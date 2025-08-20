Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia Civil encontra seis trabalhadores vivendo em curral e condições de escravidão em MS

Dois gerentes da fazenda, que pertence a um grupo agropecuário multimilionário, foram presos

Karina Varjão

Karina Varjão

20/08/2025 - 16h00
A Delegacia de Polícia de Brasilândia, distante 364 quilômetros de Campo Grande, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (19), dois homens gerentes de uma fazenda que pertence a um grupo agropecuário multimilionário. 

Os policiais descobriram, após investigação, que trabalhadores estavam sendo mantidos em condições análogas à escravidão. No local, também foram apreendidas duas camionetes. 

A equipe se deslocou até o local investigado que fica a cerca de 35 quilômetros da área urbana de Brasilândia e encontrou os trabalhadores alojados em currais para cavalos e depósitos insalubres, sem condições mínimas de higiene, sem transporte, cumprindo jornadas exaustivas de segunda a sábado, com carga superior a nove horas de trabalho, sem receber os salários adequados. 

Algumas vítimas relataram que já percorreram longos trajetos a pé até a cidade em busca de atendimento médico, pois na fazenda, não havia nenhum suporte.

Outros contaram que compravam produtos de higiene e alimentação diretamente dos patrões, sendo descontado nos salários. Os trabalhadores não tinham nem cobertores para se proteger do frio. 

No momento da ação, a Polícia Civil apurou que cinco trabalhadores foram retirados ás pressas da propriedade momentos antes da chegada da equipe policial, numa tentativa de ocultar provas e barrar a fiscalização.

Os homens foram localizados em uma praça pública no centro da cidade mais tarde. 

No total, seis vítimas foram identificadas até agora, todas vindas de outros estados e sujeitas a condições degradantes e desumanas, violando os direitos humanos e trabalhistas. 

A Justiça Federal foi comunicada e os suspeitos continuam presos aguardando a audiência de custódia. Os crimes podem resultar em penas de até 8 anos de prisão.

Já as vítimas foram encaminhadas ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que providenciou abrigo e alimentação. 

“As investigações pela Polícia Civil continuam no intuito de localizar e identificar mais vítimas para que esse grupo criminoso responda pelas suas práticas ilícitas”, ressaltou o delegado Rafael Montovani, coordenador da ação. 

Denuncie

Qualquer cidadão pode denunciar caso presencie pessoas atuando de formas que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo. 

As denúncias podem ser feitas ao Ministério Público do Trabalho (MPT)  através dos seguintes canais:
 

  • Pelo site do MPT-MS: www.prt24.mpt.mp.br/servicos/denuncias
  • Pelo aplicativo MPT Pardal, cujo download é gratuito para smartphones
  • Pelo portal da Inspeção do Trabalho https://ipe.sit.trabalho.gov.br/#!/
  • Ou pessoalmente em uma das três unidades do MPT-MS, localizadas em Campo Grande, Três e Lagoas e Dourados, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas (acesse os endereços aqui).

 

Pregão

Sesau abre licitação para tentar reduzir problema crônico da falta de medicamentos

O pregão, no valor de R$ 6,2 milhões, foi publicado nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial do Município

20/08/2025 13h33

Crédito: Gerson Olivieira / Correio do Estado

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) abriu licitação para a compra de dezessete categorias de medicamentos no valor de R$ 6,2 milhões. Caso alguma empresa manifeste interesse no pregão, a situação da falta de medicação na rede pública de saúde pode ser reduzida.

O anúncio do pregão foi publicado nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial do Município (Diogrande), referente a uma nova compra de remédios para a Rede Municipal de Saúde (Remus).

O Pregão Eletrônico nº 056/2025 está aos cuidados da Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC). As empresas interessadas têm até as 8h do dia 4 de setembro para encaminhar suas propostas.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Sesau, que informou que os itens serão distribuídos entre as seguintes classes terapêuticas:

  • Antibióticos;
  • Anti-inflamatórios e analgésicos;
  • Analgésico/antitérmico – adjuvante (hemostático);
  • Antiarrítmico/Cardiovascular;
  • Anti-hipertensivo de emergência/Ocitócico;
  • Anti-eméticos/Antialérgicos;
  • Soluções de suporte/Reposição hidroeletrolítica;
  • Corticosteroides.

“Trata-se de uma aquisição de rotina da Secretaria, necessária para assegurar o abastecimento regular da Rede Municipal de Saúde e a continuidade do atendimento à população”, informou a pasta.

Medicação Quantidade Valor Unit. Valor Total
Ácido tranexâmico - Dosagem: 50 mg 7675 R$ 5,7100  R$43.824,25
Adenosina - Dosagem: 3 mg / m 1466 R$13,5795 R$19.907,54
Benzilpenicilina benzatina - Dosagem: 1.200.000 UI 72146 R$ 7,8424 R$565.797,79
Ceftriaxona - Dosagem: 1 g 179056 R$ 5,7600 R$1.031.362,56
Cetoprofeno - Dosagem: 100 mg 108045 R$ 6,7250 R$ 726.602,62
Cloridrato de metoclopramida - Dosagem: 5 mg / m 42792 R$ 0,6850 R$ 29.312,52
Cloridrato de Prometazina - Dosagem: 25 mg/ml 23197 R$ 4,0278 R$ 93.432,87
Cloreto de Sódio - Dosagem: 0,9% 474271 R$ 6,4053 R$3.037.848,03
Diclofenaco sódico - Dosagem: 25 mg /ml 131461 R$ 1,0200 R$ 134.090,22
Glicose - Dosagem: 50 mg/ml 18829 R$ 6,7208 R$ 126.545,94
Hemitartarato de norepinefrina - Dosagem: 2 mg / ml 15262 R$ 4,5050 R$ 68.755,31
Heparina Sódica - Dosagem: 5.000 UI / 0,25 ml 3058 R$ 7,0320 R$ 21.503,85
Levofloxacino - Dosagem: 5 mg / ml 447 R$ 9,7839 R$ 4.373,40
Ocitocina - Dosagem: 5 UI / ml 848 R$ 5,0556 R$ 4.287,14
Succinato sódico de hidrocortisona - Dosagem: 500 mg 37876 R$ 7,0484 R$ 266.965,19
TOTAL  R$6.225.905,15

