Acidente entre carro e moto vitimou fatalmente uma mulher de 51 anos no centro da cidade - Foto: Evelyn Thamaris / Correio do Estado

Foi constatado pela Polícia Militar, em acidente de trânsito que culminou na morte de uma mulher de 51 anos, que o condutor do carro oficial do Governo do Estado, o jornalista Guilherme Pimentel, estava alcoolizado no momento da colisão.

O Delegado-Geral de Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, consedeu uma coletiva de imprensa sobre o acidente, que aconteceu nesta manhã de sábado(9).

Durante a coletiva o delegado confirmou que o condutor envolvido no acidente se tratava de um servidor público do Governo do Estado, e que estava dirigindo um veículo oficial do Estado. Também afirmou que o jornalista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente.

"Na hipótese da recusa, a Policia Militar pode realizar um termo de constatação de alcolimia, que foi feito e constatado pela PM o alcoolismo. Outra forma de saber se o condutor estava alcolizado ou não, é a investigação de onde o envolvido estava anteriormente ao acidente", disse o Delegado Roberto Gurgel.

De acordo com o delegado, o jornalista está detido na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) aguardando o fechamento da perícia que ainda segue sendo feita no local do acidente. Após a apuração ser finalizada, o delegado Felipe Paiva, que está com o caso, decidirá diante de análise, se autuará Guilherme Pimentel por homicídio praticado por veículo automotor, de maneira dolosa ou não.

Com relação as causas do acidêntes, e infrações de trânsito cometidas no ocorrido, o delegado geral informou que todo este levantamento está sendo analisado pela perícia, e que uma testemunha que estava no local no momento do acidente está sendo ouvida pela Polícia Civil.

"Temos que analisar a dinâmica do acidente, se existiu a orientação de semáforo, se as câmeras de segurança flagraram o ocorrido, se os autores fizeram o uso de bebida alcoolica, para que o delegado responsável pelo caso delibere o procedimento que será feito ao autor", declarou Roberto Gurgel.

O condutor da motocicleta, de 43 anos, na qual a mulher morta era passageira, está internado na Santa Casa com uma lesão grave de fratura exposta.

Delegado Roberto Grugel convocou coletiva de imprensa nesta manhã de sábado(9) para detalhar informações sobre o acidente no centro da cidade. Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

OCORRIDO

Um acidente no início da manhã deste sábado (9), envolvendo um veículo e uma motocicleta no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho e Rua Bahia, em Campo Grande, vitimou uma mulher que morreu no local. Carro era conduzido por jornalista que integra equipe de comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações preliminares do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a colisão teria ocorrido por volta das 6 horas da manhã quando um veículo Toyota Etios, oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, dirigido pelo jornalista e servidor da Secretaria de Governo (Segov), Guilherme Pimentel, trafegava pela Antônio Maria Coelho desrespeitou o sinal e atingiu a dupla na Rua Bahia.

Segundo a Polícia Militar a vítima de 51 anos era passageira da moto, modelo Honda Biz, na cor azul, que com o impacto teria sido lançada para a calçada e morrido no local. O condutor da motocicleta era um homem de 43 anos socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a Santa Casa da Capital em estado grave.

O motorista ficou no local, prestou esclarecimento as autoridades, porém, se recusou a realizar o teste de bafômetro.