'Pecuarista galanteador' promete caminhonete e aplica golpe no interior de MS

FISCALIZAÇÃO ESPECIAL

Um caminhoneiro de 28 anos transportava 100,892 kg de maconha e 12,616 kg de cocaína quando foi abordado pelos agentes, na BR-262, em Campo Grande

Nesta quinta-feira (05), foi realizado um reforço policial graças à visita do Presidente Lula à Ribas do Rio Pardo. Com isso, a fiscalização apreendeu quase 115 kg de droga na BR-262, em Campo Grande, presentes em um caminhão bitrem, que seriam transportadas até o interior paulista.

No início da manhã, por volta das 6h30, a equipe da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (DENAR/PCMS) abordou uma carreta bitrem e, pelo nervosismo do motorista de 28 anos, identificado como W.B.O.C., os agentes preferiram aprofundar a abordagem.

Ao ser questionado sobre a presença de droga no caminhão, o rapaz não exitou e confirmou que havia ilícitos no veículo. Na busca veicular, os militares encontraram 101 tabletes de maconha (100,892 kg) e 12 tabletes de cocaína (12,616 kg).

No interrogatório, o motorista explicou que foi contratado para carregar o caminhão com celulose em Três Lagoas e transportar para Santos (SP). Porém, também foi contratado por um terceiro, que lhe ofereceu contrapartida em dinheiro para que levasse a droga de Campo Grande até Lins (SP).

W.B.O.C. foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a sede da delegacia especializada. Tanto a droga, quanto o veículo foram apreendidos.

Dados de apreensão

Segundo números da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS), este ano já aconteceram 2.681 apreensões de maconha, cerca de 530 toneladas da droga. Até este momento, dezembro foi responsável por 17 dessas toneladas confiscadas.

Já acerca das apreensões de cocaína, 1.666 já foram feito em 2024, cerca de 16,3 toneladas.

Visita presidencial

Nesta quinta-feira, o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva participa da inauguração oficial do chamado Projeto Cerrado, que é a fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo, junto com outras autoridades como Geraldo Alckmin, os ministros Renan Filho, Rui Costa e Simone Tebet, ao menos três deputados federais, sete deputados estaduais, prefeitos e inúmeros vereadores.

A previsão inicial era que o evento de inauguração do empreendimento que consumiu R$ 22 bilhões começasse às 09:30 horas, pois a agenda do presidente Lula prevê que ele retorne logo em seguida a Campo Grande, pois às 12 horas estava prevista a partida de seu avião para Motevidéu, no Uruguai, onde terá encontro com o ex-presidente do país vizinho, Pepe Mujica.

O avião presidencial pousou no aeroporto de Campo Grande e o presidente e ministros foram de helicóptero até a fábrica, que fica a cerca de 120 quilômetros de Campo Grande. O esquema de segurança envolve integrantes das Forças Armadas, policiais federais e policiais militares de Mato Grosso do Sul.

*Colaborou Neri Kaspary e Evelyn Thamiris

Assine o Correio do Estado