Polícia Civil encontra seis trabalhadores vivendo em curral e condições de escravidão em MS

A Delegacia de Polícia de Brasilândia, distante 364 quilômetros de Campo Grande, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (19), dois homens gerentes de uma fazenda que pertence a um grupo agropecuário multimilionário.
Os policiais descobriram, após investigação, que trabalhadores estavam sendo mantidos em condições análogas à escravidão. No local, também foram apreendidas duas camionetes.
A equipe se deslocou até o local investigado que fica a cerca de 35 quilômetros da área urbana de Brasilândia e encontrou os trabalhadores alojados em currais para cavalos e depósitos insalubres, sem condições mínimas de higiene, sem transporte, cumprindo jornadas exaustivas de segunda a sábado, com carga superior a nove horas de trabalho, sem receber os salários adequados.
Algumas vítimas relataram que já percorreram longos trajetos a pé até a cidade em busca de atendimento médico, pois na fazenda, não havia nenhum suporte.
Outros contaram que compravam produtos de higiene e alimentação diretamente dos patrões, sendo descontado nos salários. Os trabalhadores não tinham nem cobertores para se proteger do frio.
No momento da ação, a Polícia Civil apurou que cinco trabalhadores foram retirados ás pressas da propriedade momentos antes da chegada da equipe policial, numa tentativa de ocultar provas e barrar a fiscalização.
Os homens foram localizados em uma praça pública no centro da cidade mais tarde.
No total, seis vítimas foram identificadas até agora, todas vindas de outros estados e sujeitas a condições degradantes e desumanas, violando os direitos humanos e trabalhistas.
A Justiça Federal foi comunicada e os suspeitos continuam presos aguardando a audiência de custódia. Os crimes podem resultar em penas de até 8 anos de prisão.
Já as vítimas foram encaminhadas ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que providenciou abrigo e alimentação.
“As investigações pela Polícia Civil continuam no intuito de localizar e identificar mais vítimas para que esse grupo criminoso responda pelas suas práticas ilícitas”, ressaltou o delegado Rafael Montovani, coordenador da ação.
Denuncie
Qualquer cidadão pode denunciar caso presencie pessoas atuando de formas que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo.
As denúncias podem ser feitas ao Ministério Público do Trabalho (MPT) através dos seguintes canais:
- Pelo site do MPT-MS: www.prt24.mpt.mp.br/servicos/denuncias
- Pelo aplicativo MPT Pardal, cujo download é gratuito para smartphones
- Pelo portal da Inspeção do Trabalho https://ipe.sit.trabalho.gov.br/#!/
- Ou pessoalmente em uma das três unidades do MPT-MS, localizadas em Campo Grande, Três e Lagoas e Dourados, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas (acesse os endereços aqui).