confirmada;

após a alta do paciente não existe mais perigo de contaminação, portanto essas crianças não precisam ser evitadas ou discriminadas, voltando normalmente a frequentar a escola;

não há necessidade de fechar escolas ou creches quando ocorre um caso de meningite entre os alunos, professores ou funcionários da escola, pois o meningococo (em caso de meningite meningocócica) não sobrevive no ar ou nos objetos;

a limpeza e a higiene devem ser as habituais. Não há necessidade de inutilizar ou desinfetar objetos de uso pessoal do doente.

Fonte: Ministério da Saúde