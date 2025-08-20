Polícia Civil encontra seis trabalhadores vivendo em curral e condições de escravidão em MS - Divulgação/Polícia Civil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Delegacia de Polícia de Brasilândia, distante 364 quilômetros de Campo Grande, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (19), dois homens gerentes de uma fazenda que pertence a um grupo agropecuário multimilionário.

Os policiais descobriram, após investigação, que trabalhadores estavam sendo mantidos em condições análogas à escravidão. No local, também foram apreendidas duas camionetes.

A equipe se deslocou até o local investigado que fica a cerca de 35 quilômetros da área urbana de Brasilândia e encontrou os trabalhadores alojados em currais para cavalos e depósitos insalubres, sem condições mínimas de higiene, sem transporte, cumprindo jornadas exaustivas de segunda a sábado, com carga superior a nove horas de trabalho, sem receber os salários adequados.

Algumas vítimas relataram que já percorreram longos trajetos a pé até a cidade em busca de atendimento médico, pois na fazenda, não havia nenhum suporte.

Outros contaram que compravam produtos de higiene e alimentação diretamente dos patrões, sendo descontado nos salários. Os trabalhadores não tinham nem cobertores para se proteger do frio.

No momento da ação, a Polícia Civil apurou que cinco trabalhadores foram retirados ás pressas da propriedade momentos antes da chegada da equipe policial, numa tentativa de ocultar provas e barrar a fiscalização.

Os homens foram localizados em uma praça pública no centro da cidade mais tarde.

No total, seis vítimas foram identificadas até agora, todas vindas de outros estados e sujeitas a condições degradantes e desumanas, violando os direitos humanos e trabalhistas.

A Justiça Federal foi comunicada e os suspeitos continuam presos aguardando a audiência de custódia. Os crimes podem resultar em penas de até 8 anos de prisão.

Já as vítimas foram encaminhadas ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que providenciou abrigo e alimentação.

“As investigações pela Polícia Civil continuam no intuito de localizar e identificar mais vítimas para que esse grupo criminoso responda pelas suas práticas ilícitas”, ressaltou o delegado Rafael Montovani, coordenador da ação.

Denuncie

Qualquer cidadão pode denunciar caso presencie pessoas atuando de formas que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo.

As denúncias podem ser feitas ao Ministério Público do Trabalho (MPT) através dos seguintes canais:

