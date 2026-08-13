Polícia de MS mata quatro em menos de 24 horas

Quatro pessoas morreram em confrontos com forças de segurança em menos de 24 horas em Mato Grosso do Sul. As ocorrências foram registradas entre a tarde de quarta-feira (12) e a manhã desta quinta-feira (13), nos municípios de Dourados, Ivinhema e Maracaju.
As mortes ocorreram em três ações distintas envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em todos os casos, conforme as versões divulgadas pelas forças de segurança, os suspeitos teriam reagido às abordagens utilizando armas de fogo.
O caso mais recente ocorreu por volta das 6h30 desta quinta-feira, no Bairro Alto Maracaju, em Maracaju. Frank R. de O. Pereira morreu durante uma ação da Polícia Civil, que cumpria mandados de busca, apreensão e prisão no município.
Segundo informações divulgadas pelo Maracaju Speed, Frank era apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Durante o cumprimento de uma ordem judicial em uma residência, ele teria recebido os policiais a tiros.
Os agentes reagiram e o homem foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Maracaju, mas não resistiu aos ferimentos.
A ação integra uma operação iniciada na terça-feira para combater o tráfico de drogas e a atuação de facções criminosas na região. Até a manhã desta quinta-feira, sete pessoas haviam sido presas e diversos mandados judiciais cumpridos, conforme balanço parcial divulgado pelo site.
Já na noite de quarta-feira,Gyovana Freitas Guarienti, de 27 anos, e Jhonatan Mariano Souza dos Santos, de 25, morreram durante confronto com policiais militares no km 101 da BR-376, em Ivinhema.
De acordo com informações apuradas pelo Jornal da Nova, equipes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar prestavam apoio aos policiais da 2ª Companhia da PM após receberem denúncia anônima de que duas pessoas estariam seguindo de Dourados para Ivinhema em uma motocicleta Honda CG Titan.
A denúncia apontava que os dois estariam armados, transportando drogas e teriam como objetivo disputar pontos de venda de entorpecentes e atacar integrantes de um grupo rival.
Durante patrulhamento na rodovia, os policiais localizaram a motocicleta. Segundo a versão da Polícia Militar, na tentativa de abordagem os dois ocupantes desceram do veículo e apontaram armas em direção às equipes.
Os policiais reagiram e atingiram os dois. Gyovana e Jhonatan foram socorridos pela própria equipe policial e encaminhados ao Hospital Municipal de Ivinhema, onde morreram durante o atendimento.
As armas foram apreendidas e a área do confronto foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela investigação e perícia.
Horas antes, na tarde de quarta-feira, Gabriel Siqueira Gondim, de 27 anos, conhecido como “Bibi”, morreu após confronto com policiais militares do Getam (Grupo Especializado Tático de Motos), em Dourados.
A ocorrência foi registrada na Rua Silidônio Verão, na região do Parque dos Coqueiros, próximo à Escola Municipal Neil Fioravanti.
Conforme informações policiais divulgadas pelo Dourados News, Gabriel estava em frente a uma residência quando foi abordado pela equipe. Ainda segundo a versão policial, ele reagiu à abordagem utilizando um revólver calibre .38 e acabou atingido por disparo.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou Gabriel ao Hospital da Vida, mas ele não resistiu.
Gabriel tinha antecedentes por tráfico de drogas e furto. Em 2019, havia sido preso por tráfico durante uma operação do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Em fevereiro deste ano, voltou a ser preso, desta vez suspeito de furtar uma mercearia em Dourados.
A Perícia Técnica esteve no local e as circunstâncias da ocorrência são investigadas.
105 mortes
Os quatro casos ocorrem em um ano que já registra mais de uma centena de mortes decorrentes de intervenções de agentes do Estado em Mato Grosso do Sul.
Conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Estado contabiliza 105 vítimas em 2026.
O painel estatístico da Sejusp mostra que, até julho, os registros vinham aumentando ao longo do ano. Foram 11 vítimas em janeiro, seis em fevereiro, nove em março, 14 em abril, 16 em maio, 16 em junho e 22 em julho. Em agosto, o painel apresenta 11 registros.
A soma dos dados mensais disponíveis no sistema chega às 105 mortes contabilizadas no ano.
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