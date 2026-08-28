agentes bolivianos identificaram ainda nos hangares um amontoado de peças sobressalentes e itens relacionados às aeronaves - Reprodução/Felcn

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Aviões que teriam sido subtraídos de território sul-mato-grossense, há quase seis anos, foram localizados e apreendidos pela polícia boliviana na cidade de La Guardia, que fica na área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, distante mais de 1,1 mil quilômetros de Mato Grosso do Sul.

Conforme divulgado através da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn), investigações conjuntas com o Ministério Público da Colômbia possibilitaram a localização após fiscalizações em três hangares distintos no aeródromo "El Peji".

Sem a devida matrícula e o número de registro, conforme inicialmente apurado, essas aeronaves foram lacradas e apreendidas, sendo que devem passar ainda pelos respectivos procedimentos técnicos periciais. O aeródromo também foi "confiscado".

Além das aeronaves, os agentes bolivianos identificaram ainda nos hangares um amontoado de peças sobressalentes e itens relacionados às aeronaves. Segundo declarado pelo procurador da Bolívia, Ismael Palenque, ao portal local "El Deber", as investigações devem determinar se esses aviões foram empregos pelo tráfico de drogas para o transporte ilegal de substâncias entorpecentes.

Relembre

Ainda em 2021, quando os aviões foram roubados em Aquidauana, a Polícia Civil já suspeitava que a Bolívia seria o paradeiro dessas aeronaves, e que a mente por trás do crime trataria-se de um fugitivo do sistema penitenciário do Mato Grosso do Sul.

Segundo revelado pela polícia à época, pelo menos 18 pessoas invadiram o galpão no aeroclube de Aquidauana, amarrando o caseiro e seus dois filhos menores de idade na ocasião, para então roubar três dos 10 aviões que haviam no local.

Essas aeronaves, avaliados entre R$ 600 mil a R$ 800, somando mais de R$ 2 milhões, seriam posses de:

Zelito Ribeiro, pecuarista irmão do prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro,

da empresária Liliane Paschoaletto Trindade e

do cantor Almir Sater.

Quanto aos modelos, foram levados um avião Bonanza Modelo V35B (matrícula PT-ING) e dois Cessna Modelo 182 (matrículas PT-KDI e PT-DST).

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