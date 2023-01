Pesquisa mostra que Campo Grande é a cidade menos generosa do Brasil

Em uma recente pesquisa, Campo Grande foi considerada como a cidade menos generosa, dentre aquelas em que o estudo foi realizado. O motivo é que a capital sul-mato-grossense ficou em última posição no momento de dar gorjetas.

Os moradores foram questionados quanto ao valor das gorjetas que ofereciam. A partir desses dados, foi calculado o tamanho médio da gorjeta que os residentes deixam em cada cidade para descobrir quais são os mais e os menos mesquinhos em uma escala de um a dez. A pesquisa foi realizada pela plataforma Preply e foram questionados cerca de 1,6 mil residentes em 15 cidades.

A cidade que dá as gorjetas mais altas sendo classificada como a mais generosa foi Campinas, em São Paulo. O ranking classificou em ordem as seguintes cidades:

1º Campinas

2º Brasília

3º Porto Alegre

4º Salvador

5º Fortaleza

6º Recife

7º Belém

8º São Paulo

9º Belo Horizonte

10º Rio de Janeiro

11º Natal

12º Curitiba

13º Goiânia

14º São Luís

15º Manaus

16º Campo Grande

O ranking também revelou que as cidades mais rudes entre as pesquisadas, estão Goiânia, Rio De Janeiro e Porto Alegre. Os comportamentos rudes mais comuns no Brasil são se distrair ao telefone, ser barulhento em público e não reconhecer estranhos

Já no pódio das mais educadas a campeã foi Brasília, sendo a que mais respeita seus pedestres e trabalhadores, e seus habitantes não costumam furar filas. Também aparecem no topo Natal e Curitiba, conhecidas por não falarem no alto-falante do celular em público e serem bem receptivos.

Método

A pesquisa foi realizada pela plataforma Preply e foram questionados cerca de 1,6 mil residentes das 15 maiores cidades do país. Para participar da pesquisa realizada pelo Censuswide, era necessária residência de pelo menos 12 meses.

Para calcular as cidades mais rudes e educadas, foi solicitado aos participantes que respondessem com que frequência presenciam 12 comportamentos desrespeitosos comuns onde residem.

Em seguida, fizemos uma pontuação média dos dados resultantes para calcular a “pontuação de grosseria” média de cada cidade para classificá-las.