Falta de medicamentos

A falta de remédios e insumos em situações específicas, como a de mães de crianças com deficiência (PCDs), terminou sendo judicializada e, no dia 9 de janeiro deste ano, a secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite, admitiu o problema.

A secretária justificou que, como se tratam de demandas específicas, os fornecedores não estavam realizando a entrega das dietas e fraldas.

“Qual que é a situação? Nós temos controle de todas as demandas; contudo, alguns fornecedores não cumpriram os nossos pedidos. O pior aconteceu com as dietas: temos oito empresas, de um total de 13 fornecedores, que não nos entregaram corretamente. Por isso os insumos estão em falta. Essas empresas já foram devidamente notificadas, mas, por conta desse problema, a gente não está conseguindo entregar”, explicou.

Ainda segundo a secretária, o município recebeu toda a demanda das fraldas infantis judicializadas. 

MATO GROSSO DO SUL

Defensoria pede suspensão do concurso do TCE por não cumprir cotas em MS

Além de promover a reserva de vagas para negros e indígenas, órgão solicita a abertura de novo prazo de inscrição para identifcação como integrantes desses grupos

20/08/2025 12h46

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49 Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Através do Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul resolveu ajuizar uma ação civil pública, com pedido de tutela antecipada de urgência, pedindo suspensão dos concursos públicos do Tribunal de Contas Estadual por "omissão em relação à reserva de vagas", as chamadas cotas. 

Esse concurso, vale lembrar, previa vagas para os cargos  de conselheiro substituto, auditor e analista de controle externo, como acompanhou o Correio do Estado, com processo seletivo conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Agora, através da ação civil pública, a Defensoria busca proteger os interesses coletivos e/ou individuais homogêneos de cidadãos e cidadãs de grupos sociais determinados por suas características étnico-raciais, negros e indígenas.

Conforme o texto da ação, com os dois concursos públicos executados pela empresa Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ambos os editais traziam previsão de cadastro reserva, assegurando à pessoa com deficiência (PcD) a reserva de 5% das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade dos concursos. 

Porém, esses editais teriam sido omissos em relação à reserva de vagas para candidatos negros (20%) e indígenas (3%), conforme disposto na Lei Estadual nº 3.594, de 10/12/2008, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 15.788, de 07/10/2021.

"Alguns candidatos procuraram a Defensoria Pública para relatar e reclamar tal irregularidade, este Núcleo expediu o ofício ao Presidente do TCE/MS enviado no dia 29/07/2025, pugnando pela imediata retificação do edital para inclusão das cotas legalmente previstas", cita o documento.

Desdobramentos

Enquanto aguardava retorno dos ofícios, em 05 de agosto de 2025 a banca Cebraspe teria publicado as respostas às impugnações dos editais, dentre as quais havia a para inclusão da reserva de vagas para candidatos negros e indígenas, a qual foi julgada pelo indeferimento. 

O texto destaca o argumento encaminhado à Defensoria, que apontava "não haver norma legal específica que institua a obrigatoriedade de reserva de vagas para candidatos negros e indígenas nos concursos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul". 

"À míngua de previsão legal específica que estenda a política de cotas raciais no âmbito do Tribunal de Contas, mostra-se juridicamente inviável a adoção dessa medida nos concursos públicos em questão. A Administração Pública, em respeito ao princípio da legalidade estrita, não pode inovar no ordenamento jurídico ou criar distinções sem a devida previsão legal", expõe. 

Segundo a Defensoria, a recusa do Tribunal em adotar cotas previstas em lei configura, portanto, afronta direta às normas federal e estadual, bem como aos princípios constitucionais da igualdade, além de perpetuar a discriminação indireta "contra os grupos historicamente marginalizados que a política afirmativa visa proteger".

Diante da flagrante violação de direitos e o perigo da demora de um "provimento jurisdicional ao final da lide", a concessão da tutela de urgência revela-se justa e necessária, pedindo a aplicação das reservas de vagas para negros e indígenas nos concursos públicos do TCE/MS. 

Cargos

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, com exigência dos seguintes requisitos para ser considerado apto a exercer o cargo:

  • Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
     
  • Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.

No cargo de analista de controle externo, para formados em Direito, há a remuneração de R$ 10.352,75, com carga horária de 30 horas semanais, enquanto a função de auditor têm salário de R$ 14.232,67, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, que possuíam vagas para as seguintes áreas:

  • Auditor de Controle Externo – Área: Ciências Contábeis;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Direito;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Engenharia Civil;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Tecnologia da Informação.

 

